Azil: “Lo mejor es habilitar Primarias”

-¿Cómo analiza la situación económica?

-Sin que suene a excusa, porque también hubo errores que cometió el Gobierno, fue una sucesión de desgracias, pandemia, guerra y sequía, casi la tormenta perfecta. Y así todo, desde que Massa se hizo cargo del ministerio de Economía está encaminando las variables económicas, incluso la inflación misma, que tomó cerca de un 8 por ciento y disparada, y la está amesetando en un 5%, con la idea de bajarla al 4 o al 3 en el próximo trimestre.

-En el FDT no se visualiza un liderazgo claro.

-Esto vale no solo para Junín, sino también para la Nación y la Provincia, lo mejor que puede hacer el Frente de Todos es habilitar las Primarias a todos los que quieran participar. No es lo mismo Wado de Pedro, que Massa, Scioli o algún gobernador, no representan lo mismo. Y la mejor manera de extraer lo mejor de cada uno de ellos, es exponiéndolos a una Primaria, en la que se sume la mayor cantidad de votos posibles.



-¿Y en Junín?

-Ocurre lo mismo, no hay ningún liderazgo, pero es lógico que no lo haya, porque no somos gobierno. Hay cargos representativos, pero nunca son validados por la sociedad de Junín con una victoria, con lo cual, nos pone a todos en un mismo rango. En Junín hay tres sectores claramente identificados: el Frente Renovador, La Cámpora y el sector que responde a Gustavo Traverso. No soy de los que piensan que la mejor manera de dirimir las diferencias sea sentándose en una mesa, poniéndose de acuerdo y dejando a un montón de disconformes. La mejor manera es ir a las Primarias, cada uno con sus características, y después llegar a una elección general, que no va a ser fácil -no soy necio-, pero es la última oportunidad a la que se puede presentar el intendente Pablo Petrecca. Y sabemos que el espacio político que representa también está teniendo sus problemas internos, por eso hay que prepararse para la victoria. Y si no sucede, para hacer la mejor elección posible.