Se registraron 19 casos de intoxicados entre la clientela de un local comercial

La ingesta de alimentos en mal estado, en su mayoría provenientes -como anticipó Democracia- del Rey de las Arepas, continúa sumando cuadros de intoxicación. En efecto, la doctora Gabriela Franchi, subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Junín, confirmó a Democracia que, hasta ayer, los casos por la bacteria Salmonella ascendían a veinte. De ese total, diecinueve se intoxicaron por consumir productos del Rey de las Arepas, pero también apareció un cuadro de otro comercio.

“Todavía no tenemos los resultados de los alimentos propiamente dichos, porque fueron tomadas muestras de todos los alimentos que tenían disponibles en el comercio involucrado, y también de alimentos que les habían quedado en la heladera a algunos de los intoxicados. Arribar a los resultados de esos cultivos lleva tiempo”, señaló la funcionaria.

“Sí tenemos los resultados de los cultivos de materia fecal de algunos de los pacientes y todos dieron Salmonella y la misma bacteria. Hasta el lunes teníamos 18 reportados y este martes (por ayer) aparecieron dos más, en total son 20 certificados en el sistema”, precisó.

Consultada sobre si todos los intoxicados habían consumido alimentos de un mismo lugar, la especialista dijo que solo uno no era del mismo lugar. “El brote corresponde a un mismo lugar, el otro podría tratarse de una gastroenteritis más”, afirmó.

Cadena de frío

En cuanto a si esta situación podía darse más asiduamente durante el verano, por las altas temperaturas del ambiente, señaló: “Se puede dar en verano, cuando se corta la cadena de frío, o no se manipulan bien los alimentos, cuando no se higienizan bien las manos, no se cocinan bien los alimentos o no se elaboran como corresponde”.

Y amplió: “El tema es que, en ese local, además de que no tenía habilitación, estaban trabajando a una temperatura tremenda, la temperatura ambiente de ese lugar era muy alta y se elaboraba y se entregaba mayonesa casera. El huevo crudo es una fuente de Salmonella importante ante esa temperatura”.

“Se dieron todas las condiciones para la intoxicación”, explicó. Según lo expuesto, el huevo crudo, manipulado a una temperatura ambiente excesiva, que luego es llevado por un delivery, puede ser una fuente de intoxicación. No sucedería lo mismo con las mayonesas empaquetadas que, generalmente, se compran en el supermercado y que una vez abiertas se colocan en la heladera. “El problema es cuando se rompe la cadena de frío”, reiteró.

Y aclaró que la intoxicación por Salmonella puede ocurrir por el consumo de otros alimentos. “De hecho en ese local involucrado se tomaron muestras de todo lo que había disponible para el menú de esos días”, apuntó.

El riesgo de la deshidratación

“Los pacientes tienen distintos grados de severidad, pero sufren vómitos, diarrea, ambas cosas a la vez y si eso lleva un tiempo -cada vez que toman líquido lo vomitan-, la persona se puede deshidratar”, dijo.

Y agregó: “De la gente que ha estado internada, algunos han estado deshidratados, otros no alcanzaron a deshidratarse, pero se los interna para eso, para que con el suero se incorpore al cuerpo lo que podrían tomar por boca, pero lo vomitan”.

“En general, son pacientes que no han tenido complicaciones. Hasta el momento no tenemos casos graves reportados”, afirmó.

El trabajo de Bromatología

El médico veterinario Julio Eduardo Ferrero, director general de Zoonosis, Bromatología y Laboratorio, detalló a Democracia la función de Bromatología ante la denuncia de un caso de intoxicación en un comercio de alimentos.

“Cuando hay uno o más casos informados por intoxicación, internados en un centro asistencial, este se comunica con la Secretaría de Salud y la misma con la Dirección de Bromatología. Nos apersonamos en el lugar donde esa persona está internada, para consultarle sobre el o los lugares donde ha recibido el alimento. Posteriormente vamos al local donde compró y constatamos que se dé cumplimiento a todo lo establecido en materia de manipulación de alimentos, según el Código Alimentario Argentino y las normas de salubridad que correspondan”, manifestó el funcionario.

Y añadió que en el lugar pueden tomarse las muestras necesarias para, en dos o tres días, tener los resultados de los análisis. Pero mientras tanto se clausura preventivamente el local”.

Una recomendación para quienes vendan comida, según el doctor Ferrero, es hacer el curso de manipulación de alimentos y tener la habilitación correspondiente. Según lo expuesto y destacado por Ferrero, todos los que elaboran comidas para la venta directa o indirecta -a través de otros locales-, deben estar habilitados y haber hecho el curso para el buen manejo de los alimentos.

“Todo comercio debe estar habilitado. Y si hay una denuncia de que alguien está preparando mercadería para consumo a la venta sin estar habilitado para hacerlo, Bromatología va y labra un acta”, señaló. “La multa puede ser muy importante”, advirtió.

Consejos útiles de prevención

Al requerírsele algunos consejos útiles en estos días de mucho calor, la subsecretaria de Salud mencionó:

1-Cuando se compra comida hecha, comprar en locales habilitados, que mínimamente garantiza que la persona que trabaja allí hizo el curso de manipulación de alimento obligatorio.

2-Cuando se compran alimentos en supermercados o almacén, conservar la cadena de frío, tomando en último término los productos refrigerados y llevarlos directamente a la heladera del hogar.

3-Si se consume mayonesas, salsitas, quesitos, etc. sacar de la heladera solo la porción que se va a consumir. Consumir y si sobró algo de la porción, desecharlo.