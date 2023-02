Ferrero: “Podemos decir que tenemos una pandemia de gripe aviar”

El titular de la Dirección General de Zoonosis y Bromatología del Gobierno de Junín, Julio Ferrero, hizo alusión a la situación que vive el país en relación a los casos de gripe aviar.

El funcionario detalló quiénes son las personas que tienen mayores posibilidades de contagiarse, la sintomatología similar a la de una gripe común y cuáles son los principales cuidados que hay que tener para evitar la propagación de la misma.

“No es una enfermedad que se transmita a través de la vía digestiva, por lo que se puede comer el pollo, huevos y todos sus derivados sin ningún tipo de problemas”, aclaró el médico veterinario.

La autoridad competente que se encarga del control de esta enfermedad a nivel nacional es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), a quien se debe notificar inmediatamente ante la sospecha de la presencia de la enfermedad por medio del correo notificaciones@senasa.gob.ar o por WhatsApp al 1157005704.

Precisamente, Ferrero manifestó al respecto: “De acuerdo a la evolución de los acontecimientos podemos decir que tenemos una pandemia de gripe aviar, ya que se encuentra distribuida en todas partes del mundo y en nuestra región de América Latina. Vimos muchos casos sucedidos en Norteamérica que fue el origen de la transmisión hacia el sur, a través de las aves migratorias que es como se transmite este tipo de enfermedad”. Luego, explicó: “Es una virosis que está circunscrita en principio a las aves y algunos mamíferos como cerdos, y también se registró la mortandad de unos 60 lobos marinos en Perú”.

Seguidamente, hizo foco a la situación que se vive en nuestro país con respecto a esta pandemia: “Nosotros estamos recién empezando a vivir situaciones de esta enfermedad, hubo unos ocho focos en Argentina hasta el momento y estamos en los albores de esta pandemia; hasta el momento no tuvimos grandes acontecimientos, más allá lamentablemente de la muerte de una chiquita de ocho años en Córdoba. De cualquier manera, tenemos la tranquilidad de que no es una enfermedad fácilmente contagiable hacia el común de las personas y basta con tener los cuidados necesarios del caso”.

El médico veterinario también llevó calma a la población al afirmar que “no es una enfermedad que se transmita a través de la vía digestiva, por lo que se puede comer el pollo, huevos y todos sus derivados sin ningún tipo de problemas. Esto es un problema respiratorio del calibre de una gripe en el ser humano, más agresiva y mortal en las aves, pero no así en las personas; por lo general, se cursa con una sintomatología de gripe común, pero si el organismo se encuentra en buenas condiciones, no pasa más allá de eso”.

A continuación, añadió que “teniendo la precaución que ya tenemos bastante ejercitado con el coronavirus, de lavarnos las manos con agua y jabón, sanitizarnos con jabón no vamos a tener ningún tipo de inconvenientes con el contagio de esta enfermedad”. Asimismo, añadió: “El contagio se produce a través del contacto con la materia fecal de las aves, de las lágrimas o de la mucosidad, como también de la manipulación de las mismas, si no, no hay manera de que se contagie una persona, por lo que se puede consumir la carne de pollo sin ningún tipo de inconvenientes”.

Finalmente, el funcionario subrayó que “nosotros como Dirección de Bromatología somos actores que bregan por la salud pública y estamos en apoyo de la autoridad competente para estos casos que es SENASA, que como organismo nacional y oficial es el encargado de recibir todas las denuncias que se generan por medio de un correo electrónico (notificaciones@senasa.gob.ar) sobre esta situación para tener un relevamiento y monitoreo constante”.