Preocupa el bajo número de residentes y médicos pediatras en Junín y el país

Desde hace varios años atrás, entidades médicas y especialistas, vienen advirtiendo la falta de pediatras y también neonatólogos o médicos subespecialistas infantiles, en centros de salud y en la atención de las guardias.

Esto tiene que ver con la escasa valoración económica que se les da a sus servicios y la larga carrera que debe hacer: 6 años la formación de pregrado (Médico), más 4 de la especialidad (Pediatría clínica), y años más para lograr subespecialidades (por ejemplo Neonatología).

Al ser consultado por Democracia, el médico pediatra Pedro Daniel Portero, quien es secretario de la comisión directiva del Círculo Médico, explicó que la formación de la medicina infantil implicaba en principio hacer la Residencia de Pediatría básica, unos 4 años de formación, y si hacía una subespecialidad, esto podía significar unos 2, 3 o 4 años más, dependiendo qué subespecialidad fuera.

“La formación post egresado de la facultad son entre cuatro y siete años para llegar a una subespecialidad, por ejemplo, Neonatología. En algunos lugares hay residencias que son articuladas que hace pediatría y luego neonatología, por lo cual en cinco puede lograr el título de pediatra y neonatólogos. Pero el que empezó Pediatría y después se decide por hacer cualquier subespecialidad pediátrica, le lleva 7 años en total”, explicó.

“Más allá del tiempo que uno tiene que invertir, lo que viene después que uno obtuvo el título básico de médico pediatra clínico o el de subespecialista, es empezar a considerar el tema económico. Por ejemplo el médico neonatólogo invierte varios años en su formación y pasa que puede terminar haciendo guardias de 24 y realmente el valor económico de una guardia es muy magro, independientemente del lugar donde se haga”, aclaró el especialista.

El doctor Portero manifestó que planteada esta situación, la realidad era que a nivel país, en varios colegios de médicos la matriculación de médicos clínicos pediatras estaba bajando hasta un 25 por ciento.

Apuntó que el ingreso a Residencia de Clínica Pediátrica estaba reportando una matriculación de un 30 por ciento. Es decir, lugares públicos de renombre de nuestro país lograban cubrir solamente un 30 por ciento de los puestos vacantes y buscaban estrategias económicas para poder atraer al profesional joven a que ingrese a esa residencia, pero tampoco lo lograban.

En Junín mismo, el médico recordó que llegó a haber cuatro Residencias Pediátricas, en tres clínicas y el Hospital Interzonal. Actualmente en una de las clínicas ya no hay más; en otra hay faltante de residentes lo mismo que en el Hospital, queda solo una clínica con todo el recurso humano de residentes que necesita.

“Hay algunas situaciones en clínicas que por una multicausalidad no logran cubrir los siete días de la semana con guardias pediátricas”, afirmó, acotando que similar panorama se visualizaba en todo el país, que incluso algunos centros de salud informaban a la población que ya no tenían guardias de pediatría o servicio de neonatología, para evitar que la gente acudiera con su paciente y no pudiera ser atendido.

El doctor Portero advirtió la gravedad de la situación, que podía pasar que en un par de décadas casi no habría médicos clínicos pediatras suficientes y menos subespecialistas, lo que sería “terrible”, según lo calificó. “Vamos a volver a la década del 50, 60 cuando el médico clínico atendía a un paciente pediátrico, con todo lo difícil que hoy es abordar un paciente neonatal o pediátrico”, señaló.

Esta problemática ya está siendo visualizada por la Sociedad Argentina de Pediatría en congresos o eventos de sociedades científicas, manifestando la preocupación ante esta situación a nivel Ministerio de Salud, sin que se revierta.