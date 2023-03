Chami desafía a Petrecca: “La inseguridad te hace perder elecciones”

La interna en Pro toma temperatura y quien echó más leña al fuego fue el ex funcionario municipal y precandidato a intendente por el espacio de Patricia Bullrich, Luis Chami, que cruzó al oficialismo comunal en un tema de cadente actualidad: “Junín exporta inseguridad y ya no es un modelo a copiar” en la región, aseveró.

Y criticó la movida de intendentes para haya una sola lista distrital de Pro.

-Hay una movida de intendentes de Pro para que haya una sola lista en los distritos.

-La idea de los intendentes de Pro es jugar con una camiseta en el pecho y otra en la espalda, los que piden la “Y”, o sea, ‘te quiero Larreta, pero no tanto’, el amor es hasta ahí, si corren el riesgo de perder la elección, se les acabó el amor por Larreta. Es claro, pero la realidad es que no se puede jugar con dos camisetas, el que es digno no juega con dos camisetas, es gano o pierdo, pero juego con la camiseta que tengo que jugar. No creo que se dé esa posibilidad, Patricia Bullrich va a tener candidatos en toda la Cuarta Sección Electoral y los intendentes van a tener que salir a jugar como corresponde.

-Comenzó el “operativo clamor” dentro de Pro para que el intendente Pablo Petrecca se postule por un nuevo mandato, ¿qué opina?

-Petrecca habló del valor de la palabra en la última asamblea legislativa, antes había declarado que dos mandatos eran suficientes, avaló y acompañó cuando se reformó la ley y eran dos mandatos, pero en lo personal me parece que la decisión es del pueblo, el último que tiene la palabra es el pueblo y evaluará los dichos y las acciones de gobierno. Si Petrecca quiere ir por otro mandato, creo que está en su derecho porque la ley lo avala, no dentro de su pensamiento, pero las personas cambian.

-Hay un fuerte debate político en Junín en torno a la seguridad. El oficialismo responsabiliza a la Provincia y a la justicia y la oposición cree que hay un desmanejo en lo local.

-Desde 2015, todo lo que pasaba en Junín en materia de seguridad era responsabilidad del municipio, por lo menos mientras estaba yo, así se lo habíamos planteado a Ritondo y a Berni. Cuando empieza a crecer la inseguridad, ahí empezás a echarle la culpa a los otros, pero la realidad es que se tienen que hacer cargo, dejar de llorar e intentar hacer lo que no saben, que es trabajar en el territorio. Hoy el problema está en la calle y tienen que estar en la calle trabajando en serio. Dejémonos de reuniones, perdemos tiempo juntando a la región en Junín y lo que tenemos para exportar es delito. El modelo de Junín, hoy, no es un modelo a copiar, cuando años atrás sí lo era.

No le pueden echar la culpa a otros, el gobierno bonaerense envió 25 patrulleros 0km el año pasado, 32 millones de pesos, la tasa es suficiente y sobra, porque se sacan recursos de la tasa para poner alumbrado público. El problema está y no lo pueden resolver. Y si no hay cambios en las decisiones del intendente, que está acompañando esto, pero sabe que se va a estrellar, porque la inseguridad te hace perder elecciones, y va a tener que hacerse cargo de los resultados.