Chispazos entre Juntos y el FDT en el Concejo por las subas en la tasa de CVP

Con momentos de tensión entre el oficialismo y la oposición por los incrementos en la tasa de CVP, el bloque de Juntos impuso su mayoría -pese al rechazo del Frente de Todos- y aprobó la licencia del edil Juan Fiorini, que asumirá al frente de la secretaría General de la Municipalidad.

Asimismo, Juntos votó en contra del pedido de comunicación de la oposición para que “se aclare por qué las tasas aumentaron por encina de lo que se votó en la ordenanza Fiscal Impositiva”.

Fuertes cruces

El concejal por Peronismo Juninense Lautaro Mazzutti cuestionó: “Decidimos acompañar tanto el presupuesto como las fiscales impositivas. En ese momento se aprobó el 65% de aumento total en la tasa de CVP, que es la que nos lleva hoy a este proyecto, desdoblando en dos cuotas, una del 50%, y otra del 15%, pero el aumento fue muy superior al 50%. Casi todas las facturas vienen entre el 100, 110, 120 por ciento”

Y agregó: “Al principio, pensamos que era un error, como ha pasado en otros años, pero los días pasaban y no hubo ninguna corrección y cada vez eran más los vecinos que se quejaban y nos paraban por la calle. Ante la no corrección entendemos que los vecinos de nuestra ciudad son víctimas de un engaño”.

“Acá no hay nada ideológico, es una cuestión numérica. Solo hay dos facturas y un error por corregir”, señaló. En tanto, la edil camporista Clara Bozzano afirmó: “Cuando se ve una factura de diciembre y una de enero, el aumento es mayor al 50%. Los vecinos no pueden ser engañados de esta manera”. Y añadió: “Es más, aquellos barrios que se les venía cobrando el servicio de red vial y pasaron a una boleta de CVP, tuvieron aumentos de hasta un 600%”.

Por el oficialismo comunal, el concejal Juan Fiorini (Pro) afirmó: “Lamentablemente, tenemos que volver a debatir algo que ya se habló. A nadie le gusta aumentar nada, pero estamos en un contexto inflacionario y el municipio tiene que brindar los servicios. Parecería ser que lo que votamos y aprobamos no es lo que aplicamos. Y la verdad es que las explicaciones fueron dadas en todo momento”.

Y punzó: “Está escrito en la hoja dos de la ordenanza fiscal impositiva. Hay una tabla que, si la comparamos con la de 2022, se ve que se modificó la tabla de coeficientes por la cual se multiplican las variaciones. Eso estuvo siempre ahí impreso, adelante de todos los concejales”.

En tanto, José Bruzzone (Unidad Ciudadana) afirmó: “Lo único con lo que me quedo es con que el municipio necesita recaudar. Es el reconocimiento de un engaño al que han sometido a este Concejo y a todo el pueblo”.

En la misma vereda, Pablo Petraglia (Frente Renovador) afirmó que “no hay transparencia” y consideró que el argumento de la inflación no se aplica al debate por los aumentos. “Si en diciembre tenía una boleta de mil pesos, ¿por qué en enero no es de 1500? Solo queremos esa explicación”, graficó.

Melina Fiel, concejal de Pro, afirmó: “Esto es un ejemplo de mezquindad política. Nosotros jamás hemos negado una licencia ¿Desde cuándo usamos de rehén a un concejal y le negamos su licencia? La explicación siempre estuvo en la página dos. No hay engaño, y no hay estafa”. “Una cosa es no entender y otra, no querer entender. Estaban muy claros todos los detalles”, señaló el edil de la Coalición Cívica Javier Prandi.

Despachos aprobados

Bloque de concejales del Frente de Todos

-Proyecto de Comunicación ref/ retraso en turnos de licencias de conducir.

-Proyecto de Ordenanza declarando de interés para el Partido de Junín el Festival “Mágico Corazón Independiente” a realizarse el 28 de enero del cte. año.

-Proyecto de Ordenanza disponiendo que toda la papelería oficial a usar por el H.C.D. y el D.E. durante el año 2023, deberá llevar la siguiente leyenda: “1983-2023- 40 Años de democracia”.

-Proyecto de Comunicación solicitando al D.E. informe sobre liquidación de la primera cuota del año 2023 de CPV.

-Proyecto de Comunicación dirigido al D.E. solicitando servicios en Bº “La Celeste”.