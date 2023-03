Fiorini: “Sería bueno para Junín que el Intendente pueda seguir gobernando”

Juan Fiorini, secretario General de la Municipalidad de Junín, afirmó en una entrevista con Democracia que “sería bueno para Junín” que el intendente Pablo Petrecca “pueda seguir gestionando y gobernando” la ciudad.

En esta línea, el funcionario y mano derecha del jefe comunal de Pro, resaltó la “capacidad de gestión”, los “valores” y la “capacidad de trabajo en equipo” de Petrecca. Estas declaraciones se suman a las de la diputada provincial Laura Ricchini, que esta semana dijo a Democracia que “un mandato más (del intendente) sería bueno”.

-Hay un reclamo de intendentes de Pro para que no haya internas dentro del espacio, que haya una boleta única, o sea, sin precandidatos de Patricia Bullrich ¿qué opina?

-Lo que se está planteando en Pro es que todos creemos que es muy bueno tener muchos candidatos, sobre todo a nivel provincial y nacional, pero no hay que desmerecer el trabajo de crecimiento y posicionamiento territorial de los intendentes de Pro. Los jefes comunales plantean que no sería bueno que se tire por la borda todo ese trabajo, que tanto costó construir. Obviamente, todas estas discusiones se dan en mesas internas, más allá de que trascienden a los medios. No sería bueno que nos terminen representando personas que no son de Pro y que no han militado y que no han trabajado durante los años de crecimiento de esta agrupación política.

“Venimos de dos gobiernos que no han podido satisfacer las expectativas de la gente”

-¿Cómo analiza el mensaje de Javier Milei y el crecimiento del espacio libertario?

-El mensaje de Milei es escuchado o tiene buena aceptación, porque es un mensaje antipolítico, y obviamente por todo lo que pasó en la Argentina, por las consecuencias de muchas decisiones políticas, los mensajes antipolíticos tienen, hoy, mucho lugar. Venimos de dos gobiernos que no han podido satisfacer las expectativas de la gente y a partir de ahí surge la necesidad de algo distinto, entonces ahí entra el mensaje de Milei. Es un mensaje muy lindo, pero en la práctica es muy difícil de implementar. Creo que en la Argentina hace falta otro camino, y no el camino de romper todo en cuanto a la institucionalidad y la democracia. El de Milei es un mensaje que tiende a mostrar como fácil, algo que no es tan sencillo. Y que, en cuatro años, que es lo que tiene un gobierno, es muy difícil de implementar.

-¿Le gustaría que el intendente Pablo Petrecca se presentase por un nuevo mandato?

-Creo que Junín necesita dirigentes con capacidad de gestión, que tengan convicciones, valores, ganas, capacidad de trabajo en equipo, y me parece que todas esas cualidades las tiene Pablo Petrecca. Por eso considero que sería bueno para Junín que el intendente pueda seguir gestionando y gobernando. También hay una historia que nos avala en este sentido, porque Junín ha crecido, tenemos muchas obras y cambios que hemos logrado en la ciudad.

“No hay que desmerecer el trabajo de crecimiento territorial de los intendentes de Pro”

-¿Cuál cree que va a ser el impacto de la sequía en la economía?

-Ya nadie discute que estamos en crisis, lo vemos todos los días, la gente no llega a fin de mes, lo vemos con la inflación que muestra el Indec, los precios aumentan todos los días, no solo los alimentos, sino todo. No hay políticas claras ni un rumbo a largo plazo por parte del Gobierno. Y a esto se suma la sequía, que obviamente afecta a uno de los sectores más importantes de la Argentina, y sobre todo de Junín, como es el campo. Y esta sequía va a impactar sobre la economía. Además, se suma la crisis global que, sumada a la ineficiencia de este gobierno, genera un combo complicado para adelante.