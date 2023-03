Terrenos, 100 cuadras de asfalto y 200 nuevas cámaras, los anuncios de Petrecca

El intendente Pablo Petrecca inauguró, ayer, el período ordinario de sesiones, y anunció la cuarta etapa del programa de generación suelo urbano Proyectar, cien cuadras de pavimento y 50 de cordón cuneta, además de una iniciativa de vivienda para que los vecinos puedan acceder a materiales de construcción, a cambio de tareas sociales, para alcanzar así el sueño del techo propio.

En esta línea, el jefe comunal consideró que Proyectar “es el plan más ambicioso de generación de suelo urbano en la historia de Junín”, con más de 2100 inscriptos para acceder al lote con servicios y 367 juninenses que salieron sorteados. “Este año realizaremos Proyectar 4, para que 20 nuevas familias puedan acceder a su primera casa”, destacó.

Y anunció que se implementará un nuevo programa que permitirá a los vecinos acceder a materiales de construcción para hacer o mejorar sus viviendas, brindando a cambio una tarea social.

Asimismo, prometió la realización de 100 nuevas cuadras de asfalto y 50 de cordón cuneta. “Entre ellas, se encuentra la pavimentación de la avenida La Plata, una obra muy pedida por los vecinos de la zona”, dijo.

“También realizaremos el playón de estacionamiento de camiones en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), para que los camiones no ingresen más a la ciudad, mejorando de esta manera la seguridad vial”, dijo.

Y agregó: “En convenio con Nación, realizaremos obras en las escuelas Nacional, Normal y la 1. Y en conjunto con la Provincia, realizaremos obras en la Escuela Agraria, la Técnica 2 y la Primaria 17”.

“Estamos realizando la primera bicisenda en la historia de Junín. Un carril exclusivo para bicicletas, que va a permitir que los juninenses avancemos hacia una ciudad más sustentable en materia vial”, remarcó.

Seguridad

“Nuestro compromiso es seguir combatiendo el delito”, afirmó el jefe comunal. Y deslizó críticas a los gobiernos provincial y nacional: “Esto no alcanza si no hay un compromiso nacional y provincial de querer cambiar esta realidad que vivimos. Pero sobre todo se necesita un gobierno que no mire para otro lado y mucho menos que libere presos”.

En esta línea, el funcionario destacó que se pasó de 200 luces LED a 7 mil.

“Pasamos de tener 30 cámaras en todo el partido a tener 307, y vamos a trabajar para llegar a fin de año a las 500 cámaras conectadas”, prometió.

“Vamos a impulsar el nuevo programa Ojos en alerta”, una conexión a través de WhatsApp que permitirá a los vecinos alertar sobre cualquier situación sospechosa o delictiva al COM, afirmó.

“Pasamos de ser una ciudad sin planificación en materia de seguridad, a tener 23 plazas seguras, pueblos conectados, e integrados al Centro de Monitoreo, junto con la Laguna y el Parque Industrial también monitoreados constantemente”, resaltó.

Turismo y cultura

“Lanzamos el Observatorio Turístico, una herramienta que, desde su creación en el año 2017, nos permite medir mensualmente la actividad para diagramar políticas de incentivo”, dijo Petrecca. “Impulsamos el nuevo programa Caravanas turísticas, con el objetivo de posicionar a Junín como un destino con grandes atractivos”, agregó.

“Revalorizamos edificios culturales por excelencia como La Ranchería, ahora estamos trabajando en el MUMA y en el Cine Teatro Italiano. Sí, después de tantos años empezamos a recuperar este importante símbolo de nuestra ciudad”, expresó.

“También creamos dos museos, el Malvar y el Mumpa”, mencionó.

Mensaje político

En términos políticos, el jefe comunal se mostró conciliador. “Tenemos dos caminos. Damos vuelta la página y conectamos con el 18 de diciembre, con ese espíritu mundialista, donde todos nos abrazamos sin preguntarle al otro de qué partido era. O quedarnos en la Argentina del odio”, expresó.

“Hablo de discutir un futuro, no de discutir un gobierno”, remarcó.

“Estoy seguro de que la Argentina con más de 18 millones de pobres y más de 3 millones de indigentes, no llega a ningún lado. Un país donde más de la mitad de los chicos son pobres, no llega a ningún lado. Un país que lleva 324% de inflación acumulada en tres años no llega a ningún lado”, afirmó.

Y prosiguió: “Mucho menos, un país donde más del 37% de los trabajadores está en la informalidad y casi el 45% de ellos son pobres. Estos números son alarmantes, no solo para la sociedad. Nuestro futuro tiene que ser fruto de un consenso amplio”, cerró.

La gestión en cifras

-Las charlas de Voy Seguro llegaron a 68.000 niños y jóvenes.

-Se realizaron más de 10 mil testeos gratuitos de Covid y hay siete vacunatorios.

-Se superaron las 26 mil castraciones.

-Se asistió a 3000 mujeres por violencia de género.

-El SAE brindó alimentos nutritivos a más de 12 mil chicos.

-Más de 77 emprendedores recibieron microcréditos, por más de $22.500.000.

-Proyectar: hubo más de 2100 inscriptos y se sortearon 367 terrenos.

-Se realizaron más de 12 mil intervenciones en poda.

-La cuarta planta de gas va a permitir la conexión de 10 mil nuevos vecinos.

Los principales anuncios para 2023

*Proyectar 4 y programa para que los vecinos puedan acceder a materiales de construcción a cambio de tareas sociales.

*200 nuevas cámaras de seguridad y programas Escuelas Seguras y Ojos en Alerta.

*100 cuadras de pavimento y 50 de cordón cuneta.

*Estacionamiento Zal e intervenciones en 26 escuelas.

*Bicisenda, cuarta planta de gas, puesta en valor del Palacio Municipal.

*Afectación del 55% de la tasa al arreglo de caminos rurales.

*Ampliación de la red de agua y cloacas por fuera del casco urbano.

*Puesta en valor de la Ribera del Parque Borchex.

*Creación de la Bandera de Junín, junto a Agencia de Desarrollo y vecinos.

*Grupo Junín brindará una nueva opción de TV.