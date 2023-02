Homenaje a la música tropical en Junín

Con el objetivo de homenajear a la música tropical y sus referentes locales, el Gobierno de Junín llevó a cabo el pasado fin de semana la primera edición del Junín Cumbia Fest, donde más de 40.000 personas de diferentes partes del país disfrutaron de la propuesta que tuvo a las grandes bandas y músicos locales como protagonistas.

El acontecimiento sirvió para reconocer a artistas locales destacados como Rubén “Sensación” Citterio, Osvaldo “Corazón” Gaitán, Miguel Ángel Arzuaga (“Miguel Ángel y su Banda”), quienes valoraron al evento como un espacio para conmemorar sus años de trayectoria y homenajear a este rubro musical.

También tuvieron lugar en el escenario Jimena Gaitán, “Banda Joker”, “Grupo Mambo´s”, entre otras bandas, que destacaron al encuentro como una gran oportunidad para mostrar su material y que el público los siga reconociendo.

En este sentido, Osvaldo “Corazón” Gaitán, referente Juninense, agradeció al Municipio y declaró: “La verdad que estoy muy contento y esto es algo distinguido, me emociona que se hayan acordado de mí y de mi música, la que traje en aquella época, allá en los años '80”.

“Llegue desde Córdoba y Junín me aceptó con mi estilo, con mi música, y hoy la gente del Gobierno de Junín, de Cultura me tuvo en cuenta y yo agradezco un montón este gesto, me pone muy contento”, contó sobre su historia.

Seguidamente, señaló: “Ojalá la gente en general disfrute de nuestra música, son muchos temas los que se han bailado y disfrutado, hace un momento estuvo hablando con los vecinos presentes y la comunidad me manifestó los temas que quieren escuchar, eso es gratificante”.

“Es excelente esta idea y a nosotros obviamente nos viene muy bien, pienso que es para la familia, para divertirse, es una música muy sana, viene muy bien porque es para toda la categoría de gente, para chicos y grandes que se unen y la pasan bien, estoy agradecido con este incentivo para mí y me pone muy contento, opinó Gaitán.

A su vez, en el marco del homenaje recibido, Rubén “Sensación” Citterio, expuso: “La verdad que estoy muy feliz y muy agradecido con el Gobierno de Junín, y con toda la gente que tuvo detrás de toda esta organización”.

“Es emocionante estar acá, estoy muy feliz porque es una convocatoria y homenaje a una trayectoria, voy a cumplir 43 años en la música tropical”, especificó.

Además contó sobre su presente y dijo: “Ya no salgo tanto como antes a la región a cantar, la edad me condiciona un poco, quizá sea el miedo a la ruta, pero estoy saliendo con mi familia, con mis hijos que me acompañan, estoy pasando un momento muy lindo”.

“Esta convocatoria que me hizo el Municipio es muy gratificante, más porque soy de acá, amo a la ciudad, desde el Gobierno de Pablo (Petrecca) se lleva adelante este evento y estoy contento por eso”, sostuvo el artista.

También valoró el género musical y reafirmó que “la música que hago yo y la que están presentando en el escenario es una música que mueve multitudes primeramente y después alegra el corazón, porque al corazón le hace bien, la cumbia, el cuarteto, y algunos otros géneros que son movidos, eso le hace bien a la gente, escucharlos y pasar un momento agradable”.

“Ojalá este evento se repita, es muy grato lo que sucede en este encuentro, disfrutamos mucho entre todos los colegas, somos amigos entre los cantantes, los músicos, que recorremos muchas veces el país, peligrando nuestras vidas en la ruta”, mencionó el artista y añadió: “Pero acá estamos todos, disfrutando de Junín, estoy muy feliz por esta convocatoria, agradezco una vez más al Gobierno de Junín”.

Por otro lado, Miguel Ángel Arzuaga, cantante de “Miguel Ángel y su Banda”, hizo referencia a la propuesta que homenajea al género tropical, y declaró: “Es un placer enorme ser invitado a este evento, ser elegido para esta primera edición que se hace en Junín es gratificante”.

