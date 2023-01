Afirman que durante el año pasado aumentó la asistencia social en Junín

La Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno de Junín confirmó que se intensificó el trabajo desde el área “a causa del aumento de pobreza que generó la inflación” durante el año pasado, y se indicó además que hubo refuerzos de entrega, llegando a una suma de 12.668 módulos alimentarios asignados a vecinos y vecinas de la ciudad.

También destacaron el resultado positivo del programa “La Muni en tu Barrio”, el cual busca el contacto directo entre ciudadanos y funcionarios, ofreciendo los servicios que el Municipio tiene para la comunidad.

Al respecto, Manuel Llovet, secretario de Desarrollo Social del Municipio, expresó: “El 2022 fue un año complicado, el factor inflación y el contexto de pobreza y demás, impactó en los hogares juninenses, fue un año de tarea muy ardua, donde lo culminamos con un aumento de casos de asistencia social”.

En este contexto, el funcionario contó que “en el final del 2022 hubo que generar acciones para reforzar la asistencia, la época de fiestas hace que aquellos que la pasan mal necesite de más ayuda y contención, es por eso que desde el SAE (Sistema Alimentario Escolar) hicimos entrega doble de módulos alimentarios, y con lo que respecta a Desarrollo Social, también se aumentó la cantidad, incluyendo productos navideños entre otras cosas”.

“El trabajo es arduo, fue muy complicado en lo social, no solamente se acercaron aquellas personas que normalmente asisten al área, sino que llegaron muchos vecinos de clase media, que lamentablemente, y decirlo es triste, entraron en la pobreza, y necesitan asistencia, ya sea con pedidos de materiales de construcción, subsidios para alquiler, hay mucha gente que no llega a cubrir el pago de la vivienda, jubilados que no llegan, los parámetros cambiaron mucho, su jubilación no alcanza, por eso reciben su módulo alimentario, la inflación pasa por sobre las jubilaciones y a ellos también hay que asistirlos”, declaró.

Por otro lado, Llovet hizo mención al nuevo programa Municipal, indicando que "el equipo de trabajo del área, una vez más realiza un trabajo comprometido y estuvimos presentes en los barrios de la ciudad, además reforzamos la llegada a los diferentes puntos de Junín, con el programa de “La Muni en tu Barrio”, el cual no solo apunta a llevar los servicios que el Municipio ofrece, sino que también tiene como objetivo llevar a los funcionarios y estar presentes en aquellos lugares alejados del centro o las oficinas. Este año vamos a seguir llevándolo adelante porque los resultados fueron muy positivos”.

“El intendente, Pablo Petrecca, siempre nos solicita que no seamos funcionarios de escritorio, que seamos funcionarios que estemos en los territorios, y este programa cumple con eso, nos acerca a aquellos vecinos que a veces se les dificulta el contacto con las áreas, para resolver dudas, para generar diferentes trámites, entre otras cuestiones”, afirmó.

A su vez, haciendo referencia a la oficina de Desarrollo Social (Gandini 92), el Secretario manifestó que “siempre tiene las puertas abiertas, al igual que mi contacto de teléfono para quien lo necesite, tenemos la particularidad de contestar a todos los que se comuniquen, realmente trabajamos de manera ardua, cuando uno camina la calle va contactando vecinos y después queda el contacto diario, somos un equipo de trabajo que siempre está predispuesto a escuchar”.

“Con lo que respecta al 2023 tenemos muchos proyectos para llevar adelante, no solo somos una secretaría que tiene asistencia crítica y directa, sino que también estamos integrados por las áreas para Personas con Discapacidad, Violencia, Género, el Servicio Local, Adultos Mayores, es por eso que este año queremos llevar adelante programas nuevos, siempre pensando en el bienestar del vecino”, reafirmó.

Con respecto a la asistencia desde el área contó que “actualmente son 10.668 módulos alimentarios que se entregan de manera mensual desde el SAE, y además, desde Desarrollo Social tenemos más de 2.000 módulos que se entregan a diferentes áreas”, y seguidamente añadió que “también se entregan garrafas, subsidios por distintas cuestiones, leche, colchones , servicio de atmosférico, y materiales de construcción, a causa de problemas que generaron las grandes tormentas, y en consecuencia hubo viviendas que quedaron sin techo, como también sucedió con la cuestión de los incendios, hay casas muy precarias que se incendian”.

“Este año hay un buen programa en marcha, que apunta a la entrega de materiales, es una propuesta que va a generar que los vecinos puedan acceder a materiales pero que también dignifiquen su vida diaria”, concluyó.

Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Social, María Galante, se refirió al equipo profesional que conforma el área Municipal, y dijo: “En el servicio social contamos con 13 profesionales, trabajadoras sociales que están divididas en los diferentes barrios de la ciudad, y también en los pueblos de la localidad, donde entre dos y tres días, asisten a las unidades sanitaria para recibir a las personas que se acercan, además caminan los barrios de manera continua para saber sobre las problemáticas y necesidades de las personas”.

“También tenemos un trabajo interdisciplinario con las distintas direcciones de la Secretaría de Desarrollo Social, donde hay trabajadoras sociales de cada área, como otros profesionales, donde se acercan a las necesidades de las personas y trabajan con las distintas inquietudes que puedan tener. Como mencionó Manuel (Llovet), por la inflación aumentó la demanda y se trata de ayudar a todos para que nadie quede aislado”, declaró para finalizar la subsecretaria.