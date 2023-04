Facundo Manes: "No pienso en la campaña, sino en escuchar a una sociedad que está desesperanzada"

El diputado nacional del radicalismo Facundo Manes llegó ayer por la tarde a Junín, en el cierre de una recorrida por la Región, que lo llevó también por los distritos de Lincoln y Chacabuco, y advirtió que el país padece una "falta de rumbo", en el tramo final del gobierno nacional del Frente de Todos, encabezado por Alberto Fernández.

El neurólogo arribó a la ciudad juninense para encabezar una reunión en el Comité local de la Unión Cívica Radical (UCR), acompañado por legisladores provinciales y autoridades partidarias, y dejó abierta la posibilidad de presentarse como precandidato a Presidente de la Nación dentro de la coalición Juntos, aunque aclaró que "no es momento de campañas" y la decisión recién llegará hacia mitad del año.

"Estamos recorriendo y escuchando a una sociedad que está muy desesperanzada. Es un momento muy difícil, no sólo económicamente, sino también porque vemos una falta de rumbo. Algunos dirigentes sólo piensan en emparchar con alguna ley, pero esto se cambia con un rumbo diferente", expresó Manes, en diálogo con Democracia.

Por otro lado, así como hace algunos meses dedicó fuertes críticas al ex Presidente de la Nación, Mauricio Macri, que desataron turbulencias al interior de Juntos, el legislador valoró su decisión de declinar de una posible candidatura para volver a la Casa Rosada.

"La decisión del ex Presidente fue lúcida, sobre todo, porque bajó la incertidumbre al interior del PRO, que es su partido. Pero, más allá de eso, la Argentina necesita un nuevo contrato social, que no se hace con ideas de fantasía, como encomendarle todo al mercado, dolarizar la economía o cerrar el Banco Central. Tampoco se hace con un populismo de asistencialismo sin generar riquezas, como el que llevó adelante el kirchnerismo", afirmó.

"La manera de salir de esto es con un nuevo contrato social, con un proyecto de estabilización económica y un plan de desarrollo y prosperidad", agregó.

"En otra sintonía"

Con un amplio menú de presidenciables dentro de Juntos sobre la mesa -por el PRO, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal; por la UCR, Gerardo Morales y él mismo-, Manes optó por desmarcarse de la interna de la oposición y aclaró que definirá más cerca de la primera mitad del año si competirá como precandidato a llegar a la primera magistratura.

"No me preocupa la interna de Juntos, porque estoy en otra sintonía. Hoy me encuentro recorriendo el país y escuchando a la sociedad, que no cree en la dirigencia política y tiene sus motivos, aunque no deja de ser peligroso", reflexionó.

"Noto una desconexión entre la sociedad y la dirigencia. Pero no es momento de campaña electoral, faltan dos meses y medio, que en Argentina es mucho tiempo, y ahí sí se tomará una decisión", insistió Manes, quien resaltó que cuenta con el apoyo de buena parte del radicalismo de la Provincia de Buenos Aires en su cruzada por el territorio nacional.

"Voy a caminar, voy a escuchar y voy a definir en junio. El radicalismo de la Provincia de Buenos Aires se levantó en 2021 -cuando compitió en las PASO con el PRO- y, cuando eso pasa, la UCR se transforma en un partido nacional. Es una buena noticia que la coalición opositora tenga tantos espacios y dirigentes, pero es importante que el radicalismo no sea furgón de cola", concluyó.

Apoyo a Molinari

Durante su recorrida por la ciudad, Manes expresó ayer su respaldo al empresario local José Molinari, lanzado como precandidato a intendente de Junín, por la Unión Cívica Radical (UCR).

"Facundo es un referente para mí. En lo personal, fue quien me llevó a involucrarme y participar en política", destacó Molinari, presidente de la de Cámara PyMes del Noroeste de la provincia de Buenos Aires (Capynoba).

Manes, por su parte, destacó la figura de Molinari y aseguró que "el país necesita un cambio cultural, de abajo hacia arriba". "Hoy nos avergüenzan los niveles de pobreza y de desigualdad que tenemos. Nos duele que nuestros jóvenes se quieran ir del país", lamentó.

También participaron del encuentro el presidente del Comité local de la UCR, Carlos Mansur, y los legisladores provinciales Érica Revilla (General Arenales), Valentín Miranda (Trenque Lauquen) y Agustín Máspoli (Chacabuco). También, concejales y demás autoridades partidarias de Junín y municipios de la Región.