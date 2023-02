Traverso y una foto picante: “Se terminaron las lapiceras de tinta mojada”

El Frente de Todos (FDT) de Junín es un polvorín. Y como viene informando Democracia, se afianzan los pedidos internos de mayor apertura, una crítica a la conducción del PJ (en manos del líder de La Cámpora, Andrés Merani) que podría devenir -aunque todavía falta mucho- en el armado de una lista para competir con precandidatos propios en las PASO de agosto próximo, una alternativa que en las últimas horas tomó aún más fuerza a partir de las declaraciones del gobernador Axel Kicillof, que no descartó que haya más de una lista.

En este contexto, el ex senador y referente de Unidad Ciudadana de Junín, Gustavo Traverso, afirmó en una entrevista con Democracia que “se tienen que acabar las lapiceras”. Así, llamó a erradicar “estas formas de ordenar listas de arriba para abajo, y que sea el pueblo de Junín y de la Provincia el que ordene”.

“Soy un producto de las PASO, mi grupo se ha presentado siempre a las elecciones internas y las ha ganado, por lo tanto, creemos que es la única herramienta que hay para que todo el mundo participe. Todos tenemos nuestros candidatos, todos reconocemos nuestros liderazgos, nuestra conducción, pero si un dirigente tan importante como el gobernador Kicillof dice claramente que hay que competir, creemos que hay que reafirmar este concepto; se terminaron las lapiceras de tinta mojada”, punzó.

Y reforzó: “El que quiera participar, que se presente, y que los candidatos sean lo que elija la población, eso es lo que entendemos como democrático y representativo”.

Sobre la foto difundida, hoy, de un encuentro con Federico Melo, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de Junín, y Héctor Azil, ex titular del PJ y titular de ATSA Junín, deslizó: “Es lo más normal de la política que los dirigentes dialoguen y se pongan o no de acuerdo, no debería generar ningún ruido”.

Inflación

“La economía es un tema complejo, histórico en la Argentina, agravado por una situación internacional muy compleja. Los logros que ha tenido el ministro (Sergio Massa) no se han podido consolidar en el tiempo, por lo que la inflación se estanca en un valor alto. Creo que, con el tiempo, y ordenando algunas cuestiones macroeconómicas, haciendo cumplir el programa Precios Justos, va a haber un lento descenso, en la medida en que el panorama internacional también vaya aflojando la tensión que hay, sobre algunos insumos como la energía y los alimentos. En el camino estamos bien, con dificultades, es una estabilidad en un valor muy alto, hay que ir a una recta descendente, pero creo que está trazado el horizonte”, sostuvo.

Inseguridad

“Vemos un rebrote de la inseguridad en Junín. Hemos estado en contacto con el ministro Sergio Berni, con todos sus funcionarios, y con el ministro Aníbal Fernández (ministro de Seguridad de la Nación). Lamentablemente, porque veníamos de un período en el que no había homicidios, al menos en un número importante, y ahora aparece un gran número de homicidios en poco tiempo”, dijo.

Y agregó: “Sí miramos con preocupación que, alrededor de este problema, en vez de encontrar soluciones, lo que encontramos es una interna dentro de Juntos por el Cambio que nos preocupa. El peronismo, en nuestra ciudad, pese a las grandes dificultades que hubo en otra etapa, nunca hizo política con la inseguridad”.

“Jamás nos metimos con el tema para tratar de obtener un rédito político. Hay que respetar a los fallecidos y a las personas que han tenido el trauma de sufrir un hecho de inseguridad, y tratar de buscar soluciones, que es lo que estamos intentando en el diálogo con el ministerio de Seguridad. Por eso nos parece lamentable cuando algunos intentan posicionarse con alguno de estos temas”, cuestionó.