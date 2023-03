Vidal: “La grieta más grande está entre la política y los argentinos”

En una entrevista realizada por TeleJunín Noticias, María Eugenia Vidal, exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y actual diputada nacional de Juntos por el Cambio, aseguró que “la grieta es entre la política y la gente”. Y ahondó que ello se debe a los privilegios y a la falta de respuestas a los problemas de los ciudadanos.

-¿Qué opina sobre el discurso del Presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones legislativas?

- La verdad es que otra nueva oportunidad perdida, porque yo esperaba que la agenda del Presidente tuviera que ver con las necesidades de todos los argentinos. Que tienen que ver con la inflación, con cambiar la ley de alquileres, que planteara temas que tenían que ver con la educación, con la inseguridad.

Miren lo que pasó en Rosario, se hizo mundial la noticia porque se trata de la familia de Antonella Roccuzzo, pero yo estuve la semana pasada en Rosario y cuando llegué recién había muerto una chica de 19 años.

Llevan más de 50 muertes desde que empezó el año y es un récord histórico. Pero el Presidente no mencionó la palabra inseguridad, ni una sola medida concreta para esto. Entonces fue un discurso alejado de la realidad de los argentinos.

- Con respecto al narcotráfico, han presentado modificar la ley de seguridad anterior…

- Presentamos dos proyectos, uno que tiene que ver con la reforma del código penal, que queremos que se trate. Y, por supuesto, también un cambio en la ley de defensa nacional y de seguridad interior. Nosotros creemos, en particular yo creo, que se necesita un despliegue mucho más amplio de fuerzas federales en los lugares donde el narcotráfico está avanzando.

- Con el discurso del Presidente, ¿la grieta creció en Argentina?

- Yo creo que la grieta más importante hoy no es entre los políticos. La grieta es entre la política y la gente. Y es una grieta que se ha construido con razón, de la que somos responsables los dirigentes por dos razones.

La primera, es porque muchos viven con privilegios que el resto de los vecinos no tienen. Un ejemplo es la jubilación de 6 millones de pesos de la vicepresidenta.

Y, en segundo lugar, por la falta de respuestas. Y la única manera de salir de eso es con el ejemplo. El Presidente no dio el ejemplo, porque no dio una sola respuesta concreta a los problemas de la gente.

Yo trato de hacer exactamente lo contrario. De a cada lugar que voy, ir con una respuesta concreta sobre cómo resolver los problemas. Si tengo el cargo desde el trabajo y la responsabilidad que el cargo me da. En la medida que no lo hagamos, somos todos parte de lo mismo, de lo mismo que la gente rechaza.

-Recién hablábamos de las temperaturas, de la sequía, lo que está sufriendo la zona más productiva del país, donde estamos aquí en Junín. ¿Qué propuestas habría para poder paliar esta situación? La cual le va a traer también un problema económico al próximo gobierno.

-Primero, hay dos modelos de país distintos. El modelo que propone el Frente de Todos es un modelo con aumento de retenciones, sin infraestructura, sin que esa plata o esos impuestos vuelvan en ruta, en seguridad rural; sin acciones concretas en obras hidráulicas que mejoren la regulación del agua, tanto en tiempos de sequía como en tiempos de inundación.

Nosotros tenemos un camino distinto. Nosotros creemos que la Argentina sale con el campo. Y lo demostré cuando era gobernadora. El camino es no considerando al campo un enemigo.

“No es tiempo de candidaturas”

Consultada acerca de su futuro político, Vidal aseguró que “no me lancé a ser candidata a nada. Siento que hoy la prioridad de los argentinos no es saber si yo voy a ser candidata o no. Los juninenses saben que me vieron más de una vez en su ciudad trabajando y escuchándolos. Y lo voy a seguir haciendo en todo el país”.