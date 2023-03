Petrecca pidió “mayor decisión para combatir a la delincuencia y el crimen organizado”

Se llevó a cabo en Junín el segundo encuentro de secretarios municipales de Seguridad del noroeste bonaerense, quienes expresaron su preocupación por la “migración de la delincuencia de las grandes ciudades, la falta de efectivos policiales y herramientas de trabajo”, entre otras cuestiones y reclamaron al Gobierno provincial respuestas en ese sentido.

El intendente, Pablo Petrecca valoró el compromiso y trabajo en conjunto entre los municipios y también pidió "mayor decisión de los gobiernos nacional y provincial para combatir a la delincuencia y el crimen organizado".

El encuentro también contó con la presentación de representantes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires de las áreas de ciberdelitos y la central telefónica de emergencias 911, quienes brindaron información sobre ambos temas. Los municipios que estuvieron presentes fueron: Rojas, Arenales, Salto, Ramallo, Lincoln, Chacabuco, 9 de Julio, Bragado, Pergamino, Colón y Arrecifes.

Consultado sobre su participación en el encuentro, Petrecca expresó: "El objetivo era poder venir a escuchar a los secretarios y directores de seguridad de los municipios del interior provincial y saber qué es lo que está pasando en cada uno de ellos, sus problemáticas. Me parece importante escucharlos y ver los temas en común que tenemos".

En este sentido, indicó que "el común denominador es la gran preocupación en el funcionamiento de diferentes organismos, como el Patronato de Liberados y el Servicio Penitenciario, esto obviamente en las ciudades donde tenemos complejos carcelarios, también la preocupación respecto del narcomenudeo y el avance del narcotráfico y la vinculación de lo que se ve a nivel nacional, como en Rosario, que está a 200 kilómetros de Junín o a 100 de Pergamino y la preocupación también de lo que pasa en el conurbano, por ejemplo, en Morón, con fácil conectividad a ciudades como la nuestra o Chacabuco por la ruta 7".

Petrecca aseguró que "lo que buscamos en estos encuentros, además de hacer puestas en común, es también planificar acciones o bien, analizar varias de las que ya llevamos adelante, como los operativos conjuntos entre municipios sobre rutas nacionales".

"Hay una preocupación de los municipios de la región, insisto, por la falta de acción o políticas públicas que tienen que venir de la Provincia de Buenos Aires para combatir el delito como corresponde, por eso creo que estos ámbitos de trabajo son muy importantes porque participan distritos gobernados por distintas fuerzas políticas y esto es importante de destacar, porque hay algo que nos une, que es hacer todo lo que esté a nuestro alcance y poner todo a disposición con el objetivo de cuidar a nuestros vecinos", remarcó.

También agregó que "lo que haga cada Municipio por sí solo no alcanza sino se trabaja en conjunto, entre los municipios, con la Provincia de Buenos Aires y si no hay políticas claras a nivel nacional de combatir el delito y sus organizaciones, hacer cumplir al que comete un delito que pague su condena en una cárcel y que todos los organismos relacionados, como el Patronato de Liberados y el servicio penitenciario, funcionen como corresponde, porque no podemos permitir que muchos delitos se cometan u organicen desde dentro de un penal".

El Intendente Petrecca afirmó que "no buscamos patear la pelota para otro lado, si buscamos defender a nuestros vecinos, aportando cada Municipio todo lo que tenga a disposición, trabajando en forma conjunta regionalmente y por supuesto, que los Estado Nacional y Provincial tengan la decisión firme de combatir el delito y el narcotráfico".

Para finalizar, el Jefe Comunal señaló: "Tenemos muchos en común los municipios, cada uno comparte su experiencia y forma de trabajar, en nuestro caso, sobre el trabajo coordinado con todas las fuerzas de seguridad, con la justicia, también contamos sobre nuestra política de videovigilancia y funcionamiento del Centro de Operaciones y Monitoreo, también compartimos, como todos los otros municipios, la preocupación por la falta de efectivos policiales".

"Buscamos sumar y como dije, aportando todo lo que esté a nuestro alcance y haciéndonos cargo de diferentes cuestiones, pero necesitamos un gobierno provincial y nacional que nos acompañen", concluyó.

Por su parte, Andrés Rosa, secretario de Seguridad del Gobierno de Junín, sostuvo que "es muy importante que los secretarios de seguridad de tantos municipios nos encontremos, habla de una mirada regional para abordar el delito y la violencia. Ha sido muy rico el intercambio, por ejemplo, con el programa Tranqueras Conectadas, que nace en Junín y hoy es tomado por otras ciudades".

