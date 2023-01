Pese a la inflación, municipios de la Región iniciaron el año con una fuerte eliminación de tasas y derechos

En contexto de fuerte escalada inflacionaria, aún con los últimos datos oficiales del Indec, que dieron cuenta de una tenue desaceleración de los aumentos en el final de 2022, municipios de la Región comenzaron el ejercicio administrativo 2023 con dos objetivos concretos: recuperar puntos de recaudación perdidos a lo largo de los últimos doce meses y generar condiciones fiscales favorables para las economías locales.

En este último punto, de acuerdo con las ordenanzas fiscales e impositivas aprobadas en el cierre del último año, los gobiernos comunales avanzan en la dirección de eliminar progresivamente tasas y cobro de derechos, al mismo tiempo que buscan protegerse de la pérdida del poder de compra, a través de fuertes actualizaciones de los ítems más tradicionales.

Los beneficiarios apuntan a ser los contribuyentes con capacidad para impulsar pequeños emprendimientos comerciales. En estos casos, se espera que sean favorecidos por exenciones de tasas por habilitaciones o Seguridad e Higiene, que significarían una carga extra para una estructura de costos desbordada por los índices inflacionarios.

En Lincoln, la Secretaría de Hacienda señaló que ya desde 2022 se viene impulsando una progresiva eliminación de tributos, con más de 50 tasas que dejaron de percibirse. "Ya en la Ordenanza Fiscal del año pasado eliminamos unas 49 tasas y derechos, mientras que este año también quitamos algunas más", comentó a Democracia Alberto Sala, secretario de la cartera de Hacienda del municipio conducido por el intendente radical Salvador Serenal.

No es el único caso de una política tendiente a reducir la estructura tributaria municipal. En Chacabuco, "se eliminaron unos 60 ítems en la última Ordenanza Fiscal", según destacó el concejal de Juntos Alejo Pérez.

"El valor de las tasas se actualizó en un promedio del 75%, pero se dieron de baja unos 60 ítems, entre ellos, la tasa de habilitaciones. Además, se agregó que parte de lo que se perciba por Red Vial será destinado a Bomberos Voluntarios", precisó Pérez.

En el municipio de Rojas, el intendente radical Román Bouvier comenzó el año con 40 conceptos de tasas que desaparecieron, con relación al ejercicio administrativo anterior.

"Se eliminaron alrededor de 40 tasas. En cuanto al aumento, se aplicará un aumento en promedio del 52% ahora y un 37% en abril. En Rojas, no hubo aumentos de tasas en el segundo semestre de 2022, por lo que habíamos quedado por debajo de la inflación", explicó a Democracia Diego Pérez Debaldo, presidente del Concejo Deliberante local y representante del oficialismo de Juntos.

El paquete debatido en el Concejo Deliberante y la Asamblea de Mayores Contribuyentes incluyó la eximición de la Tasa de Seguridad e Higiene para todas aquellas personas o empresas que registren una facturación mensual menor a $350 mil.

Recuperar poder de compra

A la vez que se suprimen tasas y derechos, los municipios apostaron para este año a un fuerte incremento de tasas, con el objetivo de "recuperar el poder compra" perdido en 2022, como consecuencia de la inflación.

"En nuestro caso, se aprobó un aumento promedio del 80%, con la novedad de que, para la Ordenanza Fiscal e Impositiva de este año, incorporamos un módulo de actualización bimestral de los valores de tasas por inflación", explicó Sala, titular de Hacienda de Lincoln.

El alto funcionario del gabinete del intendente Salvador Serenal precisó que "dos terceras partes de los ingresos de Lincoln son, por así decirlo, externos, es decir por coparticipación provincial, el Fondo Educativo, subsidios u obras nacionales". "El tercio restante es recaudación propia", aseguró Sala, quien confirmó también que "de esa tercera parte de recursos, a su vez, dos terceras partes corresponden a la tasa de Red Vial".

"Hay que tener en cuenta que Lincoln es un municipio extenso, con casi 600 mil hectáreas, con una fuerte participación del agro, más de 3000 kilómetros de caminos", insistió.

Respecto de los aumentos de tasas, sostuvo que "con este incremento promedio del 80%, se trató de recuperar al menos un porcentaje del poder de compra del municipio, ya que el año pasado se propuso un incremento del 45%, pero la inflación estuvo en el orden del 100%".

"La idea, con estos módulos de actualización que vamos a implementar, es que este desfasaje no vuelva a ocurrir. Quizás no podamos superar a la inflación, pero al menos pretendemos estar un poco más cerca", redondeó Sala.

Esta realidad, sin embargo, no distingue ni color político ni extensión territorial de las comunas. En Leandro N. Alem, municipio gobernado por el Frente de Todos, la situación es similar ya que la Ordenanza Fiscal e Impositiva para 2023 estableció un incremento promedio de tasas del 75%.

No obstante, a diferencia del caso linqueño, la secretaria de Hacienda de la Municipalidad con sede central en la ciudad de Vedia, Bertina Sarmiento, aclaró que "en principio, no está previsto ningún mecanismo de actualización a lo largo del ejercicio, no es algo que haya sucedido al menos en los últimos años, que se llamara a Mayores Contribuyentes en el medio del año para aumentar algunas tasas".

