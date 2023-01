En Junín ya hay más de 300 cámaras de seguridad conectadas al Centro de Monitoreo

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, confirmó que entre la Ciudad y pueblos del Partido ya hay instaladas más de 300 cámaras de seguridad, que están conectadas al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

El jefe comunal lo informó a través de las redes sociales: “Superamos las 300 cámaras colocadas en los distintos sectores de Junín y las localidades, monitoreadas las 24 horas desde el COM”, entre las que se encuentran lectoras de patentes y filmadoras panorámicas.

Además, manifestó: “Seguimos invirtiendo porque la seguridad de los juninenses es nuestra prioridad”.

Cabe destacar que el Gobierno de Junín proyecta llegar a las 500 cámaras de seguridad, instaladas en el Partido para diciembre de este año.

Así lo afirmó a Democracia el secretario de Seguridad, Andrés Rosa, quien recibió a Democracia en el Centro de Operaciones y Monitoreo, junto al director del área, Marcelo Loyola; al coordinador del COM, Raúl Orrico, y subsecretario de Control Ciudadano, Mario Olmedo.

Entre los nuevos aparatos planeados, tres serán colocados en la localidad de Morse y dos en Fortín Tiburcio, que se suman a los instalados en los pueblos de Agustín Roca, Agustina y Saforcada.

Reunión en el COM

Ayer, se realizó una nueva reunión en el COM entre funcionarios municipales y el consorcio del Parque Industrial

La misma se llevó a cabo a pedido de la comisión que está al frente de dicho sector productivo en constante crecimiento de la ciudad, para abordar algunas inquietudes que tenían derivadas de esta situación.

Las autoridades de Seguridad les mostraron el funcionamiento de este espacio, la ubicación de las cámaras de videovigilancia instaladas recientemente en las inmediaciones al complejo y coordinaron una serie de acciones para implementar en conjunto.

Una vez finalizado el diálogo, Andrés Rosa, secretario de Seguridad declaró: “Mantuvimos un encuentro muy importante por lo que les agradezco a los integrantes del consorcio del Parque Industrial por esta mesa de trabajo que tenemos en conjunto, no es la primera vez que nos reunimos y también destaco la figura de Eduardo Albarello por medio de quien pudimos concretar esta charla”. Además, también agradeció a las fuerzas de seguridad que participaron del encuentro por la coordinación permanente.

“Estas reuniones son fundamentales para mantener estos espacios de diálogo y escucha permanente, algo muy importante para nosotros en la gestión sobre todo para las cuestiones vinculadas a la prevención en materia de delitos”, dijo Rosa y añadió: “Para nosotros como Gobierno de Junín el Parque Industrial es un actor fundamental por su crecimiento y desarrollo permanente, donde aproximadamente unas 3000 personas transitan a diario por allí”.

Seguidamente, el funcionario indicó que “para que el sector siga creciendo necesitan que les brindemos todas las condiciones de seguridad necesarias, por lo cual nos comprometimos a implementar un montón de acciones en conjunto con este objetivo mencionado y por eso les agradecemos por la permanente colaboración”.

En tanto, Hernán Mariani, integrante del consorcio de propietarios del Parque Industrial, manifestó: “La reunión me pareció muy positiva ya que pudimos expresar nuestras inquietudes producto del gran crecimiento que tuvo el Parque últimamente, que hizo que se superen muchas expectativas que teníamos y precisa que se coordinen nuevos lineamientos conjuntos para brindar más seguridad a todas las personas que diariamente concurren a trabajar; el propósito es que se acompañe el crecimiento industrial que tiene Junín que es más que bueno”.

Acerca de la interiorización sobre el funcionamiento del COM, Mariani expresó: “Esta fue la primera vez que vine al COM y sinceramente me quedé impactado por el funcionamiento del mismo, considero que es un espacio muy bueno y realmente no tenía dimensión de que había tantas cámaras de seguridad distribuidas en distintos sectores del Partido de Junín”.

Por su parte, Eduardo Albarello, secretario de Desarrollo Económico expuso: “Esto es parte de las reuniones que venimos manteniendo con el consorcio, ellos constituyen una comisión de trabajo muy joven que nos acompaña en los distintos proyectos que implementamos para que el Parque Industrial siga creciendo, y nosotros estamos atentos a cada una de las inquietudes que nos presentan, en este caso vinculadas a la seguridad y al crecimiento permanente este sector”.

“Siempre hay buena predisposición para el trabajo en conjunto entre el Municipio, las fuerzas policiales y el consorcio de propietarios, algo que sin dudas es muy alentador para que las cosas mejoren permanentemente, así que fue una reunión muy positiva desde mi punto de vista”, comentó Albarello.

A su turno, Marcelo Loyola, director general de Seguridad señaló al respecto: “Sabemos la importancia que desde el Gobierno de Junín se le da al Parque Industrial, con el acompañamiento y la escucha permanente de las necesidades de los miembros del consorcio de propietarios. Este sector está teniendo un crecimiento enorme y nosotros debemos estar a la altura del mismo en el marco de la prevención”.

“Tuvimos la posibilidad de mostrarles cómo es el funcionamiento del COM por dentro, la actuación del personal y la conectividad con las más de 300 cámaras de seguridad que hay en todo Junín. En este caso, les mostramos cómo están distribuidas las mismas en las inmediaciones y zonas aledañas al Parque Industrial, y nos comprometimos a seguir trabajando en consecuencia con las fuerzas de seguridad propias del sector, recoger sus inquietudes y tratar siempre de mejorar”.

Cómo trabaja el Centro

Las cámaras aportan información en el 80% de las investigaciones -por delitos- llevadas a cabo por el Departamento Judicial y las fuerzas de seguridad pública. Es que tras un robo, hurto u homicidio, se realiza el seguimiento desde el Centro de Monitoreo, en el marco de un minucioso y comparativo de imágenes por parte de los operadores.

Los trabajadores, además, tienen contacto con el sistema 911, por lo que -ante cualquier hecho divisado en la vía pública- pueden dar aviso a efectivos policiales para que se dirijan al lugar.

En efecto, el coordinador del COM, Raúl Orrico había explicado que, por ejemplo, tras un robo, “con las cámaras se hace un seguimiento durante el antes y el después del hecho, con el análisis de las situaciones”. Cuando no hay una cámara del COM en el lugar del ilícito, “se puede hacer el relevamiento con cámaras privadas y con eso nos sirve para empezar con las cámaras del COM de las inmediaciones”, informó.

“Hay un trabajo de analítica de imágenes permanente para poder entregarle la secuencia armada al personal de comisaría para que procedan”, agregó.

Según indicó, se trabaja de dos maneras. La primera, se da a través de un oficial de policía presente en el COM, que está conectado a la capa de emergencia radial (con un handy) con uniformados en la vía pública. “Si el operador detecta un accidente o robo, automáticamente le avisa al oficial de policía que, a su vez, se conecta vía radial al centro de despacho para que los oficiales se dirijan al lugar”, dijo el coordinador del COM.

En el segundo caso, “el llamado se produce al 911 por parte de un ciudadano y el despachador informa a la capa de emergencia radial sobre el evento y nosotros nos abocamos a observar por las cámaras”, agregó.