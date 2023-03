José Molinari: “Me imagino un Junín con crecimiento en la producción y el trabajo”

En diálogo con TeleJunín, José Molinari, reconocido comerciante de nuestra ciudad y presidente de Camara PyMes del Noroeste de la provincia de Buenos Aires (Capynoba), manifestó su intención de participar como precandidato a Intendente de Junín por la Unión Cívica Radical, luego de que decidiera involucrarse en dicho espacio político.

Sobre su reciente injerencia en la vida política de nuestra ciudad y la intención de ser precandidato a intendente de Junín, el entrevistado explicó: “Es una decisión que vengo elaborando desde hace mucho tiempo. Desde hace varios años me invitan a participar de diferentes partidos. Creo que hubo varias cosas que hicieron que hoy me decidiera: mi edad, porque estoy más preparado y tengo más ordenadas mis cosas. La pandemia tuvo mucho que ver, me hizo pensar mucho. Y que desde el radicalismo me invitaran. Es un partido con el cual comparto sus valores, sus principios y me siento muy cómodo dentro de este espacio”.

Hacia un Junín productivo

¿Qué Junín te imaginás? Fue la pregunta que le hizo el conductor, a lo cual Molinari respondió: “Nosotros estamos trabajando sobre varios ejes que vamos a presentar en el momento debido, pero yo provengo del sector productivo y me imagino un Junín con un crecimiento en la producción y en los puestos de trabajo, que tanto necesitamos. Sueño con un Junín productivo generando, darle oportunidad a la gente para trabajar que en definitiva es lo que te da la dignidad para poder llevar tu vida adelante”.

“En materia productiva, estamos más cerca del piso que del techo, somos una ciudad muy administrativa, que eso no está mal puesto que son sueldos dignos como los de cualquiera, pero digo que deberíamos hacer hincapié en el sector privado para generar empleo, sin generarle gasto al Estado.

En cuanto si había que bajar las cargas sociales, el precandidato a Intendente opinó: “hoy bajar algo va a ser difícil porque la estructura del Estado ha crecido mucho y se está complicando. Hoy con las jubilaciones y con la expectativa de vida que es cada vez más larga, bajar cargas sería desfinanciar un poco todo ese sistema”.

Con Facundo Manes

Según lo expuesto ante TeleJunín, a Molinari lo acompañarían gente de su confianza que, en su opinión, está muy capacitada. “Si me toca conducir la ciudad iremos viendo cual sería el lugar que le tocaría a cada uno. Por ahora no puedo adelantar nada porque recién soy precandidato y hay muchas cosas que definir”, dijo.

Preguntado con quién se alinearía a nivel nacional dentro de la UCR, Molinari dijo que había dos candidatos: Gerardo Morales, quien ya se lanzó, y Facundo Manes, que creo que ya lo estará por hacer. Yo con Facundo me siendo identificado, porque viene de afuera, porque dejó muchas cosas importantes para asumir un rol que es difícil. Me identifica su papel dentro de la política”.

Compromiso

José Molinari manifestó su compromiso de participar en política e instó a la gente a hacer lo mismo desde el lugar que le toque. “Si nosotros no tomamos la decisión de participar no pidamos cambios en nada porque si no, es siempre la misma historia: vivimos quejándonos de lo que nos toca y somos cómplices de lo que nos toca. Somos conviventes con eso. Aceptamos de alguna manera estar donde estamos y la única manera de salir de eso es participando. Espero que con esta intención mía convenza a más gente de involucrarse, comprometerse sea desde la política, desde un club, una cámara, una sociedad de fomento”, dijo.

Finalmente sobre las próximas PASO, que serán en agosto del corriente año, el entrevistado apuntó: “Ojalá tengamos la oportunidad de competir. Creo que lo mejor es que haya opciones y no que se termine arreglando todo y no podamos competir”.