A raíz de la sequía que afecta a Junín, los animales silvestres buscan agua en las piletas

Esta semana ocurrió un fenómeno poco habitual en Junín, que fue registrado en video, donde un grupo de patos silvestres copó una pileta de una vivienda particular.

Según informaron a Democracia, esta situación se repite en la zona de quintas, debido a la sequía que afecta a las lagunas y los humedales de la cuenca del Salado, ecosistema natural en el cual habitan las aves con los niveles de agua normales.

En este contexto, la fauna silvestre (aves, mamíferos, reptiles y anfibios) se adentran en las propiedades de los juninenses en busca de estos reservorios para atenuar esta crisis hídrica que golpea al país desde hace más de dos años.

“Las especies se tienen que buscar la vida. Esas charcas o arroyos eran y son puntos vitales. Pueden marcar que un animal viva o no viva”, advirtieron los proteccionistas.

En este contexto, alertaron, además, que las piscinas con agua, que se encuentran en las urbanizaciones, pueden convertirse en auténticas trampas mortales para los animales sedientos por la sequía.

Y explicaron que donde haya un estanque existe un peligro potencial de ahogamiento de diversas aves, mamíferos, anfibios y reptiles.

Es por eso que solicitaron que las piletas se mantenga llenas o bien se tapen, en caso de no estar completas, ya que si caen no pueden salir. “Si están llenas, los animales pueden beber en desde la superficie sin caer. Si no las tienen en uso ni llenas, es mejor que las tapen con una red o una chapa metálica”, subrayaron.