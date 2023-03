Continúa el calor y las escuelas de Junín modifican hábitos y modalidades de clase

Como ocurrió ayer, por la ola de calor las escuelas de Junín siguen adoptando distintas decisiones para sobrellevar las altas temperaturas, desde acortar el horario de clases, apelar a la virtualidad -en algunos casos de manera sincrónica como durante la pandemia- o enviar tareas y contenidos para que los alumnos los realicen en sus casas.

Francina Sierra, titular de Suteba Junín, afirmó a Democracia: “Cada escuela toma decisiones en base a las condiciones. Hay escuelas que están haciendo horario reducido solo por la mañana, hay escuelas que suspendieron ambos turnos, cada escuela informa a su comunidad de padres y alumnos respecto de cómo va a trabajar. En las horas que se suspenden las actividades se trabaja en forma remota o los chicos llevan tareas”.

Con respecto a hoy, dijo que “se prevé que la mayor parte de los trabajadores de la educación se adhieran al paro internacional de mujeres, así que en eso tienen que estar atentos más allá de las altas temperaturas. Por eso también cada escuela se está organizando no solo en función de la reducción horaria por las altas temperaturas sino también por la alta adhesión al paro que va a haber”.

Su par de UDEB Junín, María Inés Sequeira, afirmó que “hay escuelas que decidieron suspender y otras que redujeron el horario. Quedará así por unos días hasta que la ola de calor se calme un poco”.

Contenidos

Sobre los contenidos perdidos, la dirigente sindical afirmó: “Son distintas modalidades, cada escuela asume una. Hay muchas escuelas que ya tienen plataforma donde subir las actividades y entonces los chicos las ven ahí. Hay escuelas que se están conectando por zoom, de forma sincrónica, hay otras que les dan tarea en formato papel en ese horario reducido y los chicos se las llevan a casa”.

Y añadió: “La continuidad pedagógica adopta distintas modalidades, de acuerdo a cada una de las instituciones educativas”.

“Sé que los docentes van a seguir con la continuidad pedagógica, pero no es algo que compete al gremio. Cada institución verá cómo soluciona esa continuidad pedagógica, si lo hacen virtual o si les mandan tarea o cómo hacen. En 2019 los docentes hicieron todo para conectarse desde la casa con su wifi, sus insumos y todo, acá no es que no quieran dar clases, sino que es terrible que los chicos se descompensen en las escuelas por el calor”, afirmó Sequeira.

Infraestructura

“Hay escuelas donde claramente falta mantenimiento, pero son las menos. Lo que está sucediendo es que es tan intenso el calor que no da abasto ningún sistema de ventilación, ni ventiladores, ni aires acondicionados. Hay muchos chicos dentro de un salón, son muchas horas y bueno, los artefactos no dan abasto, no dan abasto en una casa, imagínate en una escuela donde todo está prendido al mismo tiempo”, afirmó Sierra.

Para Sequeira, “no es tampoco una cuestión de que no haya ventilación, porque la mayoría tiene ventiladores y aires acondicionados, pero nada alcanza. Las escuelas están cerradas desde las 17 hasta el otro día. Nunca llegan a refrescarse las aulas”.

“También hay que ver el tema del consumo de electricidad, porque son muchas aulas, muchas horas y el tema del cableado que seguramente sea viejo. Más la tensión baja en toda la ciudad. Es difícil”, acotó.