“Estoy agradecido con el Gobierno de Junín, somos muchas las bandas de Junín que participamos durante el fin de semana, y las sensaciones son muchas, nosotros tenemos una experiencia basta ya de andar en los escenarios, son 25 años de carrera y la gente todavía nos sigue eligiendo para representar a la ciudad”, detalló Arzuaga.

Del mismo modo, agregó que “este fin de semana fue realmente impresionante, la comunidad tanto de Junín como de la zona elige este género, y eso es increíble, es un placer enorme y un prestigio, hacía mucho tiempo estábamos esperando un espectáculo destinado a lo tropical”, y continuó: “Es algo que hablábamos con los colegas, nos preguntábamos porqué no se elegía la cumbia para los eventos, y gracias a la gestión de Pablo (Petrecca) y de Cultura surgió está feliz idea”.

Por otra parte destacó que “es valorable que sea libre y gratuito, hay mucha gente que no tiene lo suficiente para asistir a un baile y quiere realmente disfrutar de esto, es un evento convocante, son muchas las familias que vinieron, el ámbito de la movida tropical es familiar, de unión”.

El evento además dio lugar en el escenario a la presentación de bandas contemporáneas del género, como es el caso de “Banda Joker”, con su líder Daniel Cuña, quien valoró: “Salió todo muy lindo, estamos muy contentos, más allá de la limitación del tiempo por cuestiones razonables no pudimos presentar nuestro repertorio completo, pero el espacio brindado estuvo muy bueno, el escenario muy lindo, cómodo, y la organización excelente”.

“Queríamos mostrar a Junín lo que somos como banda, somos locales, somos jóvenes, hace dos años que tenemos este nombre que nos representa, y tocar en vivo frente a nuestro público es muy importante para nosotros como músicos, porque nos permite mostrar nuestras fortalezas en el género, viajamos mucho representando a la ciudad”, señaló el cantante.

Al mismo tiempo indicó que “este evento que promueve el Municipio es muy importante, nosotros estamos muy agradecidos de que nos hayan tenido en cuenta y nos hayan invitado a esta primera edición del Junín Cumbia Fest, para nosotros que recién arrancamos es muy valorable, nos sirve para tener apertura y para que la gente nos conozca”.

Otra de las bandas presentes en la edición fue “Grupo Mambo’s” con su cantante Hernán De Antoni, quien expresó: “La verdad es que estamos todos muy contentos y felices, primero porque se le da un espacio a la cumbia, al cuarteto, a nosotros que representamos a Junín en la zona y en el país”.

“Y en segundo lugar por ver los valores que tiene Junín, mostrar nuestras cualidades y nuestras condiciones, hoy pudimos estar presentes con todos los integrantes de la banda y con nuestra gente”, completó.

Por otro lado, felicitó a toda la organización del Junín Cumbia Fest, y subrayó que “el evento es increíble, la gente del Municipio hizo un trabajo excelente, es espectacular, mucha convocatoria de gente, y eso es muy bueno, al igual que las bandas que se presentan, es importante disfrutar de estas cosas que se proponen, nosotros nos vamos felices de lo que hemos vivido acá y por haber sido convocados”.

Para finalizar, Jimena Gaitán agradeció al Municipio por la convocatoria y marcó: “Este evento es muy importante, yo lo vivo como un reconocimiento a mi padre también, después de tantos años de carrera, me emociona mucho”.

“Me siento muy feliz de poder mostrar mi música, mi carrera, para que me conozcan los que no me conocen y bueno los que siempre me siguen me van a ver una vez más dándolo todo como siempre”, afirmó.

Además, en este sentido, la artista sostuvo que “esto es muy importante, sobre todo para los artistas locales, los que somos de Junín y que todos los fines de semanas salimos a trabajar a todas las provincias, a todas las ciudades representando a nuestro querido Junín”, y añadió que “es muy lindo ser reconocido en la ciudad de uno y que nos tengan en cuenta con semejante escenario e iluminación, hay mucho trabajo detrás, la verdad que el Municipio se la jugó entera y estoy sumamente agradecida”.