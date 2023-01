Progreso: Afirman que se hundió el asfalto en obra de cordón cuneta

Delimitado por las calles José Hernández, Lugones, Dr. Possio y Camino del Resero, el barrio Progreso se encuentra ubicado en el extremo oeste de la ciudad. Cuenta con servicios esenciales como agua corriente y cloacas, en la mayoría de las casas del sector. Si bien sus calles son de tierra, se hicieron obras de cordón cuneta y cloacas impulsadas en el marco del Cuadrante Noroeste.

Se hundió la calle

Las demandas son muchas, pero una cosa que ha causado alarma entre la gente que transita el barrio es un hundimiento de una parte de la vía pública.

En diálogo con TeleJunín, Vanesa Miranda, fomentista del barrio Progreso, dijo: “Me interesa comentarles que en calle del barrio se hundió una obra de cordón cuneta, apenas terminada la obra de las cloacas”.

“Es en un lugar donde se hicieron los arreglos del Cuadrante Noroeste con una inversión de 70 millones en el 2018, según se dijo. En donde se arregló, a días de haberlo terminado, se hundió, se rompió, no duró nada. Lo volvieron a arreglar, tirándole tierra adentro. Hoy está roto. Fue una mala obra del Municipio”, lamentó. La fomentista aseguró que ya se hizo reclamo correspondiente, incluso ilustrado con una foto que da pruebas del hundimiento, pero hasta el momento no lo arreglaron.

Iluminación

Otro de los reclamos es la iluminación deficiente de la vía pública. Vanesa Miranda hizo hincapié en la escasa iluminación que hay en algunas calles, además de las fallas en la estructura de las obras de cordón cuneta y cloacas realizadas no mucho tiempo atrás.

“No hay luminarias suficientes. El boulevard que se hizo, a veces no tiene luz, lo mismo pasa con Camino del Resero y José Hernández”, afirmó. Como pasa en distintos barrios de Junín que tienen calles de tierra, el regador no pasa. “El regador no pasa, como no pasa en muchos de los barrios que he visto”, apuntó.

En cuanto a la basura, lo malo es que algunos vecinos la tiran en la vía pública. Por ejemplo, en la placita frente a la sociedad de fomento se ve mucha basura. “Las denuncias se pueden hacer en control ciudadano”, acotó Miranda.

Visita

Una buena noticia es que en barrio Progreso estuvieron hace muy poco los Reyes Magos, para alegría de los niños, por iniciativa de la gente de la Parroquia Cristo Redentor que, aunque está en otro barrio, estuvieron recorriendo este sector.

“Cumplió 50 años y uno de los barrios donde estuvieron asistiendo fue Progreso – dijo Miranda-, hubo festejo y bautismos, procesión con la Virgen por el barrio. Fue una linda actividad para empezar el año con fuerza”.

Viviendas

Como toda entidad de bien público, la sociedad de fomento viabiliza los reclamos, las necesidades para que sean conocidas por las autoridades, para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del barrio. Una de las necesidades más urgentes son viviendas sociales.

“La gente del barrio necesita viviendas – sostuvo la fomentista-, esperamos que se hagan. Pedimos a través del Concejo Deliberante que 6 de las viviendas sociales que había del Proyectar III, sean para gente de Progreso. Quisiéramos que haya muchas más, que los funcionarios se acerquen al barrio y vean la realidad de cómo está viviendo la gente, atrás del patio de la casa de sus padres o de la familia. Sería muy bueno que la gente pueda pagar y construir su propia casa”.

“Creo que uno de los temas que tiene que hacer el Municipio son viviendas de autoconstrucción, para que la propia gente construya su casa, que se retome el proyecto del ex intendente Abel Miguel, quien estuvo en el barrio, en el festejo de los 26 años de la sociedad de fomento. De esa forma es darle valor a trabajo, al compromiso de ir a trabajar y terminar la casa”, apuntó.

La Sociedad de Fomento

“Estamos tratando de levantar a la sociedad de fomento – manifestó Vanesa Miranda-. Apelamos a que haya actividades impulsada por el Municipio, porque aquí hay muchos chicos y es muy importante que ellos hagan actividades.

Los integrantes de la Sociedad de Fomento de Progreso remarcaron que vienen trabajando por el barrio desde el 2016, cuando no había comisión, papeles ni nada. Vanesa Miranda colabora desde entonces con la entidad: “Fue cuando se acercó Cristina Cavallo, que estaba en el área de Relaciones con la Comunidad, y armamos la comisión”, remarcó oportunamente.

Aun con dificultades, en ese tiempo pudieron poner en valor la sede, que pintaron, arreglaron y equiparon con sillas, tablones y heladera, entre otras cosas. Además, se organizan periódicamente torneos de fútbol para integrar a los chicos de este y otros barrios y se realizan año a año los festejos por el Día del Niño y de la Madre.

Cabe destacar que durante la pandemia la entidad hizo un merendero, un comedor y cuando aumentaron los casos, se repartió la mercadería que nos daban.

Problemática vigente

1. Arreglo de la calle donde se hundió una parte de la obra de cordón cuneta y cloacas. Hubo reiterados reclamos, pero hasta ahora no se hicieron los trabajos correspondientes.

2. Falta iluminación en algunas calles del barrio Progreso, incluso en un boulevard que hicieron hace un tiempito. Dicen que a veces hay luz y otras, no. Lo mismo pasaría en otras arterias.

3. La entidad fomentista solicitó la construcción de viviendas sociales para el sector, viendo como una de las alternativas la autoconstrucción por parte de los propios vecinos, con ayuda estatal.

