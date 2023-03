De la Fuente confirmó su precandidatura a intendente: “Sueño con un Junín grande”

¿Qué representa el espacio de Patricia Bullrich?

-No es solo Patricia Bullrich, me vino a buscar la gente de Republicanos Unidos, de Ricardo López Murphy, que ya había venido a verme el año pasado. Para mí Patricia Bullrich es la voz de la rebeldía, la voz de la clase media oprimida, castigada, pisoteada, cascoteada, la gente que labura, el que tiene un sueño y se acuesta muchas veces con una pesadilla. Patricia es la voz de esa rebeldía, para hacer el cambio pendiente, ese que Macri no se animó, no pudo, no supo. Y poner a la Argentina en el rumbo del progreso que todos queremos.

Tengo una industria y tengo tantas oportunidades que no puedo desarrollar, y conozco a tantos industriales, tantos productores, por eso creo que este es el momento, esta es la oportunidad, creo que Patricia es la elegida y creo también en Javier Iguacel para la Provincia. Ojalá podamos ganar todos, y ganando todos gana Junín, gana la Argentina y gana la provincia de Buenos Aires.

-¿Qué lo impulsó a aceptar postularse para la intendencia?

-Lo que me decidió es que me llamaron personas muy importantes del ámbito nacional. Estoy en una situación de mi vida en la cual, algo que soñé, hace 20 años, cuando fui candidato a intendente por un partido vecinal, siempre quedó una semillita dando vueltas, adentro mío. Tuve un problema de salud bastante grande, tuvieron que operarme de urgencia, y cuando a uno le pasan estas cosas, se pregunta para qué y por qué me pasa esto.

Y bueno, lo hablé con la familia, lo planifiqué, armamos un gran equipo, y me di cuenta de que Dios me dio la oportunidad de seguir en este plano y que tengo que cumplir una misión. Y por esa misión y por ese sueño, siempre quise y amé Junín, y esta es la oportunidad que tengo, por primera vez, de cambiar la historia. Sueño con un Junín grande, con mucha producción y desarrollo.

-¿Cómo analiza la actual gestión municipal? ¿Qué aspectos cambiaría?

-Creo que se puede administrar simplificando y logrando más eficiencia y austeridad. Mi primer anuncio va a ser la eliminación de la tasa municipal a los combustibles, para bajarle el costo a todos los juninenses, y con esa bandera empezar a simplificar, Javier Iguacel ya lo hizo en Capitán Sarmiento. Sí creo que hay que poner mucho más el foco en la producción, tenemos que transformar a Junín en una ciudad con liderazgo regional.

Tenemos el clúster de la salud más importante de la región y tenemos que hacerlo un gran negocio para el desarrollo económico de Junín; Junín tiene un gran centro productor de alimentos y hay que potenciarlo; Junín tiene mucho desarrollo de tecnología y software, y en eso también hay que poner el foco; hay que ayudar a las pymes de Junín y la región para que puedan producir y exportar más, porque hay mucho para exportar.

Junín tiene que ser la ola que impulse todo el desarrollo regional, porque lo podemos hacer desde lo que ya se hizo alguna vez, durante la gestión de Sergio Pérez Rossi, hace muchos años, hay que replicar, mejorar y superar esa experiencia. No quiero criticar nada de la actual gestión, creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar y hay que animarse a hacerlas con la misma mentalidad que tengo todos los días cuando entro a mi empresa, ser más eficiente, cuidar los recursos, cuidar los recursos humanos, potenciar las habilidades del equipo, creo que se puede hacer. Y se puede hacer mucho mejor.

-¿En qué consiste su propuesta?

-En esto de imaginar un Junín para el futuro, estamos hablando de hacer un plan estratégico de desarrollo económico, que incluya a todos los pueblos. También estamos hablando de un plan maestro de obras públicas, para que cada vecino de Junín sepa cuándo va a llegar la obra al barrio. Y que las obras no se hagan por un tire y afloje, según la capacidad de presión de los vecinos.

En mi gestión, los fomentistas van a tener un rol fundamental, porque son la voz y el oído del vecino. Sueño con tener un consejo auditor permanentemente, integrado por representantes de las entidades profesionales de Junín, ad-honorem, porque soy un ser humano y mi equipo son seres humanos, y podemos cometer errores. Queremos todo el tiempo que estén auditando la gestión para ayudarnos a no comete errores, porque la utopía, la épica es tener tal vez una de las mejores gestiones en el municipio.

Y en mi caso, la proyección es ser intendente por cuatro años y después irme a casa. En ese recorrido, formar dirigentes suficientemente capacitados como para que, al final de la gestión, tengamos la duda de a quién proponer para nuevo intendente; lo más lindo que nos podría pasar es que nos sobren candidatos formados para continuar un proyecto sustentable de desarrollo para Junín.