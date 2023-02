En respuesta a Pablo Petraglia

La capacidad de asombro nunca se pierde en nuestro país. Acabo de leer la nota de opinión titulada República perdida juninense, escrita por el Dr. Pablo Petraglia y publicada por Democracia.

Habla sobre la pérdida de derechos, citando pactos internacionales basados en lo que se denomina principio de progresividad. El lector pensará que está hablando del ataque a la Corte avasallando la división de poderes, o tal vez a la cesión de 2.100 hectáreas a comunidades mapuches del sur argentino, falsos indios que reclaman tierras. O tal vez pensará el lector que habla de la escandalosa inflación que envía cada vez más gente debajo de la línea de pobreza.

Pero créanme que no es así. El artículo tiene que ver con la no elección de delegados en las localidades. Seguramente lo va a asombrar al vecino escuchar estas cosas, pero esa es la agenda de la oposición local: sustituir lo importante por lo secundario.

Se trata de no saber cómo desgastar la gestión. Votar es un derecho humano, pero recuerden los concejales que cuando votan un presupuesto no desdecirse a los tres meses, echándole la culpa al otro. ¿O el cambio de modalidad en zona de quintas de red vial a CVP no lo habían votado?

Los disparos al aire son fruto de la desesperación. Sería bueno que el debate se diera por los temas que le duelen a la gente. Quédese tranquilo Dr. Petraglia que los historiadores no van a eludir referirse al retroceso en materia de valores republicanos, pero no en Junín, sino en el Gobierno nacional que usted representa en nuestra ciudad como concejal.



Lic. Alejandro Franco

Referente Encuentro Republicano Federal