Caen las ventas de achuras en Junín tras los casos de intoxicación en Berazategui

Luego del comunicado por parte del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y el municipio de Berazategui tras la internación de cuatro personas con cuadro de vómitos y diarrea después de haber ingerido carne y achuras y el fallecimiento de dos de ellos, más de un juninense decidió este fin de semana suspender el asado del domingo o, por lo menos, la ingesta de achuras por precaución.

Si bien especialistas informaron que se puede comer tanto carne como achuras siempre y cuando se mantenga el orden de seguridad e higiene alimentaria, a 72 horas de recibir la noticia, varios vecinos prefirieron cambiar el menú por unos días, hasta que se confirme que se trata de casos puntuales y no un problema de mayor envergadura.

Carnicerías locales

Aimar Moris, propietario de Carnes Aimar, afirmó en diálogo con Democracia que las ventas fueron igual que otros fines de semana, aunque prefirió suspender la venta de chinchulines durante estos días, no con la intención de “meter miedo” en los vecinos, pero sí para prevenir.

“Mi mercadería llega con los mismos controles sanitarios que siempre. No creo que esté contaminada. Creo que fue un caso puntual en Buenos Aires, nada más”, señaló Moris. Y agregó: “En realidad no está comprobado el origen de la intoxicación. Y es una lástima que se difunda la información tan rápido y sin certeza porque muchos negocios se ven afectados”.

En esta misma línea, Carlos Mari, dueño de la Achurería y carnicería situada en avenida Rivadavia, dijo que ayer tuvo que tirar los 120 kilos de achuras que había comprado y que cualquier fin de semana habría vendido. “La achura es fresca, no se puede guardar ni freezar” indicó.

Es que, el carnicero de Berazategui que vendió esas achuras no debió hacerlo, ya que estaban en mal estado. “El chinchulín es rosado, no gris. Si está gris es porque está sucio adentro. Ya viene mal de la vaca si está enferma o descompuesta por ejemplo. A veces pasa pero hay que tirarlo y no ponerlo a la venta”, explicó Mari.

Para la cadena de carnicerías en Junín GyG la situación es la misma. A pesar de que las achuras estuvieron expuestas en las heladeras, no vendieron achuras de ningún tipo en todo el fin de semana, “ni riñón, ni molleja, ni chinchulín, ni nada”. De hecho, tenían un encargue para el sábado y llamaron para cancelarlo.

Choris en la cancha

Debido a los casos de contaminación mencionados en Berazategui, el Municipio de La Plata realizó controles para evitar los puestos de venta de choripanes y hamburguesas en las inmediaciones del Estadio UNO durante el partido Estudiantes – Tigre que tuvo lugar ayer a las 19:15 a 72 horas del fallecimiento de dos hombres tras ingresar con un cuadro de diarrea y vómitos. Y que, más tarde se confirmó la presencia de las bacterias shigella y salmonella.

Los casos

Dos hombres de 40 y 47 años se encuentran internados en el partido bonaerense de Berazategui con cuadros de diarrea, vómitos y fiebre, uno de ellos en estado grave, tras haber consumido carne, luego de que otros dos fallecieran en la misma localidad por un posible brote de origen alimentario que investiga el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

Los cuatro casos de diarrea aguda se presentaron en las tres primeras semanas de enero en la localidad de Berazategui. Todos presentaron antecedentes de ingesta reciente de carne y derivados, indicó un comunicado de la cartera de Salud bonaerense.

En diálogo con la prensa en la puerta del Hospital Evita Pueblo, el director del centro de salud, Martín Garaycochea, trató de llevar cierta calma sobre el tema: "El tercer paciente se descarta porque el cultivo no fue como los casos de los dos primeros. Es otra infección distinta".

El paciente, “se encuentra mejor que ayer. No sabemos si el internado tiene relación con el consumo de carne vacuna, lo que sí sabemos es que los cultivos dieron negativo", agregó.

Por último, recordó que los casos de las dos personas fallecidas ocurrieron entre el 12 y el 17 de enero, y del grupo familiar de los fallecidos no se han reportado nuevos casos.