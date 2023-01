Sequía: convocan a una nueva reunión de la Mesa del Agua en Junín

Con el objetivo de continuar estableciendo un ámbito de trabajo y acción para hacer frente a esta situación de sequía histórica, el Municipio convocó a los actores de la comunidad, vinculados a la actividad agropecuaria y turística, a nueva reunión de la "Mesa del Agua".

"Buscamos repasar las herramientas con las que contamos para hacer frente a esta situación, estamos convencidos de que tenemos que trabajar todos juntos para que el impacto sea el menor posible", había afirmado el Intendente Pablo Petrecca en el primer encuentro.

Al respecto, Perla Casella, subsecretaria de Medio Ambiente, manifestó: “Desde el Gobierno de Junín, en octubre del año pasado, conformamos esta “Mesa del Agua” como una herramienta de gestión para trabajar junto con la gente en el momento que comenzamos a recibir pronósticos de Provincia, sobre la escasez de lluvias, el agua que iba a tener la Laguna de Gómez y pronósticos que nos alertaban de la posibilidad de cianobacterias”.

“A partir de ahí surge la necesidad del trabajo en conjunto con los actores y rubros que se iban a ver afectados por la situación, el objetivo es pensar soluciones de manera más participativa y no que se tomen decisiones aisladas que pueden ser inapropiadas”, indicó.

Seguidamente, Casella contó que “a partir de la conformación de la mesa mencionada surgieron acciones, las cuales fuimos trabajando, a su vez, informamos sobre cómo cambiaron los pronósticos o no, los monitoreos que llevamos adelante, por ejemplo en nuestras lagunas respecto de la presencia o no de cianobacterias, y en función de eso vemos si es necesario o no activar el protocolo que desarrollamos para prevenir en caso que sea necesario y dar alerta a la población para utilizar el agua de la laguna de manera recreativa”.

Con respecto al desarrollo de la mesa mencionada, la funcionaria expresó: “Este trabajo que venimos gestionando, en el cual tenemos comunicación, queremos reforzarlo, es por eso que nos parece acertado convocar a una nueva “Mesa del Agua” para poder seguir informando sobre los pronósticos que se acercan y la situación”.

“Además buscamos tener información de la provincia, que también fue una demanda de la mesa actual, como por ejemplo la apertura y cierre de las compuertas y demás, son situaciones que no regulamos desde el Municipio, sino que se hace desde la Provincia, y es necesario ese tipo de datos para quienes participamos de esta mesa, sobre todo en un momento fundamental como este”, detalló Casella.

Para concluir, invitó a los actores vinculados a la actividad agropecuaria y turística, y la sociedad en general, a participar el jueves 19 a una nueva reunión de la “Mesa del agua”.