"Escuchamos también otras experiencias que después vemos cómo aplicar en cada uno de nuestros territorios, el intercambio de información entre los centros de monitoreo, son cuestiones muy importantes. La falta del recurso humano policial nos preocupa a todos y será un reclamo al gobierno de la Provincia de Buenos Aires, porque en Junín, por ejemplo, hace 5 años no recibimos personal, salvo el que se sumó hace un tiempo para la Patrulla Rural", detalló.

Otro de los puntos destacados por el funcionario fue que "el ciberdelito vino en pandemia y llegó para quedarse, además ha crecido exponencialmente y nosotros, junto a otros 4 Municipios, estamos trabajando para la conformación de dependencias que trabajen para el combate y la investigación de estos delitos, esto gracias a la decisión del Intendente Pablo Petrecca de avanzar y crear todo lo que sea necesario para combatirlo".

"Nos vamos con una agenda muy amplia por delante, con la decisión de seguir llevando acciones en conjunto como ya lo hacemos en los operativos regionales, como dije el Intendente Petrecca, todos los que estamos acá lo que buscamos y para lo que trabajamos, es para mejorar la seguridad a nuestros vecinos", finalizó Andrés Rosa.

Funcionarios de la Región

Emilio Pattini, secretario de Seguridad de Arrecifes, expresó: “Uno de los motivos de la conformación de este grupo que se fue ampliando y que ya suma 23 municipios, fue mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos dentro de cada partido. Este espacio interinstitucional sirve para capacitarnos con gran bagaje y conocimiento sobre distintas cuestiones, en este caso los ciberdelitos por mencionar una, y ver la manera en que se pueda bajar para cada municipio”.

“Estos encuentros permiten que enlacemos vasos comunicantes más estrechos entre todos nosotros, para aceitar la articulación permanente y el intercambio de información y documentación que se obtienen por medio de los centros de monitoreo”, indicó Pattini y añadió: “Debemos hacer frente a la escasez de personal y medios con la que contamos porque obviamente que el conurbano es prioridad en materia de seguridad para la provincia, y este espacio es la herramienta fundamental que tenemos para suplir esa falencia”.

Asimismo, declaró que “en la última reunión aprovechamos para intercambiar información para incrementar los sistemas pasivos en cuanto a monitoreo en Arrecifes, hicimos tres cordones con LPR y lectura de patentes ya que estamos atravesados por las rutas 191, 51, 8 y la autopista también es un problema. En este sentido, ante la llegada de delincuentes provenientes del conurbano bonaerense, del Gran Rosario, Córdoba u otro lugar, la herramienta fundamental que tenemos son las cámaras de videovigilancia y la comunicación entre nosotros”.

En tanto, Darío Ciminelli, titular del área de Seguridad de Chacabuco, dijo: “Felicito a Junín por ser la localidad anfitriona, nos hicieron un recibimiento impecable no solo en cuanto a la organización del evento, sino también en cuanto a la calidad del contenido que se trabajó. Al delito hay que trabajarlo regionalmente, nosotros hace mucho tiempo que venimos trabajando con estos grupos, los municipios hacemos un esfuerzo grandísimo para trabajar en materia de seguridad, más allá de que es una obligación que corresponde a la provincia de Buenos Aires”.

“Desde nuestro lugar hacemos un esfuerzo grandísimo para llegar con seguridad a aquellos sectores o lugares donde la provincia no lo hace y, en este sentido, trabajamos diariamente para reforzar la prevención del delito, especialmente en las modalidades virtuales que son las que más acontecen hoy en día”, dijo el funcionario. Luego, Ciminelli agregó: “Son modalidades que vienen avanzando y por las que la ciudadanía todavía no está lo suficientemente preparada y alerta”.

Además, Ciminelli dijo que “es importantísimo que existan este tipo de espacios, tomar en cuenta todo lo que habla a lo largo de estas jornadas de encuentro y que luego podamos hacer bajadas en cada uno de nuestros municipios, para que los vecinos empiecen a tomar recaudos con respecto al cibercrimen, y nosotros hagamos un buen uso de las herramientas de comunicación que tenemos para poner a las autoridades en actos ante una situación de emergencia”.

“Ojalá los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires trabajen de esta manera, porque si no queremos terminar como localidades del conurbano bonaerense o de Rosario misma donde la inseguridad llegó a una escalada de violencia muy difícil de abordar, tenemos que trabajar de esta manera, en conjunto, articuladamente para el intercambio de información y la inversión en tecnología necesaria, como así también con la presencia y acompañamiento de operativos sobre las rutas”, enfatizó el chacabuquense.