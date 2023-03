La Oficina de Empleo colaboró en la búsqueda de personal

La Oficina de Empleo del Gobierno de Junín realizó una búsqueda de personal en conjunto con el nuevo local gastronómico “Irigoyen” (España y Bernardo de Irigoyen), para conformar el equipo de trabajo de dicho lugar.

En este sentido, el titular del negocio, Andrés Gabrielli, manifestó su conformidad por el servicio prestado y destacó que “desde la Oficina de Empleo me supieron orientar con el método de selección; es un servicio para aprovechar, gratuito y eficaz”.

Al respecto, Sergio Pérez Volpin, titular de la Oficina de Empleo del Municipio, manifestó: “Esto es una labor que llevamos a cabo a diario, el contacto con empresas y con personas que buscan trabajo, esta intermediación laboral que hacemos con mucho esfuerzo muestra sus resultados”.

“Lo que queremos de alguna manera desde la Oficina de Empleo es transmitir, no solamente a las personas que buscan trabajo, sino también a los empresarios, la importancia de este servicio gratuito municipal, que es eficiente y que cuentan con el equipo de trabajo que tenemos”, indicó el funcionario.

Por su parte, Andrés Gabrielli, responsable del resto bar “Irigoyen”, contó: “Cada vez que me comuniqué tuve respuestas; no solo me brindaron un buen servicio, sino que me solucionaron lo que necesitaba”.

Seguidamente, sostuvo que “además me supieron orientar con respecto a cómo era el método de selección o de qué forma realizar una entrevista para lograr conseguir el perfil que más se adecuaba a lo que yo necesitaba”.

“En 15 días conseguí a las personas que necesitaba para trabajar en mi negocio”, concluyó Gabrielli.