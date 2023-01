Norte: Los Reyes recorrerán hoy las calles del barrio

Hoy, a las 19, los Reyes Magos recorrerán las calles de Barrio Norte, para saludar a los chicos, con motivo de la fecha que se cumple este día. Así lo anunció Ely Nahuel, la presidenta de la Sociedad de Fomento del barrio Norte, al ser entrevistada por Telejunín en el día de ayer.

En principio cabe mencionar que el sector barrial está delimitado por las calles Primera Junta, avenida Libertad, Ruta nacional 188, conformando un triángulo en el mapa de la ciudad, que linda con los barrios San Antonio, Barrio Obrero y San Cayetano.

Al recordar que había sido entrevistada en junio de 2022, Ely aclaró que desde entonces prácticamente no hubo obras y los reclamos son los mismos que hagan el cordón cuneta y coloquen las luminarias en algunas cuadras donde actualmente no hay.

Respecto al gas natural, si bien hay red en este sector de la ciudad, faltan algunas cuadras por hacer. “Hay grupos de vecinos del barrio que están armando consorcios por cada cuadra, para solicitar gas natural a Grupo Junín para aquellos que no cuentan con ese servicio básico”, dijo.

Consultada si este barrio se había visto afectado por las últimas tormentas, la entrevistada respondió que sí, que hubo caída de postes, en general de telefonía, afectó también la provisión de agua de red, hubo baja tensión eléctrica, por problemas en el Transformador N° 5.

Según lo expuesto, el municipio tardó dos o tres días en responder a los reclamos porque tenía otras prioridades que atender, en otros barrios más afectados por el meteoro. “No obstante ello el municipio actuó. Y en lo que es energía eléctrica, hubo vecinos que tenían buena tensión y otros no”, aclaró.

En este barrio, como en tantos otros de Junín hubo algunos árboles caídos pero no muchos. En materia de servicios, este sector tiene los básicos como agua de red, cloacas, energía eléctrica, alumbrado público y gas natural, aunque este último falta en algunas cuadras.

El año pasado hubo recambio de luminarias con luces LED, donde había asfalto con cordón cuneta. “Lamentablemente en aquellas calles donde no hay cordón cuneta, no hay ese tipo de iluminación LED y pasa que a veces las veredas tampoco están bien delimitadas”, acotó.

Cabe destacar que la obra hidráulica realizada por avenida La Plata, también benefició a barrio Norte. “Antes había partes que se inundaban. Como no ha llovido muy intensamente, no sabemos si ahora se inundaría igual. Hasta ahora no”, apuntó.

Tránsito

Una de las problemáticas es el cambio de mano de calle Primera Junta, en unas cuadras que dan al barrio Norte. “Habrá que acostumbrarse a los cambios de mano. Ya están los semáforos colocados, pintadas las líneas peatonales”, advirtió.

“Hay sectores en el barrio donde los vecinos no respetan la mano, andan en contramano. En calle Libertad desde la sede hasta Cichero muchos andan en contramano a pesar de que está señalizada. Muchas veces los vecinos les dicen a los conductores que están yendo mal y estos se enojan”, lamentó.

“Me preocupa Salta y Avda. República donde está la salita sanitaria, los autos y camiones que bajan de la Ruta 188 no pueden girar a la izquierda pero lo hacen para esquivar el semáforo. La salita es muy concurrida, va gente en moto y se cruzan siendo esto peligroso”, acotó.

Servicios

Si bien no hay establecimientos educativos en el barrio, como por ejemplo una escuela, el barrio Norte incluye una sala de primeros auxilios donde se establece conexión con los vecinos. “Tengo contacto con Agustina, que es asistente social. Ella sale a recorrer el barrio y trae algunas inquietudes hacia la sociedad de fomento, que podemos gestionar y hacer en conjunto”, explicó la fomentista.

Entre las problemáticas comunes en los barrios con algunas calles de tierra, está el paso escaso del regador. “Hoy lo ví pasar – dijo Ely Nahuel- pero no se qué días le corresponde. Además con la sequía que hay, pasa y a los diez minutos todo está seco otra vez”.

Ayer a las 18, inauguraron un mural dactilológico LSA, con el lenguaje de señas para las personas sordas, en la plaza ubicada en Salta y Drago. Es una actividad impulsada por la Asociación de Sordos de Junín y la entidad fomentista, siendo la pintura donada por Impulso pinturas.

La Sociedad de Fomento

En la sociedad de fomento del barrio Norte se desarrollan talleres culturales que brinda el Municipio. “Durante todo el año tuvimos excelentes profesores que cumplieron con los chicos. Hubo distintas actividades gratuitas para todas las edades y varios vecinos han concurrido. Hubo para niños y en algunos grupitos hacíamos la merienda”, acotó.

La sede de la sociedad de fomento es bien amplia, cuyo salón también se alquila para eventos sociales a los vecinos, “tanto para el socio como para el no socio, es para todos los vecinos del barrio”, afirmó Nahuel.

Cabe destacar que en agosto último Ely Nahuel fue reelecta como presidenta de la Sociedad de Fomento del barrio Norte, por lo cual seguirá al frente durante dos años más, ya que las asambleas para elección de autoridades se hacen año por medio.

Problemática vigente

1. Se están formando consorcios de vecinos de aquellas cuadras donde no pasa la red de gas natural, para acceder a ese valioso servicio que mejoraría la calidad de vida en muchos hogares.

2. Hay calles que no tienen cordón cuneta, por lo cual la iluminación LED aún no les llegó. En esas cuadras las veredas a veces no están bien delimitadas y la iluminación es deficiente.

3. Cuando hay tormenta, a veces suceden problemas por la baja tensión, debido a inconvenientes en el Transformador N° 5, según dijo la vecina que es presidenta de la sociedad de fomento Barrio Norte.

Características