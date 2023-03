Yamila Alonso: “Es el final del kirchnerismo”

La senadora provincial por Juntos Yamila Alonso participó del ciclo político Reporte Especial (TeleJunín) y afirmó que el ciclo del kirchnerismo está agotado. “Creo que es el final del kirchnerismo, la gente se dio cuenta de que sufre demasiado, no solo la clase media, sino también sus propios votantes, los sectores populares”, aseveró.

-La inflación es un tema nodal, que seguramente va a definir la elección.

-Días atrás conocimos el índice de inflación y es preocupante, porque la guerra que declaró el Presidente a la inflación la viene perdiendo y el vecino lo percibe a diario, ahora subieron los combustibles. Y me contaba Manuel Llovet, titular de Desarrollo Social del municipio -un cargo que ocupé anteriormente- que la clase media comenzó a golpear la puerta de Gandini 92, la canasta básica cada vez cuesta más y después todo lo que está por fuera, como los alquileres, la nafta. Cuando veía el aumento de la nafta, pensaba qué pasaría si Juntos estuviese en el gobierno, serían muchas piedras las que se estarían tirando y mucho conflicto social, que hoy no lo vemos. Sí vemos lo que sufre la sociedad, porque caminamos y hablamos con los vecinos, con los comerciantes y vemos todo lo que cuesta.

-¿Cree que la estrategia de Cristina de despegarse de su propio gobierno puede calar en la sociedad?

-Creo que hay un sector muy fanatizado, que es el que la sigue, pero claramente el objetivo de Cristina es su impunidad. Creo que es el final del kirchnerismo, la gente se dio cuenta de que sufre demasiado, no solo la clase media, sino también sus propios votantes, los sectores populares, que se dan cuenta que su gobierno es una mentira y que los tres años y medio de gobierno de Alberto Fernández simplemente estuvo bajo el ala de Cristina. La estrategia de Cristina es un manotazo de ahogado, pero viene el fin del kirchnerismo.

-¿Y cómo analiza la gestión del gobernador Axel Kicillof?

-Después del discurso de apertura de sesiones del Gobernador, que duró tres horas y media y solo escuchamos relatos electorales y no la realidad de la Provincia. Escucharlo hablar del crecimiento en el empleo, de la importancia que le dan a la educación, después de lo que vemos que hacen con la educación, cerraron dos años las escuelas, querían presentar un proyecto de no repitencia. Después de los números, porque los números es lo que importa, los resultados, solo el 16% termina la secundaria sabiendo lo básico en lengua y matemática, ese es el resultado en educación. No creo que haya tenido una buena gestión y no creo que tenga un rumbo claro.

-Un rasgo común es el hartazgo de la sociedad y el crecimiento de propuestas más radicalizadas, como los libertarios.

-El hartazgo de la gente viene por no ver resultados, por no ver mejoras en la vida diaria. Javier Milei habla de la casta, pero él es diputado nacional y, le guste o no, está dentro del círculo político. La responsabilidad que tenemos como partido político es trabajar en darle una señal clara a la gente, de qué manera, con qué rumbo pretendemos gobernar para sacar al país adelante. Tuvimos la posibilidad de gobernar cuatro años, cometimos errores, pero me genera tranquilidad y orgullo de mi partido que pudimos reconocerlos y creo que Juntos está mucho más maduro y más preparado, con muchos candidatos, que es algo que celebro. Más allá de que es una interna, está muy bueno que dentro de Pro exista más de un candidato, más de un líder que quiera tomar la responsabilidad de gobernar el país y la provincia, eso es beneficioso para el partido, siempre que se haga sin ensuciar al otro. No es solo ganar, es ganar y saber que no va a ser fácil, que nada se va a solucionar en cuatro años, pero que tenemos que tomar decisiones claras para que la sociedad nos crea, nos acompañe y vea el camino del cambio.

-Hay intendentes de Pro que reclaman que haya una sola lista distrital.

-La competencia siempre es sana, pero en los distritos donde hay un intendente que es fuerte, obviamente apoyo a Pablo Petrecca y no conozco su decisión personal, no sé si quiere reelegir o no, pero supo demostrar su liderazgo, su armado de equipos, queda claro que se ocupa de Junín. Sus primeros cuatro años de gestión fueron de acomodar, de trabajar en los cimientos, y su segundo mandato, de todo este crecimiento que tuvo Junín y que puede seguir creciendo, creo que está en condiciones de hacer su último mandato y creo que la gente lo acompañaría. Es una decisión personal, y si hay otras personas que también quieren ser candidatos, y nuestros candidatos nacionales los apoyan, serán bienvenidos y se tendrá que competir. Pero sí la sociedad tiene que tener claro que nuestros candidatos dentro de Juntos no son nuestros rivales, nuestro rival a vencer es el kirchnerismo.

-¿Cree que Pablo Petrecca se tiene que presentar para un nuevo mandato?

-Creo que está en condiciones, lo ha demostrado, Junín creció y se está trabajando de manera planificada, en equipo, ordenada, creo que está en condiciones de tener su último mandato, porque si vuelve a reelegir va a ser su último mandato. Creo y confío en él, pero será una decisión personal, creo que su equipo lo acompañaría y creo que el vecino lo acompañaría porque está bastante satisfecho con los ocho años de gestión.