Por falta de balizamiento en la pista de Junín, los aviones sanitarios siguen aterrizando en la Región

Con la pista del Aeródromo Provincial de la Ruta 188 clausurada desde el año 2012, el Club de Planeadores se convirtió en un espacio accesible para el aterrizaje de aviones sanitarios lo cual constituye una ayuda vital para las emergencias en Junín y la Región.

No obstante, ante la falta de iluminación, sólo se pueden realizar descensos y despegues de aeronaves durante el día y en el caso de que se requiera en horarios vespertinos o nocturnos debe hacerse en otras localidades.

De igual manera sucede con los cursos de pilotos, ya que en los vuelos nocturnos deben trasladarse a Chacabuco, Pergamino o General Viamonte, donde las pistas tienen señales lumínicas.

En efecto, ayer sábado por la madrugada, un avión sanitario (matrícula LV-WYZ) del Cucaiba (Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la provincia de Buenos Aires) debió aterrizar en el aeroclub de Chacabuco con un médico y dos enfermeras para realizar una ablación de órganos en Junín, hacia donde se dirigieron por tierra.

Como el vuelo fue nocturno, la aeronave debió dirigirse desde La Plata hacia la localidad vecina cuya pista está iluminada. Es que –como se dijo- Planeadores no cuenta con balizamiento, pese al pedido que viene llevando a cabo la institución local desde hace años, al tener la única pista operativa en el Partido.

Según informaron los Pilotos de la Dirección de Aeronáutica Buenos Aires, “una vez amanecido el día, se movió el avión hasta el Club de Planeadores de Junín, donde se aguardó por el equipo médico y la preciada carga para trasladarlos de vuelta a la ciudad de La Plata”.

La única pista operativa

En este sentido, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, había afirmado en una nota publicada en Democracia el pasado 3 de enero, que se gestionó ante el Ministerio de Transporte la instalación del balizamiento en el Club de Planeadores.

“También se está trabajando en el Aeródromo con una pista alternativa de tierra, pero no es lo que uno quisiera, ya que lo que se quiere es tener la pista principal (de pavimento) en condiciones y que sigue cerrada”, dijo el jefe comunal.

Si bien en la actualidad estas aeronaves pueden operar con normalidad en la pista de césped del Club ubicado en el Camino a la Laguna de Gómez, no pueden despegar o aterrizar en horarios nocturnos, como sucede en otros aeroclubes de la Región.

Al respecto, el presidente de la entidad deportiva, Javier Gaude, había destacado este año que “el balizamiento de la pista resultaría en una ayuda muy importante para la función sanitaria que requiera traslados o incluso para ablaciones de órganos. Además, manifestó que actualmente “las escuelas de pilotos de aviones se van a hacer vuelos nocturnos a distritos de la zona como General Viamonte, Chacabuco o Pergamino. Andan por la Región porque no hay una pista con luz en Junín, pero lo más importante son los vuelos sanitarios”.

Según indicó, “estamos teniendo muchos vuelos sanitarios (con aviones de gran porte), con un promedio de dos vuelos semanales. Eso es debido a la importancia que tiene Junín en la zona con respecto a la salud”.

“Cuando hacen ablaciones complejas están viniendo en dos aviones juntos. Los especialistas trabajan y después se van. Tienen que hacer todo el trabajo antes de que se haga de noche para poder despegar”, confirmó.

“Tuvimos una reunión en la municipalidad por ese tema hace 20 días. Pablo (Petrecca) nos dijo que tiene intención de colocar las luces. Es un proceso largo, hay una parte técnica y luego de eso la obra. Son proyectos que pueden llevar muchos meses”, afirmó el piloto.

Para eso, primero “hay que hay elevar un proyecto a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que lo tiene que aprobar”, explicó Gaude.

Además, entre otros requisitos, informó que “hay que trabajar en el alambrado perimetral del Club, para poder habilitar la pista para vuelo nocturno. El balizamiento no es muy caro, y es una cuestión de gestión política. Si deciden hacerlo se puede hacer”.

“Es una pena que una ciudad tan importante como Junín no tenga una pista con luz. El Club de Planeadores en sí mismo no necesita, ya que los planeadores vuelan de día”, señaló, pero aclaró que “al ser un ‘aeródromo público no controlado’, puede bajar cualquier tipo de avión”.

Por ejemplo, en el Club comercializan combustibles para los aviones que están de tránsito, pero cuando llega la noche, las aeronaves deben buscar otros distritos que tengan pista de aterrizaje iluminada para poder descender.