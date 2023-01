Fiorini: “No hay una sola variable que el Gobierno nacional haya mejorado”

¿Cuál es el objetivo de los últimos cambios en el Gabinete municipal?

-Junto con la ingeniera Perla Casella daremos lo mejor de nosotros para sumar nuestra experiencia y ganas a la secretaria General y desde esta función acompañar al gabinete municipal. Como objetivos principales trabajaremos en equipo con los distintos funcionarios y áreas municipales para mejorar la eficiencia y efectividad en las respuestas y soluciones que damos a los vecinos, en las demandas que van surgiendo a diario. Además, buscaremos mejorar los servicios públicos, los procesos internos, y los tiempos, siempre escuchando y con presencia en el territorio.

-Es año electoral: ¿van a llegar obras a Junín?

-Independientemente de que sea o no año electoral, en Junín todos los años hemos tenido obras, incluso en pandemia, pudimos avanzar. El 2023 no será la excepción, tenemos muchas obras planificadas, algunas ya en marcha, y otras que se van a ejecutar en los próximos meses. Las prioridades son la ampliación de los servicios esenciales, como agua, cloacas, y gas, pero además, se sumarán obras de cordón cuneta, pavimento, alumbrado, cámaras de seguridad, obras en escuelas, y algunas obras más grandes en distintos puntos de Junín.

¿Cree que el intendente tiene que ir por un nuevo mandato?

-Pablo Petrecca y su equipo ha recibido el acompañamiento de la mayoría de los vecinos en cada elección en la que se presentó desde que asumió como intendente. Ese mismo apoyo lo vemos en la calle, en cada barrio, donde hay hechos concretos a la vista, que demuestran la capacidad de gestión. Creo que tiene que ser una decisión personal, que deberá evaluar Pablo, y habrá un tiempo oportuno, para comunicarlo.

-¿Cómo ve la gestión económica de Sergio Massa?

-Lamentablemente Massa ha perdido la credibilidad por los pasos que dio en su pasado. Personalmente, no confío en el nuevo ministro, ni en ninguna de sus promesas, y creo que la gran mayoría son anuncios cortoplacistas, que nada están cambiando para el futuro del país. Si miramos las variables, por otro lado, no hay una sola que este Gobierno haya mejorado desde que asumió. Ojalá que esta tendencia pueda cambiar, pero por el momento tenemos un dólar que no para de aumentar, arrastrando un incremento en los costos, una inflación que crece mes a mes, y es la más alta de los últimos 30 años, la pobreza del 52%, alquileres impagables con aumentos de casi 90%, y así podría continuar.

-¿Le preocupa que haya una interna o paso dentro de Juntos en Junín?

-No, será un debate interno que se dará en la mesa de Juntos, tanto a nivel nacional como local. Tenemos una buena experiencia en el año 2021, en la última elección.

-Hay críticas sobre la gestión municipal en materia de turismo.

-Junín ha crecido mucho en materia de turismo, sobre todo luego de la pandemia que ha cambiado los hábitos de viaje de muchas personas. Hoy tenemos turismo rural, turismo aventura, trekking, diferentes propuestas culturales y gastronómicas fuertes. Se viene trabajando muy bien con los referentes locales, escuchándolos y realizando acciones conjuntas, pero siempre hay que seguir, porque todavía se puede seguir creciendo. Las críticas también hay que escucharlas, y tomar de ellas lo que sirve para mejorar.