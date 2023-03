Laura Ricchini, sobre la re-reelección de Petrecca: “Un mandato más sería bueno”

La diputada provincial por Juntos Laura Ricchini participó del ciclo televisivo Reporte Especial y sobre la posible re-reelección del intendente Pablo Petrecca afirmó: “Un mandato más sería bueno, lo habilita la ley y sería muy bueno para el espacio”.

“Estamos pasando un momento muy complicado a nivel económico, lo sabemos todos, cada vez que hacemos una compra y vemos cómo sube todo, lo vimos este mes con las compras para la escuela. Vemos mucha desesperanza en la gente, porque todavía queda un año de esta gestión nacional y provincial y por lo que vemos la economía no va a repuntar, por lo que no vemos a corto plazo una mejora posible. Pero sí salimos a decirle a la gente que queremos otro país y buscamos esa esperanza porque no podemos pensar que estamos condenados a vivir así, de crisis en crisis. Tenemos un gran país, los trabajadores argentinos se la pasan todos los días saliendo a la calle, rompiéndose el lomo para llegar a fin de mes, podemos hacer un gran país todos juntos”, afirmó.

Sobre la crisis del campo, afirmó: “Siete de cada diez dólares que ingresan al país provienen del campo, y son ingresos que no vamos a ver por la sequía, con un gobierno que llegó tarde con la emergencia, con las medidas de alivio, y el campo está sufriendo las consecuencias. Cuando al campo le va bien, este gobierno tiende a crearles más impuestos, pero cuando le va mal, llega tarde, cuando es el motor del país”.

Interna en el Gobierno

“En el Gobierno nacional se echan la culpa entre ellos, hay una interna tan grande en el gobierno que hasta parece que ciertas personas no estuviesen gobernando, algunos hasta dicen ‘extraño a Cristina en el gobierno’, como si ella no estuviese gobernando, mientras que ella misma se aleja de las decisiones de su propio gobierno”, punzó.

“Se viene la posibilidad de elegir entre dos modelos de país, uno donde tenemos al Frente de Todos, que pide que una persona que está condenada, aunque sea en primera instancia, sea presidenta; y un país en el cual buscamos que haya institucionalidad, que podamos salir adelante, que podamos terminar con la corrupción”, analizó.

Y estileteó: “Buscan un país donde se pueda presentar gente condenada por corrupción, nosotros buscamos ficha limpia”.

Chispazos en Juntos

“Creo que Patricia (Bullrich, presidenta de Pro) en todo momento ha estado cerca de la gente, en todos los problemas, en todo el país, ha estado apoyando y defendiendo, y tiene ideas muy claras. Y también valoro mucho la capacidad de gestión de Horacio (Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial), que es muy importante para el país que viene, como así también la capacidad de diálogo y consenso, porque las decisiones que se tienen que tomar pasan muchas veces por las legislaturas, y para eso se necesita diálogo y consenso, porque una cosa es querer lograr algo y otra muy distinta, poder lograrlo”, indicó.

“Es un Juntos más maduro, cuando perdimos, tanto la presidencia como la gobernación, todos decían ‘ahora Juntos se va a romper’, pero nos fortalecimos como espacio y estamos trabajando mucho en conjunto”, dijo.

“Hoy estamos trabajando muy bien con Horacio, no me gusta ponerme en un lugar, porque significa aumentar la tensión entre las líneas internas”, explicó.

-¿Le gustaría que el intendente Pablo Petrecca se presentase para un nuevo mandato?

-Sí, porque lo que se ha hecho en Junín es muy importante. En la apertura de sesiones, cuando escuché todo lo que se había hecho, cómo sigue avanzando la ciudad, por eso creo que a todo el espacio le haría bien, aunque es una decisión personal. Es una persona que no para de trabajar, que en todo momento está gestionando, que tiene muchísimas ideas, así que me parece que un mandato más sería bueno, está habilitado por la ley, así que lo puede hacer.

-Esta semana en muchas escuelas no hubo clases por el calor, una situación complicada porque venimos de una pandemia.

-Lamentablemente nos encontramos con un gobierno que está ausente de todo y la educación es uno de los sectores que más lo ha sufrido. El Gobernador se llenó la boca hablando de la educación en la apertura de sesiones, cuando tuvieron dos años las escuelas cerradas. Y se llenó la boca diciendo que no íbamos a perder ni un día de clases, porque estaba Baradel (Roberto, el titular de Suteba) sentado en el palco, aplaudiendo cada una de las cosas que decía, y a la tarde tuvieron que suspender las clases en muchas escuelas, porque no está la infraestructura necesaria.

Y está bien, porque si no los chicos terminan desmayándose con esta ola de calor, lo que está mal es que las escuelas estén en la situación en la que están. Por eso quiero destacar una propuesta del intendente Pablo Petrecca que apunta a descentralizar los recursos de la Provincia para la infraestructura escolar. No puede ser que desde las oficinas en La Plata estén viendo si necesitamos uno o dos ventiladores, si necesitamos arreglar un techo o una ventana, eso tiene que pasar a las órbitas de las municipalidades. No puede pasar que los chicos no tengan un ventilador, que no tengan las condiciones para tener clases porque tenemos una ola de calor.