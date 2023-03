Escuelas juninenses suspendieron o redujeron las clases por la ola de calor

Por la ola de calor extremo, escuelas juninenses suspendieron o redujeron las clases, hoy, en línea con lo que ocurre en otras regiones del territorio bonaerense, mientras que para mañana se espera una situación similar, según pudo averiguar Democracia, en una rueda de consultas con directivos, docentes y gremios, ya que, hasta el momento, no hubo un comunicado oficial del Gobierno bonaerense.

Fuentes de la Dirección General de Cultura y Educación informaron a este diario que los inspectores están acompañando a las escuelas y a los equipos directivos “en la toma de decisiones que mejor consideren. No hay suspensión de clases general, porque cada escuela cuenta con una realidad particular y propia”.

María Inés Sequeira, titular de Udeb Junín, afirmó a Democracia: “Algunas escuelas suspendieron las clases de la tarde y otras dieron solo hasta las once de la mañana. El turno de la noche atrasó el dictado de clases una hora, aproximadamente”.

Y agregó: “Lo que hicimos desde el gremio fue hacer una presentación en Jefatura Distrital por la ola de calor. Esta presentación habla del articula 195, donde dice que el director tiene la potestad de suspender las clases siempre que haya condiciones que pongan en riesgo a los niños. Todavía no llegó una suspensión oficial de la Provincia, pero la realidad es que la mayoría de las escuelas, de distintas regiones de la Provincia, están sufriendo esta ola de calor”.

Por su parte, Francina Sierra, secretaria general de Suteba Junín, afirmó a Democracia: “Por las altas temperaturas, en aquellas escuelas donde los equipos directivos consideran que no están dadas las condiciones para afrontar la jornada escolar, hacen uso de sus facultades y suspenden las clases. Por eso, hoy, en todos los turnos de la tarde se suspendieron las clases”.

Y añadió: “Para mañana está previsto que muchas escuelas suspendan la jornada completa y otras, solo el turno de la tarde, o sea que hacen una reducción del horario”.

“Esto tiene que ver con que las temperaturas, que son altísimas, y con el hecho de que no hay ni ventiladores ni aires acondicionados que aguanten en la jornada escolar”.

“Desde Suteba lo que promovemos es esto de donde no hay condiciones, efectivamente poder hacer uso de lo que está establecido en el Reglamento General de Instituciones Educativas que es que, ante la falta de condiciones, el equipo directivo pueda suspender y la sede de Jefatura Distrital en la persona de su inspectora también ha brindado la apertura para que los equipos directivos en el caso que lo consideren puedan suspender las actividades”, afirmó.

Suspensiones y reducción horaria

Fernando Balbi, director de la Escuela Secundaria de la Unnoba, afirmó a Democracia: “Hubo clases hasta pasado el mediodía, porque tenemos equipos de aire. Por la tarde, los equipos comenzaron a tener fallas y redujimos la jornada”.

En la Escuela Primaria 17 informaron que se suspendieron las clases por el calor. La Escuela Normal (EES 9) informó que se dictaron clases de 7.30 a 11 de la mañana. “Cada familia es responsable del retiro de los alumnos. No hay educación física en turno tarde”, aclararon desde la institución.

La EES 6 informó que “atendiendo a la ola de calor extremo prevista para mañana (martes), la infraestructura del edificio y la cantidad de personas, se dictarán clases solo de 7.30 a 11, al igual que hoy”. La Escuela “Antonio Bermejo” suspendió las clases de educación física.

En el Colegio Marianista de esta ciudad, por ejemplo, hubo clases a la mañana (no cuenta con equipos de aires, pero sí con ventiladores), pero fueron opcionales, ya que no se contabilizaron las faltas y tampoco se impartieron contenidos de la currícula. En un comunicado, la escuela señaló que el viernes hubo "muchas situaciones que comprometieron la salud de nuestros alumnos y docentes", en referencia al calor extremo.

Una situación similar se dio en el Colegio San Ignacio, que cuenta con aires en algunas aulas, pero en otras solo tiene ventiladores. Allí, las clases fueron opcionales, y se flexibilizó la cuestión del uniforme por el calor.

En la Secundaria 21 de la localidad de Saforcada, se suspendieron las clases, hoy, en ambos turnos, por las altas temperaturas.

Comunicado de Suteba

Ante las reiteradas consultas acerca de las altas temperaturas por las que está atravesando nuestra región, y teniendo en cuenta la alerta roja que emitió el Servicio Meteorológico Nacional por calor extremo, les recordamos que:

En el Reglamento General de Instituciones Educativas aclara en el Artículo 195- 2.4

"Se suspenderán las actividades en los siguientes casos:

4-Cuando lo exijan factores climáticos, sanitarios, edilicios u otros que impliquen riesgos para el alumnado, personal docente y no docente o configuren una emergencia a nivel local, distrital o regional.

El Director/a tiene facultades para la suspensión dando cuenta inmediata de la decisión a sus superiores. La suspensión podrá ser parcial respecto al turno y matrícula"

En este sentido, cabe aclarar que se deberá tener en cuenta las condiciones específicas de cada institución y de su comunidad al momento de tomar la decisión. Las mismas deben ser argumentadas correctamente ante el superior jerárquico.

Hemos intervenido, ayer domingo, ante la Jefatura Distrital de Junín, y la respuesta ha sido de total acompañamiento a las decisiones de los equipos directivos.

Por lo tanto, reiteramos que cada Director/a está en pleno uso de sus facultades para tomar la mejor decisión que amerite su contexto.

Comunicado del Colegio Marianista

Estimadas familias de los tres niveles educativos (Inicial/ Primario/ Secundario):

Visto la ola de calor que está atravesando la ciudad de Junín, con alerta roja emitida por las autoridades sanitarias y las consecuencias en la salud que puede provocar, tanto en el alumnado cómo en el personal de la Institución, y considerando que desde el Ministerio de Educación de la Provincia no hemos recibido ninguna recomendación al respecto, nos vemos obligados a tomar la siguiente decisión:

1. Durante los días 6 y 7 del corriente, NO se computarán inasistencias en ninguno de los tres niveles educativos.

2. La JORNADA escolar será OPCIONAL para aquellas familias que por motivos de organización deban enviar a sus hijos al Colegio.

3. Para aquellos alumnos que asistan a la jornada escolar, la misma concluirá a las 12 horas para todos los niveles educativos y podrán asistir con uniforme de Educación Física.

4. En el aula, sólo se realizarán actividades alternativas que no corresponden a la currícula 2023, de forma tal que aquellos alumnos que no asistan no deberán solicitar a los que sí, ni fotocopias, ni copia de tareas, etc.

5. No se dictarán clases de Educación Física, los días mencionados (lunes 6 y martes 7), en ninguno de los horarios.

6. Instamos a las familias a resguardar a sus hijos en ambientes frescos. El viernes de la semana pasada tuvimos muchas situaciones que comprometieron la salud de nuestros alumnos y docentes. El pronóstico indica que el transcurso de esta semana será de temperaturas muy elevadas.

7. El colegio no cuenta con instalaciones alternativas para poder reagrupar en espacios frescos a más de mil alumnos y hemos registrado dificultades con la tensión eléctrica que no permite generarlos.

Esperamos que sepan comprender la excepcionalidad de la decisión, ya que la misma es tomada pensando en el bienestar físico de toda la comunidad, habiendo consensuado dicha flexibilización con las demás Instituciones de gestión privada de la Ciudad y recomendado por la Inspectora Jefa Regional de Diegep.

Estaremos en comunicación con Uds. El día martes por la tarde para informarles cómo continuaremos a partir del miércoles.