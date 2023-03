Empiezan los talleres de SumARTE para adultos mayores en Junín

Hoy comienzan las inscripciones para los talleres SumARTE para adultos mayores en Junín. Serán lunes y martes de 16.30 a 18.30 y se pueden comunicar por teléfono al 236-4578259 o en Belgrano 140

Patricia Ramírez, miembro de la Comisión de SumARTE, asistió a una entrevista con TeleJunín Noticias para informar acerca de los nuevos talleres para este año.

Aunque por el momento hay tres propuestas,-lunes y martes- a lo largo del año se irán incorporando otras. “Esto es solo para empezar, después hay muchas más”, indicó Ramírez.

La propuesta

El taller de los lunes tiene lugar en Lavalle y Francia, en la Escuela de Estética, a partir de las 19:30.

La actividad se llama “Por amor a las palabras” y consiste en un trabajo de lectura de autores reconocidos y escritura creativa. “Es un intercambio hermoso”, expresó al respecto Ramírez.

Los martes la actividad se impartirá en el “Círculo Sirio” (Belgrano 140) de 16:30 a 18:30, donde se darán los talleres de teatro musical y la agrupación de “Papelnonos Junín”.

En cuanto al cupo para las actividades, la realidad es que no hay un número cerrado. “Nos vamos adaptando. Nosotros lo que queremos es que todas las personas que tengan interés de expresarse, sentirse contenido, estar en un grupo, que puedan tener espacio”, indicó Ramírez.

Contacto

Para cualquier información al respecto se pueden poner en contacto a través del número de teléfono 2364 57 82 59.

Además, hoy y mañana de 16:30 a 18:30 miembros de SumARTE estarán en Belgrano 140 para inscribirse.

Es más, “es abierto durante todo el año. Es un espacio que se da el adulto para tener dos veces por semana un recreo y a través de eso expresarse”, dijo Ramírez.

A lo que agregó: “Como adultos que somos, son invitaciones, oportunidades. Tanto las actividades, como los viajes, presentaciones, encuentros, intercambios, que realizamos. El que puede y quiere se incluye y el que no, no. No pasa nada”.

“Lo que nos interesa realmente es la participación, la integración y el proceso, todo lo que surge a partir de ahí, más que el producto”, concluyó.