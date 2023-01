Carlos Mansur, al PRO: “Seguramente nos vamos a enfrentar en la PASO”

Carlos Mansur, presidente del radicalismo juninense, afirmó en una entrevista con Democracia que “seguramente” dirimirán fuerzas, dentro de Juntos, con los demás candidatos y no esquivó la pregunta sobre la postulación del ex secretario General de la Municipalidad Luis Chami, que también confirmó que será candidato en los comicios generales de este año.

-El radicalismo de Junín, ¿presentará candidato propio a la intendencia en las elecciones de este año?

-A nivel local, la UCR está esperando definiciones. Obviamente, tenemos candidatos, después veremos cuál es el que más mide, el que está mejor posicionado. Las aguas vienen turbias, no hay nada definido arriba. Y no hay que olvidarse que, en 2017, hubo una bajada de línea de que no había interna en ningún distrito donde gobernaba Cambiemos, y me da un poco de temor que pase otra vez lo mismo. Si no fuese así, seguramente nos vamos a enfrentar en la PASO, cada uno con su candidato. Seguramente va a tener su candidato también la Coalición Cívica.

-¿Cómo impacta el lanzamiento de Luis Chami como candidato en la compulsa interna de Juntos?

-Chami va a ser una colectora de PRO, que creo que es donde va a terminar jugando. Chami está ofreciéndose al mejor postor, y el mejor postor va a ser el PRO. Va a terminar jugando para Patricia Bullrich, no va a dividir nada en la PASO. Hay que esperar que se ordene arriba. Y si se ordena que Horacio Rodríguez Larreta (actual jefe de Gobierno porteño) es candidato, y una parte de la UCR lo apoya, Bullrich no tiene ninguna posibilidad, medirá algo en la Provincia y en Capital, nada más. En tanto, Chami va a llegar a algún arreglo o va a hacer una PASO liviana y después le va a dar los votos a Petrecca en las generales.