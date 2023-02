Massa lanzó rebaja del 30% en el precio de la carne: para el campo, “no sirve”

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció, ayer, la puesta en marcha de un programa que apunta a impulsar la producción y el consumo de carne vacuna con precios accesibles para el público con valores 30% menores en grandes cadenas de supermercados, reintegros del 10% en las compras en carnicerías y minimercados en los pagos con tarjetas de débito y un plan de subsidios para productores afectados por la sequía.

Durante la presentación de esta batería de medidas, Massa dijo que fueron tomadas "mirando la integridad de una cadena de valor" y que tienen por objetivo "atacar los problemas que tenemos en el corto y media plazo, sin dejar de mirar el desafío del largo plazo que es aumentar la producción" de carne.

El programa fue anunciado en medio de un contexto de suba de precios de la carne vacuna al consumidor tras el incremento del valor de la hacienda de consumo desde mediados de enero pasado.

Massa anunció la creación del programa "Precios Justos Carne", que suplantará al anterior plan "Cortes Cuidados", que tendrá como piso un volumen de 18.000 toneladas mensuales de carne vacuna de novillo para la venta en cadenas de supermercados con precios 35% inferiores a los del mercado.

Así, desde este viernes hasta el 31 de marzo el precio del asado será de $1.031 el kilo, la nalga a $1.375, el matambre a $1.310, el vacío a $1.351, la falda a $675, la paleta a $1.113 y la tapa de asado a $1.035. Luego estos cortes, provistos mayormente por las empresas nucleadas en el Consorcio de Exportadores de Carne (ABC) tendrán una pauta de aumento del 3,2% mensual hasta el 30 de junio.

"Eso va al bolsillo de la gente, pero también mejora el flujo en el abastecimiento y en la comercialización entre frigoríficos exportadores y la oferta al consumidor", dijo Massa y agregó que "cada argentino que vayan a comprar esos cortes al supermercado, se van a encontrar que a partir del viernes tendrá un 30% de reducción del precio y un volumen de abastecimiento que es seis veces que el que traíamos hasta acá".

También, el ministro anunció la puesta en marcha de reintegros del 10% para los consumidores en las compras que hagan con tarjeta de débito en comercios de cercanía, carnicerías, almacenes y minimercados que se encuentren inscriptos en la AFIP, con un tope de $2.000 por mes.

A esto se sumará una promoción de descuentos del 35% los viernes y sábados por parte del Banco Nación con sus tarjetas de crédito, débito y su aplicación MODO, con un tope de reintegro de $3.000.

Subsidio por sequía

Por otro lado, Massa destacó la necesidad de aumentar el volumen de producción y de oferta que se vio restringida desde que comenzó el año y disparó los precios de la hacienda en pie. Es por eso que lanzó una serie de medidas para los productores que se encuentran afectados por la sequía con limitaciones en la disponibilidad de pasturas y recursos forrajeros poniendo a disposición un subsidio del 40% del alimento necesario para la terminación de los animales en feedlot.

Esto permitirá a los productores tener una mejor alternativa de terminación y engorde y no malvender los animales por falta de alimento, al mismo tiempo que podrán recuperar el estado corporal de las vacas madres al disponer de mayor cantidad de pasturas y recursos forrajeros en los campos para su consumo.

"El aumento de la oferta está marcando que en 120 días tengamos aumentada en un 25% la oferta para faena", sostuvo Massa. Cada productor "legítimo" (ya que deberá poseer vacas madres para ser beneficiario de este plan) podrá ingresar hasta 100 animales al Programa, el cual solo podrá tener como destino al consumo en el mercado interno.

Los mismos tendrán una venta para el ingreso de los animales de 4 meses, mientras que el programa en sí durará entre 7 y 8 meses, tiempo que dura el proceso de engorde. Desde la cartera nacional, estiman un ingreso de 180.000 animales por mes, ingresando unos 5.000 nuevos productores, con un costo fiscal de $14.900 millones y un aporte máximo por productor de 2,12 millones de pesos.

Asimismo, se realizará una modificación del tratamiento de cueros para la comercialización en el mercado local y la exportación, por lo cual se deroga la Resolución N° 537/92 y el pago de derechos de exportación se realizaría sobre una base imponible real, ya que ésta será sobre el valor FOB de la operación. Pero también esta batería de medidas comprenderá beneficios para las carnicerías e impulsará la bancarización de las mismas.

Por ejemplo, se aplicará un diferimiento de obligaciones impositivas con la AFIP durante todo el año para carnicerías sujetas al Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes, con diferimiento de 90 días del pago del impuesto integrado -componente impositivo, y en carnicerías responsables inscriptas en el IVA con el diferimiento de 90 días del pago del saldo de la declaración jurada del IVA que corresponda.

Por el lado de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), el beneficio será la exención o eximición del pago de Ingresos Brutos (IIBB). Además, el BNA ofrecerá para las carnicerías la cuenta Comercios de BNA 100% bonificada durante 12 meses para que dichos comercios puedan cobrar con tarjeta de débito y crédito, al mismo tiempo que se pondrán a disposición créditos de la entidad bancaria por $5 millones para capital de trabajo.

