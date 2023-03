Ampliación de las instalaciones del centro de jubilados para hacer dos consultorios

Si bien todavía no está conformada la nueva comisión directiva del Centro de Jubilados y Pensionados de Morse “El Aguaribay”, desde el fallecimiento de su presidente, Roberto Higueras durante la pandemia, hay un grupo de apoyo que ayuda a mantener a la institución hasta que se regularice.

Una de las integrantes del grupo de apoyo, en diálogo con Democracia, explicó la importante obra que dio inicio recientemente para construir unas dependencias linderas al salón de eventos del centro.

El proyecto es armar en el nuevo lugar dos consultorios y tener un sitio para depósito, donde se guardan mercaderías, muebles y demás.

“Como PAMI nos da el servicio de Pedicuría, Masajista y demás, y tenemos el Salón con cocina, y una parte de atrás, estamos construyendo un nuevo lugar – dijo la colaboradora del centro-. El lugar es hermoso, la comisión anterior compró muchas cosas, pero estuvo cerrado bastante tiempo, durante dos años de pandemia y casi otro año más”.

“Iniciamos este proyecto como para armar dos consultorios. El nuevo grupo que está trabajando para el Centro de Jubilados está también terminando lo que había hecho la anterior comisión, en lo que son pisos, techos, y ahora se empezó a hacer esta edificación”, dijo.

“Comenzamos con el depósito, donde tenemos muchas cosas nuestras, ya que el salón se alquila. En ese depósito hay sillas que no se usan, mercadería, ya que los fines de semana, cuando no se alquila el salón, hacemos comidas. En total de largo tendrá 10 x 4 metros, se está construyendo a la par del salón”, detalló.

Sin médicos

Según lo relatado por Natalia, en la parte de adelante del nuevo lugar del Centro de Jubilados que se está construyendo se armarían dos consultorios y una salita de espera.

“Los proyectos son medios ambiciosos –dijo- pero queremos lograr que venga una bioquímica o algún profesional de la salud. No cobrar sino ceder el lugar para que la gente pueda tener otro servicio en el pueblo. Pasa que la salita sanitaria de Morse tiene horarios acotados, de 8 a 12, atendiendo una enfermera. No tenemos médicos en el pueblo”.

Natalia contó una grave situación acontecida días pasados cuando murió un vecino de Morse a la noche y recién lograron tener el certificado de defunción a las 17 del otro día. Es decir, lo tuvieron fallecido en la casa sin tener un médico que pudiera certificar que esa persona había fallecido.

“Estamos a la deriva totalmente, el Intendente nos tiene olvidados. Y dado los problemas que hay, se armó una Sociedad de Fomento del Pueblo de Morse, para poder reclamar por todos los problemas que tenemos en la localidad”, manifestó.

“Más allá de lo político, queremos que nos escuchen y que el Municipio dé respuesta a todo lo que está pasando en el pueblo. No puede ser que estemos sin atención, que no tengamos un médico, que se muera un familiar y no tener quién te firme un certificado de defunción, teniendo que esperar hasta las cinco de la tarde”, denunció.

Regularizar el centro

Según lo expuesto, pronto se cumplirá un año desde la conformación del grupo de apoyo al Centro de Jubilados y Pensionados de Morse. El nuevo presidente sería Ricardo Ferrúa.

“Somos un grupo de once personas que ayudamos al centro. Abrimos los domingos y hacemos comidas para llevar y con esos fondos empezamos a levantar el nuevo lugar. Ya estamos para techar, puesto que las chapas ya las había comprado la comisión anterior”, manifestó.

Cabe destaca que el domingo 26 de marzo se hará una pollada para recaudar fondos y seguir con el proyecto.