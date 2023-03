Denuncian vaciamiento de Imec y piden a la Justicia que lo investigue

A la mañana de anteayer y ayer hubo sendas movilizaciones de empleados de Molinos Tassara y de clínica IMEC, respectivamente, quienes realizan reclamos laborales de diferente índole, frente a sus lugares de trabajo, que en el caso de IMEC, cabe aclarar, se encuentra cerrado.

En diálogo con TeleJunín, Héctor Azil, secretario general de ATSA Seccional Junín, se refirió a la situación actual de los trabajadores de clínica IMEC, que directamente está cerrada hace unos días.

Denunció un vaciamiento de la Clínica IMEC con una deuda muy superior a cuando empezó el conflicto laboral.

“Hicimos varias marchas en los últimos años y lamentablemente se llegó al fin que no deseaba nadie. Más allá de que sabemos que esto no puede revertir lo que ya pasó, ayer vino EDEN a cortar la energía eléctrica. Lo que pedimos es que la Justicia intervenga, que el PAMI haga la denuncia que tenga que hacer para investigar qué pasó con los 200 millones de pesos que recibió IMEC en los últimos años y que no fue destinado a nada de lo que se debía, que era las prestaciones de los jubilados, pero fundamentalmente también para sostener la fuente de trabajo de la gente que hoy está en la calle. Se les debe aproximadamente tres meses, porque les iban haciendo pagos parciales.

Pasó lo que pasa siempre. El día del acuerdo vino Luana Volnovich, de PAMI, estaba toda la dirigencia política y cuando empezó a complicarse, los trabajadores quedaron solos con el sindicato. Los que decían que había grupos inversores, que después terminaron siendo todos grupos fantasmas y lo único que vinieron a hacer es sacar los millones de pesos que PAMI depositaba todos los meses. Por eso solicitamos muy enfáticamente que se investigue y se condene a quienes llevaron a esta situación.

Yo no creía nunca a quien dijo ser el último presidente de la clínica. Acá siempre hubo 13 dueños que lo que buscaron fue esconder su responsabilidad y trasladarla a alguien que en realidad era ‘un fantasma’ alguien que venía de Villa Cañás que no tenía ninguna experiencia en empresas de la salud.

Siempre hay un directorio responsable, aun de haber elegido a la persona que ‘cerró con llave y se llevó la llave”, apuntó Azil.

Según lo expuesto, hay más de 100 trabajadores que se les adeuda, ya que muchos se desvincularon otros empezaron a trabajar en otros lugares, en la actualidad quedaron alrededor de 60 a 65. Eran 115 cuando el conflicto comenzó. Deuda tienen con todos, un montón de juicios, por eso estamos viendo, con el abogado del gremio, qué arquitectura jurídica armar para preservar los bienes de la clínica, para la posible acreencia que tengan los trabajadores en juicio tengan de donde cobrarla, por ser deudores prioritarios como establece la ley.



Molineros

A la mañana del lunes último, trabajadores de Tassara acompañados por organizaciones sindicales se movilizaron ante el despido de uno de sus compañeros.

En diálogo con TeleJunín, Tomás Kiernan, secretario general de la seccional Junín de la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA), explicó que uno de los empleados había sido suspendido en el transcurso de la semana pasada y de un momento para otro recibió la comunicación de la terminación de su contrato de trabajo con la empresa.

“Lo quieren echar con causa, con lo cual nosotros no estamos de acuerdo, estamos pidiendo la reincorporación, junto a la mesa sindical y entidades hermanas. El trabajador cumplía con el tercer día de suspensión cuando un escribano llega a su casa y le comunica por carta que se terminaba el contrato laboral”, describió.

“Esta empresa ya nos está ocasionando algunas dificultades este año porque hemos recibido suspensiones sin prueba, con sanción económica al trabajador, al que le descuentan 5 a 7 días de labor. El mes pasado fueron 4 compañeros más y actualmente uno”, apuntó.