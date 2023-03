Cure, sobre el candidato del FDT en Junín: “Puede salir un tapado”

La funcionaria del ministerio de Transporte bonaerense y dirigente massista de la Cuarta Sección, Mirtha Cure, afirmó en una entrevista con el programa político Reporte Especial (TeleJunín) que, si bien el Frente de Todos tiene candidatos en Junín, “puede salir alguien que no está en la grilla, un tapado, un perfil para Junín, con conocimiento, con trabajo territorial”.

Sobre los cortocircuitos internos en el Frente de Todos (FDT) afirmó que no es una situación exclusiva del espacio, ya que “también se da del otro lado” (en Juntos) y consideró que estas internas existen cuando una alianza conformada por distintos partidos políticos retiene distintas esferas del poder. “El fuego interno perjudica, pero es algo que se va a ir acomodando”, señaló. Y ahondó: “Todo el mundo tiene aspiraciones, que son lógicas y saludables, y para eso existe la herramienta de las PASO”.

“Cristina fue quien lo eligió a Alberto, por ser un moderado, y en su momento tuvo buena aceptación, la decisión electoral fue buena y de hecho sirvió para ganar la elección. Ocurre que a veces el fuego ‘amigo’ no te deja gobernar y quien conduce no tiene la suficiente fuerza. El Presidente no vino con muchos votos propios y no se puede desconocer que la candidata que más votos tiene es Cristina, con un piso del 28% como mínimo. De todas las fuerzas, ella es la que está más fuerte”, sostuvo.

“Este gobierno hereda una deuda que la vamos a pagar en cien años, cuando estábamos desendeudados; la pandemia, para la cual no estábamos preparados, y por suerte nadie murió en la calle; la guerra, la sequía del campo. Fue una sucesión de cosas, la verdad es que no le fue nada fácil al Presidente”, remarcó.

“La Cámpora son chicos trabajadores, pero los métodos, para el interior de la provincia de Buenos Aires principalmente, donde hay otra idiosincrasia, hacen que a la gente les cueste aceptarlos y también les cuesta a ellos aceptarse”, afirmó.

“Massa (Sergio, el ministro de Economía nacional) está haciendo un buen trabajo, pero hay mucha especulación empresaria con los precios. Hay que pensar en la gente, porque hoy es imposible vivir”, dijo. Sergio está haciendo lo imposible para que todo salga bien”

Elecciones

En el terreno electoral, la dirigente juninense afirmó: “Creo que se van a llevar una sorpresa muchos, porque la gente hace balances, si bien hoy se ha perdido el horizonte de lo que es el valor del dinero, creo que la gente ve que hay cosas que se están haciendo, hay esfuerzo. Ruego a Dios que aguantemos y si en dos años esta Argentina sobrevive, con el litio y con Vaca Muerta este país va a resurgir. Sergio está haciendo lo imposible para que todo salga bien”

Y agregó: “Hemos tenido un tema muy serio en Junín, desde siempre, y es que cuando ha habido buenos candidatos, la Cuarta Sección nos ha armado siete u ocho listas. Ya no tenemos los grandes ministros que teníamos, están desarmados, y eso pesaba a la hora de las listas. Entonces a Junín había que desarmarlo. Por eso ahora sería un buen momento, hay candidatos como Clara Bozzano, Valeria Arata, pero creo que puede salir alguien que no está en la grilla, un tapado, un perfil para Junín, con conocimiento, con trabajo territorial”.

“A nivel provincial parecería que estamos muy bien y en la Nación creo que no perdemos, aún con la economía como está, que creo que va a mejorar. Nadie se suicida en política y no creo que Sergio haya agarrado semejante brasa sin un respaldo y un proyecto a realizar”, opinó.