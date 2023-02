Aumentó un 23% la venta de motos en Junín, un transporte ágil y económico

Con el precio de los autos cero kilómetros y el costo de mantenimiento por las nubes, crece en nuestra ciudad la venta de motos, un vehículo ágil y económico, que además se puede adquirir en cuotas, a tasas accesibles, destacan en las concesionarias juninenses.

En efecto, según el último informe estadístico de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (Dnrpa), al que tuvo acceso Democracia, en diciembre pasado se patentaron en Junín 93 motos, mientras que en enero de este año la cifra trepó a 115 unidades, un 23 por ciento más intermensual. Los números coinciden con el registro en el ámbito nacional: un aumento intermensual del 22 por ciento.

En diálogo con este diario, los especialistas del sector concordaron en que el motivo principal que explica la tendencia es que se trata de un vehículo económico y que, además, sirve como inversión, ya que no se desvaloriza tan rápido. De hecho, las expectativas para este año son alentadoras.

En Naldo Moto Bike afirmaron: “Al margen de la situación económica que vive el país, seguimos creciendo. Las expectativas son buenas. Además, tenemos muy buena clientela en Barrio Belgrano y los sectores aledaños”. Es que la sucursal de venta de motos y bicicletas está situada en Rivadavia 914. “Estamos vendiendo más que el año pasado, entre dos y tres motos por día”, graficaron.

Es que, en este contexto inflacionario, con escaso acceso al crédito y el poder de compra de los asalariados severamente dañado, el auto cero kilómetro aparece cada vez más lejos en el horizonte, sobre todo si se suman los gastos de mantenimiento, como seguro, patente.

“La gente lo toma como una inversión, porque no llegan a pagar un auto, pero tienen un medio de transporte y además la moto no pierde su valor”, explicaron. En tanto, en Overwheels, concesionaria situada en Benito de Miguel 751, consideraron que, si bien las ventas continúan, también hay un estancamiento. “Aumenta la venta de motos usadas, porque a la nueva cuesta llegar, pero, ¿qué pasa? La gente no vende tan fácil su moto usada porque no pueden comprar una nueva, entonces prefieren arreglarla, por ejemplo. Eso provoca un estancamiento”, planteó el vendedor.

Igualmente, “acá lo vamos manejando, porque también vendemos accesorios, repuestos, tenemos taller, entonces la vamos piloteando”, señaló.

Financiación

Con respecto a los tipos de financiación, en Naldo Moto Bike los pagos son siempre de 24 cuotas. “Las financiaciones de las motos son largas, pero es la única forma”, dijeron. Por ejemplo, una moto de 110 cilindradas sale 350 mil pesos, se entregan 50 mil y después quedan 24 cuotas de 23 mil pesos. “Terminan pagando dos motos, pero sino es imposible”, explicaron.

Es que “los valores son muy altos, capaz que una moto cuesta un millón de pesos, ninguna financiera te va a dar esa cantidad. Es imposible”, señalaron en Overwheels.

En el país también aumentó

El patentamiento de motos creció en enero 22,1% respecto de igual mes de 2022, con un total de 40.908 unidades patentadas durante el primer mes de 2023, de acuerdo con lo informado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Esto es un crecimiento interanual del 22,1% ya que en enero de 2022 se habían registrado 33.497 unidades. En tanto, en la comparación con diciembre se observó un crecimiento del 44,6%, ya que en el último mes de 2022, se habían registrado 28.282 unidades, según informaron desde la División Motovehículos de ACARA, en un comunicado.

En cuanto a la participación, se observaron cambios en los primeros puestos: Honda siguió liderando el mercado con 9.627 unidades, seguida por Motomel, que con 5.681 continúa en el segundo lugar. A su vez, Corven, con 4.324 unidades, se afianza en su histórico tercer puesto, luego de haberlo perdido algunos meses; cuarta está ahora Zanella con 4.305 y Gilera, que supo estar tercera en gran parte de 2022, cierra con 3.000 unidades.

Por otra parte, señalaron que prácticamente sin cambios en cuanto al modelo más patentado, sigue liderando cómodamente la Honda Wave 110, histórica líder de años anteriores, segunda está la Motomel B110, en tercer escalón la Corven Energy 110 By Corven, seguida por la Gilera Smash y cierra los primeros cinco puestos de enero, la Keller KN 110-8.

Mejora interanual de 10%

En Junín, durante el año pasado se patentaron 2090 motos, contra 1894 en 2021, comparación interanual que arroja un incremento del 10 por ciento. En tanto, en el país se patentaron el año pasado 410.955 unidades, logrando una mejora interanual del 7,1% respecto de las 383.767 unidades vendidas en 2021. En diciembre se patentaron 27.999 unidades una caída de 16% respecto de igual periodo de 2021 y un 15,1% de noviembre 2022.

El presidente de la División Motovehículos de ACARA, Horacio Jack hizo un balance del año y analizó que "venimos de meses donde la problemática de las importaciones, tanto en unidades como en partes, han mostrado su impacto, ya que se continúa con un nivel importante de restricciones. De todas formas, el acumulado del año arrojó un 7% de crecimiento, algo que, si repasamos todas las dificultades acontecidas, nos dan un mercado de motovehículos que en 2022 se ha seguido afianzando".

Continuando con el análisis detalló que "existe una tendencia global en la que la movilidad en dos ruedas viene ganando terreno como medio de transporte en cada vez más provincias y ciudades, no solo en el caso de las unidades más chicas, sino también en las del segmento medio, para viajes y traslados de muchos kilómetros, esta situación representa una verdadera oportunidad.

Por último, hizo sus proyecciones para el año que comienza: "En el 2023 veo un mercado en crecimiento y activo, aunque dependerá muchísimo de poder disponer de una mayor oferta de unidades. El otro aspecto clave es la financiación, un tema en el que anhelamos seguir trabajando unidos desde ACARA junto a las fábricas y el Estado".

"Vamos a seguir insistiendo con medidas que mejoren una oferta más completa de productos y sumar opciones de financiación, tal como lo estamos solicitando desde todos los eslabones del sector", cerró Horacio Jack.