Frente a la propuesta provincial, los gremios de Junín tienen mandatos diferentes

Como ha sido informado oportunamente, en el marco de la paritaria docente y el inminente inicio de clases, el Gobierno bonaerense se reunió el jueves último con los gremios docentes y les ofreció un incremento promedio del 43,5% en tres tramos (18% en marzo, 10% en mayo y 12% en julio), una cláusula de revisión y monitoreo, y el compromiso de reabrir la negociación en agosto.

Los sindicatos pusieron la propuesta a consideración de sus bases y hoy se presentará la respuesta. La reunión del jueves se llevó a cabo en el Ministerio de Trabajo, en La Plata, y contó con la participaron de autoridades provinciales y los representantes del Frente de Unidad, que integran Suteba, Uteba, FEB, Sadop, AMET y Udocba.

Ante el comienzo de las clases el miércoles próximo, 1 de marzo, Democracia consultó a dirigentes gremiales a nivel local, sobre la posición de sus afiliados del distrito, y la respuesta fue dispar. Mientras las bases locales de Udocba y Suteba aceptaron la propuesta del gobierno provincial, Udeb Junín no.

Cecilia Paolizzi, de Udocba Junín, en diálogo con Democracia, manifestó que a nivel local el gremio aceptó la propuesta del gobierno tras la asamblea provincial realizada el viernes último.

“En Junín la propuesta se acepta – apunto la dirigente-. Habrá que ver qué dice el resto de los distritos. Acá se aceptó porque más allá del porcentaje que nos dan de aumento va a seguir estando activa la cláusula de monitoreo o revisión. Esto nos permite que, si la inflación es mayor que ese porcentaje que nos ofrecen, volvernos a sentar para ver lo que se perdió y recuperar ese salario frente a la inflación. Si esa cláusula no hubiese estado, no se hubiera aceptado la propuesta salarial”, explicó.

Por su parte Francina Sierra, de Suteba Junín, explicó a Democracia que, como la respuesta a nivel provincial se dirimía hoy a través de un plenario de secretarios generales, cada secretario general llevaba el voto de su asamblea. “En Junín se aprobó por unanimidad y casi todos los distritos de la provincia de Buenos Aires votaron positivamente por lo que se puede adelantar que en el plenario general se aceptará la propuesta provincial”, afirmó.

“Cerramos una paritaria corta, al mes de julio, del 43,5 por ciento, en tres tramos. Además hay que adosar a esto lo que se pudo avanzar en la paritaria nacional, no solamente el aumento del piso salarial sino además el del incentivo docente, de unos 3 mil pesos por cargo a partir de marzo, y mil más por cargo con los sueldos de Junio, y un avance en un acuerdo con la AFIP para que los docentes puedan deducir algunos ítems de su salario, quedar por afuera de la cuarta categoría y dejar de pagar ganancias”, apuntó.

Acotó que en el caso de Provincia, las sumas de los aumentos eran remunerativas, iban al básico, impactando también en los sueldos de los maestros jubilados, en la escala salarial, antigüedad, jerarquía, ruralidad y demás ítems.

No aceptar

Distinta es la posición de los docentes afiliados a la Udeb, gremio de base de la FEB, que a nivel local no aceptó la propuesta provincial. “En Junín se realizaron encuestas y los resultados que se llevarán al congreso de la FEB (hoy desde las 8) es no aceptar la propuesta. El mandato que llevarán los seis congresales de Junín es no aceptar”, dijo la secretaria general de Udeb, María Inés Sequeira, al ser consultada por Democracia.

Según lo expuesto, Junín es uno de los 135 distritos que tiene más congresales, ya que cuenta con casi 2 mil afiliados.

“Nuestro congreso fijará una posición, teniendo en cuenta los mandatos de todos los distritos. Junín considera que la propuesta es insuficiente, no acepta que los incrementos se hagan en tramos tan largos, siendo el último en agosto. Tendrían que ser más cortos, haciendo una revisación contínua del salario”, explicó.

De acuerdo a lo explicado, los docentes locales están preocupados por la precarización laboral que significarían los programas como ATR y la quinta hora; asimismo por la violencia hacia los docentes y dentro de las escuelas, por la falta de infraestructura escolar. “Hay aulas superpobladas, con mucha cantidad de alumnos”, acotó.