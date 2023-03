Se triplicó la demanda de atención en las guardias de Salud Mental del HIGA

En los últimos tiempos se ha casi triplicado la atención en las guardias psiquiátricas del Hospital Interzonal de Agudos “Dr. Abraham Piñeyro”. Según los datos obtenidos por Democracia, en el 2019 hubo 152, en tanto que en el 2021, 354, y a octubre del 2022, unas 573 guardias. Es decir aumentó alrededor del 270 por ciento, comparado con el 2019. El 2020 no se contabilizó el número de guardias porque no hubo fácil acceso a las mismas por parte de los pacientes de Junín y la región, ante la alerta que causó la pandemia de Covid-19.

Llama la atención también que las consultas de niños y adolescentes se incrementaron desde el 2019 al corriente año al menos en un 150 por ciento. Ya en el 2021 las consultas habían aumentando un 100 por ciento, y en el 2022 pasó lo mismo, especialmente por parte de pacientes infanto-juveniles. “Antes teníamos muy pocas consultas, en el 2019 tuvimos 19 consultas de adolescentes, y en el 2022, más de 150”, advirtieron desde el área de Salud Mental.

Cabe acotar que el sector de Psicopedagogía, que también pertenece a Salud Mental, se incrementó desde el 2019 al 2021, en un ciento por ciento.

La atención

Fabricio Massé, médico psiquiatra, coordinador del Servicio de Salud Mental del HIGA, tras la presentación de las estadísticas mencionadas anteriormente, explicó como se dividía en distintos puntos la atención de esta área.

Según lo expuesto, la atención ambulatoria se ofrece a través de los consultorios externos, por sistema de turnos. Por otra parte tienen la Guardia de Emergencia de Salud Mental desde las 8 hasta las 24 horas, siendo el único lugar público que tiene la atención de emergencia en este aspecto.

“Tenemos ‘sala de internación’ en el cuarto piso del Hospital y es una de las cosas que queremos cambiar. Cuenta con siete camas, y a veces ponemos ocho, pero no es lo ideal, quedó así a partir de la demolición de la sala que había antes. Se iba a hacer una obra, pero después no se concretó. Lo de la ‘sala de internación’ que ahora tenemos, para mí no tiene las condiciones mínimas de dignidad para un paciente. Ya lo hemos dicho varias veces. A partir de eso hicimos una movilización en octubre del 2022 donde tuvimos la presencia del director de Hospitales, Riera, y a partir de ahí empezamos a cambiar algunas cosas”, explicó.

La obra

En el área de Salud Mental se están haciendo algunas obras, ya bastante avanzadas, se trata de ocho o nueve consultorios externos nuevos. “Donde atendemos ahora – dijo el entrevistado- , en cuatro consultorios, el edificio es obsoleto y nos ha quedado chico el espacio para la demanda que tenemos. A veces hay que esperar mucho para que se libere un consultorio”.

En aproximadamente 20 días se estima que se mudará el servicio de Salud Mental, consultorios externos, a la parte nueva que se está construyendo. Posteriormente, se comenzaría la obra de la internación. “Durante el transcurso de este año van a hacer una Internación en el área donde estamos actualmente nosotros. Eso se va a reformar todo y se hará una obra para once camas de internación, aproximadamente”, apuntó.

La Ley

Respecto a la Ley de Salud Mental, que se menciona mucho últimamente, el doctor Massé aclaró que en realidad dicha norma Provincia la había aprobado en el 2014, desde entonces en vigencia.

“Esa ley habla de inversiones del Estado en muchos dispositivos que no se han construido, por ejemplo: casas de medio camino, casas de pre-alta, para que no todo sea una internación aguda sino que haya pasos intermedios. Eso nunca se hizo, salvo excepciones”, apuntó para agregar que en el HIGA, había la Internación y una especie de “hospital de día”. Según la ley, la internación tiene que ser el último recurso, cuando “haya riesgo cierto e inminente para sí o para terceros” recién ahí se pude disponer de la internación sea voluntaria, si el paciente accede, o involuntaria, judicializando al paciente.

Consumo

El especialista dijo que muchas veces se confunde la gente respecto a la internación por consumo, que según la ley deben ser por el tiempo más corto posible.

“Hay patologías como las toxicomanías o las adicciones donde muchas veces el paciente requiere tiempos largos de estancia, para eso se requiere una estructura más específica, grande, con talleres y demás. La ley dice que voluntariamente el paciente puede acceder a una comunidad terapéutica”, aclaró.

El doctor Massé señaló que muchas veces había un error entre una Internación Aguda que se puede hacer involuntaria, o una internación crónica (quizá más de 6 meses) en una comunidad para lo cual se necesita la voluntad del paciente sí o sí.

“Muchas veces por día, en una mañana hacemos 6 a 8 guardias de emergencia, por un tema de salud mental”, dijo. El especialista manifestó que comparado con la atención que se daba en el 2019, la atención se había más que triplicado en las guardias.

“Esto da cuenta de la crisis no solo post pandemia sino social que se vive. Nuestras estadísticas dan un aumento de consumo de sustancias muy problemático en Junín, donde antes era muy esporádico que ‘cayera’ a la guardia un paciente con alguna problemática de consumo aguda y ahora es bastante frecuente, casi diario diría”, sostuvo el doctor Massé.

Consultado qué tipo de sustancias eran las de consumo, mencionó las drogas ilegales como porro de marihuana y cocaína. También se incrementó el consumo de medicación psiquiátrica. “La farmacia del Hospital brinda medicamentos para cualquier tipo de patología, si la persona no tiene obra social. Actualmente, 8 de cada 10 medicamentos que se entregan en farmacia del hospital, son psicofármacos. Esto da una idea de la cantidad de personas que necesitan medicación para llevar adelante su día”, graficó.