En el acto, realizado en el Palacio de Hacienda, Massa estuvo acompañado por el ministro el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo; su par de Comercio, Matías Tombolini; el titular de AFIP, Carlos Castagneto; y la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis.

Críticas del campo en Junín

Andrés Moutous, presidente de la Sociedad Rural de Junín (SRJ), afirmó a Democracia: “Ningún método de intervención del Estado soluciona el problema de fondo, sobre todo cuando son temas de producción y de largo plazo. La producción de carne es un proceso largo, que lleva mucho tiempo, y estas modificaciones temporarias no sirven para nada”.

Y el dirigente rural agregó: “Para lo único que sirve es para demostrar que están haciendo algo para intervenir en el precio de la carne, pero el problema de fondo es la inflación, no el precio de la carne. La carne sigue siendo barata, el problema es que la gente no tiene poder adquisitivo, se le licúa el sueldo. La carne aumentó un 30% en un año, con una inflación del 100%. No es un problema del valor de la carne”.

Rodrigo Esponda, productor agropecuario de Junín y concejal por la Coalición Cívica, afirmó a Democracia: “No saben qué hacer y vuelven a poner en práctica políticas que ya han fracasado. Parecería que el que está en Economía no es Sergio Massa, sino Guillermo Moreno. Lo único que se les ocurre es la intervención y las compensaciones. Son políticas muy fracasadas, manotazos de ahogado que no van a generar ninguna solución”.

Y el chacarero amplió: “Con los montos que anunciaron, van a subsidiar solo el 10 por ciento del consumo de la Argentina. Además, esta medida beneficia solo a las cadenas y no a los comercios de cercanía, a las carnicerías y almacenes de barrio que son los que están sosteniendo a los vecinos, que son los que les fían”.

“Las compensaciones a los productores son trámites extremadamente burocráticos, que no llegan nunca al productor y quedan solo en anuncios grandilocuentes, que no ayudan en nada. Si quieren ayudar al campo, dejen de sacarle. Si le sacan el pie de la cabeza, vamos a tener más producción y crecimiento, generación de empleo, de kilos de carne. Lamentablemente, este gobierno no mira más allá de la semana que viene y es un fracaso más que va a contar en su haber Sergio Massa”, consideró.

“Cuando pusieron en funcionamiento las compensaciones a los molinos harineros el kilo de pan costaba 190 pesos, hoy vale 500 pesos. Y le dimos 15 mil millones de pesos a Molinos Cañuelas. La intención es beneficiar a sus amigos de siempre. Hoy (ayer) conocimos el índice de inflación, de un 6%. Desde que aparecieron los Precios Justos, sigue subiendo la inflación todos los meses. Evidentemente, tienen que ir por otro camino. Ojalá el Gobierno reaccione a tiempo, porque los que estamos sufriendo somos los ciudadanos, no ellos”.

En la misma vereda, Rosana Franco, presidenta de la filial local de la Federación Agraria Argentina (FAA), afirmó a Democracia: “Estas medidas les sirven a los consumidores siempre que estos siete cortes estén en todas las carnicerías. Son cortes que no se exportan. Al productor esto no le significa nada. No le cambia la situación. El productor sigue produciendo a pesar de las adversidades y el clima. Si se hubiera incrementado el número de cabezas en estos últimos años, tendríamos más cantidad de terneros y si se criaran animales más pesados (aumentar el peso de faena) también mejoraría la ganadería”.

Batakis detalló beneficios ofrecidos por Banco Nación

La presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, detalló los beneficios ofrecidos por la entidad en el marco del programa integral de impulso a la producción y el consumo de carne, con descuentos para la compra en carnicerías y líneas de crédito para estos comercios.

"El Banco Nación puso a disposición durante dos meses hacer un reintegro de 35% de la compra sábados y domingos, con un tope de 3.000 pesos", señaló Batakis. Además, dijo que "desde Banco Nación también estamos colaborando para que haya mayor bancarización y formalización en todo el sector, eso es importante para toda la economía nacional". "En ese sentido, estamos ofreciendo líneas de crédito para bienes de capital o bienes de trabajo que tiene que ver con un crédito con tasa subsidiada de hasta 5 millones de pesos que ayude a las carnicerías a modernizarse", agregó.

Asimismo, indicó que están llevando adelante “una acción de nuevos posnet que van a tener una bonificación de doce meses en el servicio” para estos comercios. En este contexto, se refirió también a los descuentos establecidos para compra de artículos escolares y anticipó que habrá una serie de próximas acciones destinadas al campo.

Dijo que la entidad está “ofreciendo una acción promocional con descuentos de hasta el 50% en todo lo que tiene que ver con lo que se necesita para iniciar las clases, desde artículos de librería hasta las clásicas mochilas".

La titular de la entidad compartió que se encuentran "trabajando en alguna línea específica para el campo que se agregaría a la agenda". "Tiene que ver con una mirada que el Banco siempre tuvo hacia el sector agropecuario, de estar presente y seguramente vamos a tener líneas de ese tipo específicas en el momento que la Expo Agro que inicia el 27 de marzo", concluyó.