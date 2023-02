Arata acordaría con La Cámpora, cruje el FDT y se anotan varios en Juntos

Mientras aún prevalecen las indefiniciones en la política nacional, de cara a las próximas elecciones, y no se terminan de posicionar las piezas en el tablero, en Junín asoman los principales precandidatos a intendente, con alguna “sorpresa”.

Dos escenarios en Juntos

En Juntos hay claramente dos escenarios: uno con el intendente Pablo Petrecca como candidato para revalidar un nuevo mandato al frente del municipio; y otro sin él, que tensaría aún más la interna, ya que hay varios dirigentes, entre ellos Juan Fiorini, con la ambición de presentarse para intendente. Sin embargo, aunque el jefe comunal mantiene el misterio, todos dan por hecho que es “lógico” que se presente para un nuevo mandato, sea para mantener el poder territorial, sea porque se lo piden desde el propio partido para sumar votos.

Pero la PASO en Juntos no parece sencilla. De hecho, el radicalismo ya anticipó que podría presentar más de un precandidato (Juan Pablo Itoiz y otro dirigente del sector de Carlos Mansur) y a esto se suma el exfuncionario municipal Luis Chami, por el ala de Patricia Bullrich (PRO).

Según pudo saber Democracia, Chami no estaría dispuesto a “bajarse” de su candidatura, al tiempo que asegura que su líder, Bullrich, irá hasta el final. “Va a ser ‘I’ latina y no ‘y’ griega”, repite Chami a su entorno, dando a entender que no colectará votos para la lista de Petrecca. La sorpresa es la irrupción del empresario Ricardo de la Fuente, una figura expectante, que mantiene diálogo político con la mesa que apoya a Bullrich en nuestra ciudad. “El que mida mejor, será el precandidato a intendente”, confío un dirigente del espacio de Chami a este diario.

El FDT, un polvorín

En el Frente de Todos, la “rosca” se encamina al sellado de un acuerdo entre Valeria Arata (Frente Renovador) y La Cámpora, que conduce Andrés Merani. En este esquema, la legisladora meonista podría encabezar la boleta del Frente de Todos, con el apoyo del camporismo. Como prenda de cambio, suena Merani para ocupar un lugar a salir en la lista seccional (por la Cuarta Sección Electoral se eligen en esta contienda 14 diputados). Si bien aún el acuerdo aún no está cerrado, es hoy el escenario con mayor preponderancia, aunque también encuentra no pocas resistencias internas.

Asimismo, también el espacio que lidera el ex senador Gustavo Traverso tiene la voluntad de presentar un candidato propio en las PASO, que podría ser la edil Victoria Muffarotto o el médico Carlos Garbe, aunque todavía no hay definiciones. Y lo mismo ocurre con la línea sindical, que tiene a dirigentes con peso propio como Héctor Azil (ATSA Junín) o Federico Melo (SEC Junín), quienes vienen reclamando a la conducción del PJ “mayor apertura” y dirimir las diferencias en una Primaria.