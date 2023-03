Las repercusiones que dejó el discurso del Intendente en el Concejo Deliberante

El discurso del jefe comunal de Junín, Pablo Petrecca, anoche, en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, dejó un rosario de voces a favor y contra de los ediles y referentes del oficialismo comunal y la oposición.

La edil radical Graciela Blaiotta afirmó a este diario: “Me parece que es el último año de su segundo mandato, estamos todos esperanzados en que sea un gran año para Junín.

Creo que los lineamientos generales plasmados hoy a futuro son interesantes. Algunos de los ítems que ha dicho respecto a lo nuevo que se va a hacer este año es auspicioso”.

Por su parte, el concejal de la Coalición Cívica Javier Prandi afirmó a este diario: “Sin duda hay un antes y un después de la gestión de Pablo Petrecca, en cómo encontró la ciudad y cómo la está dejando en este último período. Y una gran cantidad de proyectos hacia futuro, entiendo que este va a ser un año de muchos cambios para la ciudad de Junín. Es una satisfacción ser parte de este equipo. Además, del mensaje superador con respecto a la grieta”.

En tanto, el exsecretario general del municipio y dirigente del espacio de Patricia Bullrich, Luis Chami, afirmó a Democracia: “Le faltó sal al discurso, sobre todo cuando habló de lo que por ahí hoy es la problemática más grande de la ciudad que es la inseguridad. Nombró todas cosas que dejé hechas yo. La gente nueva no generó nada nuevo. Ni habló de un proyecto nuevo. Habla de 200 cámaras de seguridad, pero no habla de poner más personal y eso me preocupa. Porque la seguridad es la vida de la gente. Me dejó un sabor amargo y no hay una proyección distinta de la sesión de apertura del 2022”.

Oposición

Pablo Petraglia (FR) afirmó a Democracia: “Vino a contarnos lo que hizo desde 2015, con medias verdades, muchísimas omisiones. Y sobre el futuro, que es lo que tiene que ver acá, fueron todas frases de sobrecito de azúcar, no hay nada concreto sobre hacia dónde vamos y con qué contamos”.

“Terminó el discurso del Intendente y nunca pronunció la palabra ‘Universidad’; todo dicho”, punzó Petraglia.

Por su parte, la edil meonista Carolina Echevarría opinó: “Me llamó la atención porque comenzó hablando del diálogo, de tender puentes, y nosotros como concejales demostramos que tuvimos diálogo y nos abrimos a poder charlar y poder acompañar el presupuesto. Y no solo a nosotros nos engañaron, sino a todos los vecinos de Junín, cuando luego de acordar un 50%, vino más de un 120% de aumento como mínimo, la verdad que ahí es donde me siento más dolida”.

Y agregó: “Después, por supuesto que todas las obras que detalló, en un 80 o 90 por ciento vienen de Nación y Provincia, con lo cual también me sorprendió”.