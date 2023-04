Desde Juntos piden la reducción fiscal y la eliminación de retenciones al campo

Uno de los temas principales debatidos en la sesión de ayer, en el Concejo Deliberante, fue el proyecto de Juntos por cambio para que se apruebe una comunicación dirigida al Ministerio de Economía de la Nación solicitando reducción fiscal y eliminación de retenciones en el sector agrícola. Tal propuesta fue rechazada por la oposición del Frente de todos, pero igualmente por mayoría fue aprobada.

El concejal Rodrigo Esponda (Juntos), presidente de la comisión Asuntos Agropecuarios, de parte de la mayoría manifestó: “Este proyecto tiene como objetivos sacar de encima a todas las cuestiones ideológicas que tiene el gobierno nacional y provincial con el sector agropecuario. Tratar de entender que necesitamos una mirada federal sobre la situación económica y social que vive el país y entendiendo que hay una seca realmente extrema. Ya lo vivimos lo que tuvo que ver con el trigo y lo estamos viviendo lo que tiene que ver con lo grueso: maíz, girasol y soja. También lo está viviendo y muy duro el tambo, los engordes a corral, los pollos, los cerdos por la falta de alimentación y el no poder generar las reservas necesarias para afrontar el año”.

Al respecto el concejal José Luis Bruzzone (Todos) rechazó la expresión sobre la “animosidad del Gobierno contra el campo”, ni del actual ni del que gobernó al país entre 2003 y 2015. “Prueba de eso es que en ese período se duplicó la superficie sembrada, se batieron año tras año récord de cosechas a pesar de los derechos de exportación, contra los que la dirigencia agropecuaria ha renegado siempre”.

Apuntó que coincidían con el diagnóstico preocupante por el que atraviesa no solo ese sector sino toda la sociedad argentina a raíz de este fenómeno climático inédito. “Nos parece que hay que hacer algo, sí es el momento de asistir. De hecho, entendemos que prácticamente de forma semanal aparecen nuevas medidas desde el Gobierno, desde la banca pública que intentan mitigar los efectos con lo cual estamos a favor que haya algún tipo de alivio fiscal de los tres niveles (municipal, provincial y nacional) pero no con la eliminación de retenciones”, afirmó.

Infraestructura escolar

Piden que el Municipio sea administrador del Fondo de Infraestructura Escolar. A pesar de la negativa de la oposición, representada por el Frente de Todos, los ediles de Juntos por el Cambio lograron aprobar por mayoría la petición al Ministerio de Infraestructura bonaerense para que descentralice la administración de dicho fondo, a fin de que sea gestionado por cada municipio.

Al respecto, la presidenta de la comisión de Educación, Emilse Marini (Juntos) dio lectura a los despachos, uno por mayoría perteneciente a su bloque, aprobado la solicitud y el otro, que no lo aprobó. “Sabemos que la infraestructura es fundamental para que se produzcan los procesos de enseñanza-aprendizaje para que las familias elijan a las escuelas de gestión pública. Cuando se conocen las necesidades de cerca las condiciones y los servicios que se brindan mejoran”, apuntó para luego agregar que fueran el Municipio y el Consejo Escolar donde se tomaran las decisiones respecto a infraestructura.

Como respuesta, la concejal Lucila Laguzzi (Todos) manifestó que actualmente dicho Fondo de Infraestructura Escolar lo manejaba el gobierno provincial pero lo ejecutaba el Consejo Escolar, por lo cual la cercanía en la gestión se cumplía.

“Todas o casi todas las instituciones educativas de Junín fueron o son atravesadas por obras de la Provincia en los últimos años. No debe haber edificio escolar que no tenga una obra de la Provincia, sea por este Fondo u otros programas creados para tal fin”, afirmó.

Viviendas

Entre los despachos de comisión aprobados por unanimidad figura el propuesto por Juntos, referente a la afectación de terrenos de prioridad municipal con destino a construcción de viviendas de los Programas “Lotes con Servicios” y Flia. Propietaria.

