Anuncian el “dólar agro”, pero los productores agrarios advierten que “habrá quebrantos”

Desde Washington, el ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó que el lunes próximo el Gobierno presentará un plan de estabilización cambiaria que comenzará con la puesta en marcha en abril del “dólar agro”, con el que pretenden simplificar los tipos de cambio para productos del sector agroexportador. Además, se buscará simplificar las cotizaciones con las que se importan productos y servicios, como los llamados dólares Turista, Coldplay, Qatar, Tecno y otros.

Se comenzará con la soja, en una edición de lo que sería el “dólar soja 3”, que regirá en abril con un tipo de cambio en el que aún se está trabajando; y luego impactará por 90 días desde mayo en economías regionales, como el maní, el arroz y el vitivinicultura, productos de exportación que a diferencia de la soja sí tiene mercado interno y son consumidos por los argentinos. Ese esquema de dólar diferencial para la exportación de estos productos también se terminará de definir en las próximas semanas.

Se trata de un paquete de medidas acordadas con el Fondo Monetario Internacional que se terminarán de afinar en las reuniones de primavera que se realizarán a mediados de abril.

“Es un programa de incremento exportador que pretende facilitar en el año de sequía la capacidad y el cumplimiento de los contratos de nuestros exportadores, entendiendo las dificultades que sufrieron nuestros productores”, dijo Massa en una reunión con medios argentinos al final de su gira por la capital estadounidense, durante la cual se reunió con el FMI y varios funcionarios de la administración Biden.

Al respecto, el productor agropecuario y concejal de Junín Rodrigo Esponda afirmó que “las medidas, que se repiten cada dos meses, se vuelven naturales y es algo permanente, y no extraordinaria”. Además, “los efectos son menos efectivos porque cada vez menos productores tienen soja y se va a generar un beneficio para los que la tienen y un gran daño para el resto, como los tamberos, que utilizan la soja como base de alimentación”, informó.

“La desesperación de los anuncios del ministro Massa y Alberto Fernández, es cada vez más notoria y los resultados son más efímeros, cuando antes duraban dos meses”, manifestó Esponda.

“Al no ocurrírsele una idea nueva y el no tener el coraje de hacer lo que hay que hacer de ponerse a gobernar en serio, tienen que poner estos parches que ya no son extraordinarias y son moneda corriente”, indicó. “Esta medida no va a beneficiar a los productores, pero va a beneficiar un poco a los que tengan soja que sin dudas son cada vez menos, al igual que el que está sufriendo la seca y no va a poder cosechar”, subrayó.

“Hay una gran preocupación y luz de alarma: los quebrantos van a ser enormes. Los que tienen que afrontar deudas a precio del grano que vence entre abril y mayo no van a poder hacerlo, sobre todo los contratistas que tienen que pagar alquileres” concluyó.

En la misma línea, la titular de la Federación Agraria filial Junín, Rosana Franco, opinó que “es una actitud de desesperación del gobierno para conseguir dólares. Creo que no tomaron dimensión de la catástrofe climática. Hay muy poca soja”. “Será una medida positiva dentro de la coyuntura que estamos viviendo”, destacó y agregó que “es importante para las desbastadas economías regionales”.

Por su parte, el prosecretario de Carbap, Gustavo Frederking, sostuvo que “como argentinos, tenemos la facilidad de normalizar cosas que no deberíamos normalizarlas. Se ve que nos han pasado tantas cosas negativas que tenemos esa filosofía”.

“Es muy preocupante y complejo lo que está pasando el campo y van a haber quebrantos, ya que los cultivos están fulminados”, apuntó. El dirigente rural, luego, agregó que “el camino es ser lógico, y no se puede gobernar más con parches, subsidios. Somos reiteradores seriales de los errores: antes eran Precios Cuidados, ahora Precios Justos; antes era el dólar soja y ahora es dólar agro. No entendemos la dimensión de los problemas”.

“Acá lo que quedó en evidencia es que las retenciones son un fiasco y que nada más en este país existen. Acá no hay que gobernar con beneficios, subsidios y parches; hay que sacar las retenciones y tenemos una brecha cambiaria imposible”, concluyó.

Dólar agro

En principio, la medida dólar agro es una ampliación del esquema conocido como dólar soja, que en este nuevo plan será ampliado a sectores con “bajo o nulo impacto en el mercado interno”. Se prevé que, durante este fin de semana, previo al anuncio de la medida, el Gobierno sostenga diálogos con varios sectores de agroexportación en economías regionales de la Argentina que podrían incluirse en el plan.

Esta medida es parte de un paquete que la Argentina negocia con el FMI en el marco de la sequía que afecta al país y que es parte de la negociación continuada entre el Fondo y el gobierno de Alberto Fernández en la que el aumento de reservas es uno de los elementos centrales.

“Son medidas para promover exportaciones y consolidar al sector agro en la posibilidad de cumplir sus contratos y al banco central argentino de fortalecerse en materia de reservas”, puntualizó Massa.

La idea del Gobierno es que el dólar agro siga una política de simplificación cambiaria que incluya a más sectores para que se abra el juego a otras economías y también trabajar en el abanico de cotización que se usan para pagar productos importados. Así, buscarán simplificar los tipos de cambio tanto para exportar como para importar.

“El desafío tiene que ver con empezar a recorrer un camino de simplificación cambiaría a los efectos de que todo que aparece como dólar Coldplay, dólar tecno, empiece a trabajar y a operar en un esquema más unificado”, dijo Massa.

Según pudo saber este medio, se buscará aplicar a todas las importaciones, desde un servicio a un espectáculo, un impuesto y una percepción unificada. Los montos y otros detalles están aún en definición.

Para el sector agro, con economías regionales exportables que no impacten en consumo y precios, habrá un tipo de cambio diferencial. El lunes arranca soja con un número aún no definido, pero para el mes de abril. “El resto de los sectores se irán cerrando porque hay vínculo con el mercado doméstico y se busca que no haya afectación, será a 90 días en general”, dicen en el Gobierno.

Con respecto la parte del “dólar agro” que regirá entre mayo y julio para economías regionales que exportan, pero que también pueden impactar en el consumo y los precios, en el Gobierno dicen que “estos sectores se irán cerrando porque hay vínculo con el mercado doméstico y se busca que no haya afectación, será a 90 días”.

La simplificación también será para el sector de las importaciones, donde se buscará homogeneizar cotizaciones. Por ejemplo aplicarle a todos los servicios que se importan, desde un servicio a un espectáculo, un impuesto y una percepción. Todo se está en definición.

Al final, lo que el Gobierno pretende es lanzar un proceso de ordenamiento del esquema cambiario que pueda revisarse en junio. Una fuente del FMI confirmó que este es uno de los temas que están en la mesa de negociación entre el Fondo y Buenos Aires como parte de los mecanismos que contribuyan al aumento de las reservas nacionales.