Iniciaron las actividades de verano para adultos mayores en las plazas de la Ciudad

Con gran convocatoria comenzaron las distintas actividades de verano propuestas por la Dirección de Adultos Mayores del Municipio destinada a personas de la tercera edad, las cuales se llevan a cabo los martes y jueves de 8 a 12 en la plaza “Yebrín”, ubicada en el barrio Foetra y en la plazoleta “San Ignacio” (José Hernández y Malvinas Argentinas).

La iniciativa surgió a partir de la gran demanda del grupo de personas mayores que durante el año asistieron a las actividades desarrolladas en los programas y talleres en los centros de jubilados y sociedades de fomento.

Al respecto, Adriana Summa, titular de la Dirección de Adultos Mayores, manifestó: “Esta iniciativa surgió el verano luego de la pandemia donde no podíamos juntarnos en espacios cerrados, la colonia no se podía llevar a cabo, y, por lo tanto, hubo que replantearse y pensamos en las plazas. A partir de allí, instalamos esta actividad en cuatro plazas diferentes en la ciudad, fue algo realmente que no pensábamos que iba a tener tanta convocatoria y fue hermoso”.

A su vez, sobre la actividad mencionada, indicó que “cuando culmine la temporada de colonia, vamos a agregar dos plazas más, aún no están definidas, pero van a ser cuatro puntos en diferentes lugares de la ciudad para que los adultos mayores tengan un lugar de encuentro, de recreación, y de esa actividad física y recreativa que tan bien les hace y necesitan”.

Por su parte, Manuel Llovet, secretario de Desarrollo Social del Municipio, precisó: “Estos espacios son muy positivos, venimos trabajando durante todo el año, realizando capacitaciones con las fundaciones Surco y Navarro Viola, y surge a partir de esto esa importancia de priorizar la vida después de los 70 años. La vida se alargó mucho y ya no es más ese adulto mayor que tenía que quedarse cuidando al nieto, sino que hay muchas actividades por delante y en eso estamos pensando”.

En cuanto a la actividad física y la recreación, el funcionario expresó que “son cuestiones fundamentales, este año hicimos peñas recreativas todos los meses, pero también se trata de buscar la manera de generar otras actividades para que el adulto mayor se sienta útil, es por eso que de cara al 2023 vamos a seguir trabajando intensamente con un programa que estamos prontos a lanzar para generar nuevas actividades para que el adulto mayor se sienta contenido, sienta que tiene más para dar a la sociedad”.

Para cerrar, sobre el programa precisó que “se armó un equipo relevante donde se contiene a aquellos adultos mayores que están solos o que las familias quizá están lejos, se los contiene llamando por teléfono todos los días desde las operadoras, o en otros casos con la presencia de la trabajadora social. Es un programa que seguimos insistiendo en que se conozca, que se reproduzca, es muy importante y contamos con mucha capacidad para seguir recibiendo adultos y es importante que se sientan acompañados en ese sentidos aquellos que lo necesitan”.