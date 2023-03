Tavela, sobre la nueva moratoria: “Es una estafa a los jubilados y pensionados”

La diputada nacional del bloque Evolución Radical Danya Tavela afirmó hoy que el proyecto de Creación del Plan de Pago de Deuda Previsional que se debate en el Congreso de la Nación “es una estafa a los jubilados y a los pensionados”.

Y agregó: “Los argentinos no compramos más espejitos de colores, queremos soluciones de fondo”.

La legisladora radical afirmó: “Los adultos mayores nos importan. Y por eso presentamos un proyecto superador que les permite jubilarse a todos los argentinos. Permite que las mujeres lo hagan a los 60 años y no a los 65 como estamos discutiendo. Pero además garantiza la equidad contributiva. Es decir, se sustenta en el tiempo sin robarle los aportes a quienes aportaron toda la vida. Y este es el modelo de país que muchísimos argentinos queremos construir”.

Tavela explicó que “esta nueva moratoria se financia con emisión y la emisión no es multicausal como decía un exministro. Es producto de la emisión desmedida que este Gobierno ha llevado adelante. Por lo tanto, están perjudicando a todos los argentinos”.

“La inflación es el peor impuesto”

“La inflación es el peor de los impuestos y de los castigos para un pueblo pobre. Y esta es la decisión que el frente oficialista está llevando adelante”, punzó.

“No hay negación de derechos, los derechos ya existían. No hay negación de políticas inclusivas, las estamos fomentando. Si quieren mentir, disfrazar y engañar, háganlo. No vamos a ser cómplices, los vamos a desenmascarar, no nos van a correr con cartelitos ni con apretadas ni actos fascistas. Los argentinos no compramos más ilusiones ni espejitos de colores ni más parches. Queremos soluciones de fondo”, remarcó.