"El incremento promedió el 75% tanto para las cuatro tasas principales, que son ABL, Red Vial, Seguridad e Higiene y Servicios Sanitarios, y el porcentaje es similar para los demás conceptos, con la excepción de los Derechos de Cementerio, que tuvieron un 30% de aumento", detalló Sarmiento.

Por otra parte, la titular de Hacienda de Leandro N. Alem señaló que "la tasa que mayor relevancia tiene es la de Red Vial, que para este año tendrá incrementos que van del rango del 75% al 90%".

Ello se explica en que "la base imponible es la cantidad de hectáreas de los contribuyentes, por lo que quienes tienen una mayor capacidad contributiva tendrán un aumento del 90%", según confirmó Sarmiento, aunque aclaró que "son la minoría, menos del 10% de este universo".

También en el orden del 75% estuvo el incremento promedio acordado para las tasas en Chacabuco, mientras que en Bragado, otro distrito gobernado por Juntos, la Secretaría de Hacienda informó a Democracia que el porcentaje alcanzará el 70% en dos tramos -el primero en enero; el segundo en abril-, con la inclusión de una "cláusula gatillo" por la inflación.

En Junín, finalmente, los distintos bloques del Concejo Deliberante -y en Asamblea de Mayores Contribuyentes- acordaron un incremento promedio del 65%, aunque que, para las dos tasas principales -CVP y Servicios Sanitarios-, se ejecutará en dos tramos.

Pero, desde la visión del municipio administrado por el intendente PRO Pablo Petrecca, el desafío será el mismo que el de sus pares: contener la pérdida de recursos por inflación.

“Hay que recordar que los incrementos de 2022 se dieron en una sola cuota, entre un 35% y 40%, y la inflación probablemente superó el 90%. Esto genera, inevitablemente, pérdidas en los recursos municipales", advirtió Juan Fiorini, concejal del oficialismo.

Ocurre que, tras un año signado por las pérdidas causada por la contraposición entre los datos negativos de la macroeconomía nacional y las estructuras de ingreso lineales de los municipios, las administraciones distritales apostarán a compensar aquellos desbalances a lo largo de este 2023.

Exenciones para pequeños comercios

En sintonía con los distritos de la zona, la Municipalidad de Junín confirmó que, a partir de este año, rigen exenciones impositivas para pequeños comerciantes y contribuyentes que cuenten con sus tasas al día.

Al mismo tiempo, a tono con la Región, el gobierno local de Pablo Petrecca avanza en la eliminación de tasas y tributos, para ordenar la estructura de recursos local.

Así, la Secretaría de Economía del municipio, a cargo de Lorena Linguido, recordó que "durante este 2023, están vigentes diferentes exenciones impositivas en el pago de las tasas de Habilitaciones y de Seguridad e Higiene", con el objetivo de "seguir promoviendo la concreción de más inversiones y generación de empleo en todo Junín".

Además, tal como quedó establecido en la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2023, habrá eximición del 100% la Tasa de Habilitación para los pequeños comercios.

Además, al igual que en distritos vecinos, habrá eliminación de derechos y tasas, como son los cobros por Inscripción de nuevos Proveedores, Pliegos de Licitaciones Públicas, Ocupación de Espacio Público y Parklets, además de la denominada Tasa de Infraestructura.

Asimismo, en Hacienda del municipio recordaron que "aquellas personas que cobren hasta dos jubilaciones o pensiones mínimas tendrán un 100% de descuento impositivo en la tributación de las tasas, mientras que las que perciban hasta tres, tendrán un 70% de rebaja".

Por otro lado, también los Veteranos de Malvinas podrán acceder al beneficio y, en una medida tendiente a "proteger el medio ambiente", el municipio confirmó que "se eximirá del pago de patentes a motos eléctricas 0 kilómetro y automotores híbridos".

Habilitaciones

Otro de los cambios resonantes tiene que ver con la nueva Ordenanza para agilizar habilitaciones comerciales.

Uno de los puntos centrales es el Informe Antisiniestral, para el cual "no será necesario recurrir a los bomberos, sino que bastará con un informe realizado por profesionales universitarios de Seguridad e Higiene, que se complementarán con los estudios técnicos municipales", según recordaron desde Hacienda.

Además, el municipio destacó que "se podrá realizar el trámite de apertura de un comercio con una Declaración, lo que beneficiará al sector gastronómico para obtener rápidamente el Reba (Registro Provincial de Comercialización de Bebidas Alcohólicas), sin la necesidad de esperar una inspección".

Finalmente, con respecto a los "grandes generadores de residuos", Hacienda subrayó que "podrán acceder a descuentos de hasta el 50% cuando implementen políticas de cuidado del ambiente". Además, destacaron que "rige el descuento del 25% en el pago de las tasas y el acceso gratuito al Parque Natural Laguna de Gómez para los vecinos que tienen al día sus tasas municipales".

"La idea es seguir avanzando con un modelo tributario más equitativo, acompañando, como lo venimos haciendo, a los que invierten y generan, en todos los sectores. Ese es nuestro rumbo, trabajar junto al sector privado, con los que invierten y con las cámaras empresariales que los representan, todos juntos apostando al desarrollo del Junín del futuro", afirmó el intendente Petrecca.