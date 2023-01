Imec reabriría sus puertas el lunes, con guardias mínimas y consultorios

Oscar Canavese, licenciado en Administración de Empresas, es el nuevo presidente de Clínica Imec, la cual luego de algunos problemas estuvo un tiempo sin funcionar y el lunes próximo reabriría sus puertas.

“La clínica no solamente tuvo problemas financieros sino también de tipo societario. La acefalía de la presidencia, la renuncia del doctor Mariano Ballester, ha dejado en los últimos cuatro meses a la clínica sin presidente. Es ahí donde tuvo que intervenir la justicia, donde estuvo el contador Emilio Salice”, recordó el nuevo directivo, al ser entrevistado por TeleJunín.

Apuntó que a partir de la última asamblea, celebrada el 28 de diciembre del 2022, pudo acceder a la presidencia, con un proyecto propio de trabajo. “La clínica tiene hoy una nueva dirección”, afirmó.

“Los problemas económicos siguen estando, claramente. La clínica llegó a este lugar por el mal manejo económico que tuvo en los últimos años. Hay muchísima cantidad de deuda, pero es una clínica muy importante en la ciudad, donde se habían colapsado los centros de salud. Hubo alguno que otro paro, inconvenientes en la rueda de pago para los empleados de Imec. Fue un año bastante difícil”, explicó.

Su ingreso

“Yo ingresé como gerente el 31 de agosto último – dijo Canavese- y luego presenté un proyecto que fue aprobado por unanimidad por todos los médicos y ahora quedé como nuevo presidente”. Consultado sobre quién era el director médico de Imec, el entrevistado respondió que ese tema se estará decidiendo esta semana.

“Estamos haciendo convenios con obras sociales. Ya tenemos el nombre (del director médico) pero no lo quiero mencionar porque quedaría mal, todavía no tenemos la reunión donde se firma el convenio. Ya hay varias obras sociales interesadas en trabajar con nosotros. Le pedimos a los proveedores un lapso de 90 días, para poder acomodar todo esto”, apuntó.

Según lo afirmado por el licenciado Canavese, la clínica abrirá sus puertas el próximo lunes, con guardias mínimas y consultorios. “Esa es la primera parte que está garantizada”, destacó.

“De todos los consultorios estamos invitando a médicos a trabajar también. De a poco se irán habilitando los pisos. Si una persona se descompensa en una guardia hoy nosotros tenemos que derivarlo pero para los primeros días de febrero queremos tener armada Terapia Intensiva y el staff médico para que se vayan subiendo los pisos si el paciente requiere atención”, dijo.

Pami

Canavese mencionó que Imec tenía 6 mil cápitas de Pami. “En todo el tiempo en que la clínica estuvo cerrada – dijo- muchas de las distintas cápitas fueron cambiando de lugar. Es necesaria la clínica porque el sistema de salud de Junín está colapsado, ya que no solamente recibe personas de acá sino de la Región”.

“Antes éramos una clínica totalmente Pami dependiente, ahora hay algunos inversores que están llegando, que están apostando a esta propuesta que tengo. Claramente no tenemos la salvación, eso lo saben, pero el desafío y las ganas están”, afirmó el nuevo directivo.

“Si se vuelve a caer, no creo que tenga mucha salvación Imec – advirtió-. Es decir, depende del esfuerzo. El personal ha hecho un esfuerzo tremendo. Estuvieron muchos meses sin cobrar y siguen teniendo la camiseta. Los inversores que están creyendo en esta propuesta están llegando con ganas. Hay médicos totalmente renovados, hay médicos a los cuales se les adeuda pero igualmente siguen apostando a este proyecto, pero yo creo que si ya esta fase cae será irremediable. No hay manera. Son muchos millones y millones de pesos los que estamos hablando que se están debiendo”.

El personal

A la pregunta sobre cuánto personal tenía Imec, Canavese dijo: “Tenía 115 y hoy tenemos un staff de 80. Hubo gente que no pudo bancar el hecho. Nosotros ahora, con mucho esfuerzo de la parte administrativa regularizamos los sueldos hasta noviembre y el 20 pagamos diciembre”.

“Ahora lo que se está haciendo es una liquidación de todo el personal, de personas a las que se le debían hora y demás se está haciendo todo un escaneo para poder tener un número final y decir: esto lo vamos a pagar en dos o tres cuotas. Lo principal es llevar tranquilidad a los proveedores, que se está reacomodando todo. Por eso pedimos 90 días, para empezar a trabajar. Si no trabajamos no podemos cubrir la deuda.

Preguntado sobre quiénes eran los inversores, Canavese dijo que eran empresas privadas, que acompañaban el proyecto que era viable. “Cualquier inversor que hoy ponga dinero en la cuenta de Imec, es absorbido por embargo, o trabas legales, entonces se trató de poner una pausa, esperar 90 días, para que no se generaran más desacuerdos económicos y a partir de ahí, hacer. Hay que cambiar toda la parte de hotelería, embellecerla, pintarla, poner sistemas de computación porque no había sistemas. La verdad, se vino abajo, durante muchos años no le han prestado atención a esas cuestiones, tanto a lo edilicio como a lo tecnológico y hoy el requerimiento es tecnológico. Todo pasa por una PC”, apuntó.