Al respecto Victoria Muffarotto (Todos) hizo referencia a las gestiones que se hicieron para que el Municipio pudiera facilitar a la Provincia lotes con servicios para poder construir viviendas. “Le pedíamos de manera urgente al Intendente, porque son trámites que demoran mucho tiempo porque si no tenés lotes con servicio, los tenés que urbanizar. Estamos orgullosos de que nuestra ciudad tenga lotes y el gobernador pueda de una vez por todas construir viviendas para nuestra ciudad”.

Ambulancia y transporte

El edil Mariano Spadano (Juntos) propuso el ingreso y tratamiento sobre tablas de un pedido de comunicación al Gobernador bonaerense para que se incluya a Junín en la entrega de ambulancias.

Esta iniciativa que no prosperó ante la abstención del bloque Frente de todos, por considerar que la misma debía tratarse en comisión, ya que esos móviles generalmente la Provincia los destinaba a las comunas que tenían hospital municipal, y Junín no tiene uno, acotando que quizás ese móvil el Municipio quiera destinarlo a la empresa particular a cargo del servicio de Emergencias.

Por su parte la edil Cristina Cavallo propuso el ingreso y tratamiento sobre tablas para que el proyecto de comunicación dirigido a la Dirección General de Cultura y Educación, en referencia a que se haga un depósito de partida de combustible para transporte de Escuela 501. Fue aprobado sobre tablas, a pesar de los reparos que señalaron desde el bloque Todos, Rodolfo Bertone apuntó que el Municipio recibía 2 millones por día para el financiamiento educativo por lo cual ya podría haber solucionado el problema.

Otros aprobados

1) Designando con el nombre de “Pilar del Carmen” a pasaje ubicado en forma paralela entre las calles Mariano Moreno y Gral. Villegas (B° Ntra. Sra. Del Carmen), de esta ciudad.

2) Designando con el nombre de “Dora Dana” a un espacio público esta ciudad.

3) Declarando de interés municipal la tarea llevada adelante por la organización “Pelucas Oncológicas Solidarias Junín”.

4) Declarando de interés municipal el festival “YESO”, que se llevará a cabo los días 5 y 6 de mayo en la UNNOBA.

5) Declarando de interés municipal y cultural la conmemoración del 100° de la Biblioteca “Paz y Trabajo”.

6) Declarando de interés municipal la celebración de los “50 Años de Vida Institucional del Jardín de Infantes N° 907 – Gabriela Mistral”.

7) Comunicación dirigida al D.E. Municipal solicitando implementación del Programa “Mejores Promedios”, propuesto por el Concejo Deliberante Estudiantil.

8) Comunicación propuesta por el Concejo Deliberante Estudiantil dirigida al D.E. Municipal solicitando se realice capacitación en lenguaje de señas.

9) Condonación de deuda por tasas municipales a favor de Sociedad Belgrano de Protección a la Niñez.

10) Condonación de deuda por tasas municipales a favor de Jardín de Infantes San Cayetano.

11) Licitación Pública N° 5/2023 – Provisión de mano de obra, materiales para ampliación de aulas, comedor y cocina de EEA N° 1.

12) Licitación Pública N° 6/2023- Provisión de mano de obra para ampliación, reparación y reorganización EP N° 17.

13) Autorización aumento de tarifas servicio de transporte público de pasajeros Junín-Roca/ Roca-Junín.- (Lafit, Norberto y Lafit Pablo).

14) Comunicación dirigida a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, a la Dirección de Hidráulica de la Pcia. De Bs.As. y al D.E. Municipal, solicitando lleven adelante acciones a fin de realizar dragado del “Canal del Salado”.

15) Comunicación solicitando al D.E. Municipal intervenciones de seguridad vial en calle Pastor Bauman intersección Alsina y Malvinas Argentinas, de esta ciudad.

16) Comunicación dirigida al D.E. Municipal Solicitando obras y servicios en B° La Merced, de esta ciudad.

17) Comunicación dirigida al D.E. Municipal solicitando servicios para B° Los Almendros, de esta ciudad.

18) Comunicación dirigida al D.E. Municipal solicitando servicios en B° “La Celeste”, de esta ciudad.