Itoiz: “La Argentina necesita saltar la grieta que nos divide desde hace años”

¿Cómo analiza el planteo de que haya varios precandidatos locales en la UCR?

-Las PASO son un instrumento que permite ordenar la oferta electoral y que facilita la participación política, por lo tanto, creo que cuantas más opciones y alternativas se propongan, mejores posibilidades de elegir tienen los ciudadanos. Siempre estoy a favor de fomentar la participación política y la incorporación de nuevos espacios y dirigentes.

Lo que debe hacer Juntos por el Cambio es poner en discusión quiénes son sus mejores representantes para darle una respuesta a la ciudadanía en este momento tan complicado político, social y económico. Además, es mucho más saludable que las decisiones las tomen los ciudadanos con el voto y no que los candidatos surjan de un arreglo de dirigentes.

Nosotros ya lo manifestamos en el 2021 con Dar el Paso y quedó demostrado que la competencia es sana y fortalece al espacio, cuando uno se gana su lugar por la elección popular es independiente a la hora de expresar sus opiniones o tomar decisiones sin ningún tipo de condicionamiento.

-En Juntos hay un ala dura y otra más dialoguista, ¿de qué lado se posiciona?

-Dentro de Juntos hay diferentes ideologías, miradas sobre la política y pertenencias políticas, pero lo que prevalece son ciertos principios y valores que van más allá de las diferencias. Negar el diálogo u oponerse al debate no es propio de la democracia republicana, que muchos se llenan la boca diciendo defender, pero después no lo hacen en los hechos. No hay consolidación democrática posible sin aceptar las reglas básicas de la política: el dialogo, la tolerancia, el respeto por el que piensa diferente y la alternancia en el ejercicio del poder. Hoy, la Argentina necesita saltar la grieta que nos divide desde hace años y encontrar los acuerdos necesarios para resolver los problemas de la gente.

-¿La UCR tiene precandidatos que generen expectativas en el ámbito nacional?

-El radicalismo se ha fortalecido con Juntos, ha mejorado su relación con la sociedad y ha vuelto a posicionarse como un partido que aspira a alcanzar el poder como lo marca nuestra historia de más de 100 años. Eso se ve tanto a nivel nacional, como en las provincias y en los municipios. Hoy el único dirigente que ha confirmado su aspiración de ser candidato a presidente es Gerardo Morales, que además de ser un gobernador exitoso, es el presidente del Comité Nacional, creo que puede ser una opción dentro de la oferta electoral que ofrece Juntos.

También está Facundo Manes, que en su momento asomó como una posibilidad, pero que todavía mantiene cierta indefinición. Nosotros los radicales creemos en las propuestas programáticas y la construcción política debe estar enfocada en qué le vamos a ofrecer a los argentinos, más allá de los nombres propios, porque si no lo hacemos y creemos que algún liderazgo carismático o un iluminado nos va a sacar de este presente decadente, nos vamos a volver a equivocar. Como decía Raúl Alfonsín, sigan a las ideas, no sigan a los hombres, y las ideas de la Unión Cívica Radical están más vigentes que nunca.

Proyecto en el Concejo Deliberante

“Presenté un proyecto en el bloque sobre la creación de un programa de fortalecimiento institucional de la Agencia de Desarrollo, estableciendo la afectación de un porcentaje de lo que se recauda por la Tasa de Seguridad e Higiene para darle institucionalidad y autonomía a la agencia y que no dependa de los gobernantes de turno”, adelantó Itoiz a este diario.

“Lo hice en el marco de la convocatoria del Intendente a la discusión por el Junín del Bicentenario y el plan estratégico. Es una propuesta concreta que sigue una buena práctica realizada en la ciudad de Rafaela. De hecho, la iniciativa surgió de una reunión de la cuál participé el año pasado en Comercio e Industria con las entidades miembros de la Agencia de Junín y empresarios cuando desde la Secretaría de Desarrollo Económico invitó a la gente de la Agencia de Rafaela para que cuente su experiencia”, contó.

“Me pareció una excelente idea y desarrollé un proyecto que voy a presentar formalmente la semana que viene y que es superador a los aportes que hoy hacen las instituciones que componen la Agencia, porque serían fondos afectados que provienen del aporte de los vecinos y que podrían invertirse y auditarse rápidamente con el seguimiento del trabajo de la Agencia de Desarrollo Productivo de Junín”, explicó el edil.