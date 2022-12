Tras un año "difícil", comercios e industrias de la Región esperan el 2023 con bajas expectativas

Los distintos sectores que mueven la rueda de la economía de Junín y la Región se preparan para cerrar un año atravesado por las dificultades macroeconómicas, con la alta inflación como el factor determinante a la hora de trazar balances y evaluaciones. De allí que referentes de los diversos rubros y actividades consultados por Democracia coincidieron en que 2022 inició con expectativas más altas, que no terminaron de concretarse en el transcurso de los meses.

Con ese antecedente, los pronósticos para el nuevo año son todavía menos optimistas, sobre todo a partir del escenario poco favorable que enfrenta el agro, con la sequía como principal factor de daño, que amenaza con ocasionar graves perjuicios a uno de los principales ejes del circuito económico zonal.

Pese a los datos de noviembre del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que arrojaron una inflación del 4,9% con respecto a octubre, la tasa más baja desde febrero, que llevó al gobierno nacional a entusiasmarse con una probable tendencia a la desaceleración, tanto los sectores productivos como el comercio y servicios consideraron que una mejora en los números del último bienio no bastará para revertir el saldo desfavorable del año.

"La realidad es que fue un año complicado, sumado a que venimos saliendo de otra crisis, como fue la pandemia", aseguró a Democracia el presidente de la Sociedad Comercio e Industria de Junín, Marcos Maroscia.

"Teníamos expectativas que iba a ser un año mejor, pero la realidad es otra muy diferente, hubo poco dinero circulando y una presión impositiva que ya no se resiste", agregó el directivo, quien remarcó que "de mitad de año en adelante, la caída fue aún más marcada".

"Con esta inflación sostenida se pierde rentabilidad mes a mes, a raíz de los costos de alquileres, las cargas sociales, los impuestos, los servicios varios y los fletes aumentan muy por encima de la rentabilidad", insistió Maroscia, a la vez que lamentó que "se achicó el margen de ganancia y las ventas, comparando unidades, en muy pocos casos fueron superiores al año anterior".

Menos alentador resulta el relato de los actores del agro, sector que se vio afectado, además, por las condiciones meteorológicas adversas, como sequías y heladas que pusieron en serio riesgo la campaña de este año.

"Estamos atravesando ya el tercer año de una sequía tremenda, pero 2022 fue mucho peor. Nos encontramos con que el trigo tuvo muy poco rinde y se pudo sembrar todo de manera tardía", señaló a Democracia Rosana Franco, titular de la sede Junín de la Federación Agraria Argentina (FAA). Desde su perspectiva, la falta de precipitaciones -como consecuencia del fenómeno de La Niña- perfila un 2023 "difícil" para el sector, así como también para la ganadería, por el bajo rendimiento del maíz.

"El año que viene va a ser difícil, al haber poco maíz, el precio puede tener un aumento importante y hay muchísimos animales que dependen de eso. Esperemos que las lluvias lleguen en febrero, que es lo que están pronosticando, y que empecemos a transitar un año un poco más normal. Nuestra esperanza es que pase este fenómeno de La Niña", reflexionó.

Por otro lado, además de la cuestión meteorológica, Franco llamó la atención sobre las obligaciones económicas que deberán asumir los productores, en un contexto desfavorable.

"Siempre tenemos que convivir con los vaivenes económicos que ya conocemos. Sumado a eso, tenemos una Ley (provincial) de Emergencia -para contener a los sectores productivos afectados por eventos climáticos- que no sirve, que se hizo en 1986 y es muy burocrática", lamentó.

"Hay impuestos que pagar, todo lo de AFIP, para lo que no hay ninguna prórroga AFIP, y además está lo local, con (la tasa de) Red Vial, que va a tener un aumento importante", recordó Franco, sin pasar por el alto las consecuencias directas que tiene un freno en el agro para el conjunto de la economía tanto regional como provincial y nacional.

"Somos un país agrícola-ganadero, si nos va mal, los recursos por derechos de exportación van a ser menos, va a haber menos movimiento de camiones en las rutas. Todo va a ser menos", advirtió. Desde uno de los mercados que guarda cierta relación de dependencia con el campo, el inmobiliario, que arrastra una extensa crisis en los últimos años, afirmaron que 2022 "está cerrando con similar número de escrituraciones con respecto al año pasado", aunque con un salto en la brecha cambiaria peso-dólar que impactó aún más en la relación oferta-demanda.

"Todo indica que el cierre será bastante similar a 2021, este año tuvimos una gran diferencia moneda extranjera, que produjo un reajuste general de precios y llevó a un nuevo reacomodamiento del mercado y re-cotización de inmuebles", afirmó a Democracia Daniel Di Palma, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Junín. Además, Di Palma admitió que "también influyó la falta de expectativa en el sector agropecuario, que se vio afectado por la sequía, y eso tiene una repercusión indirecta en el mercado inmobiliario".

"Hemos tenido un año con alta inflación, con corrimiento general de los precios de la economía, que hace que se resienta la operatoria de nuestro mercado, por la inestabilidad macroeconómica", insistió el referente del sector.

Con respecto a la planificación hacia 2023, Di Palma confió en que aquellas actividades que tengan un margen de rentabilidad se decidan a "volcar recursos al mercado inmobiliario".

"Ahora que las propiedades han tocado piso histórico de valor en moneda extranjera, es el momento oportuno para que quienes disponen de superávit en su economía puedan volcarlo al sector inmobiliario", sostuvo. En cuanto a las cuentas pendientes, Di Palma consideró que se encuentran en el plano legislativo, particularmente en la necesidad de "una reforma de la Ley de Alquileres, para dinamizar la oferta".

El panorama en la Región

A nivel regional, en el Nucleamiento Empresarial del Noroeste señalaron que "este año ha representado una nueva categoría de altibajos, que no han sido meramente por cuestiones económicas sino por los vaivenes de la política nacional, que siempre trascienden hacia el comercio".

"Una muestra de ello es que, durante este año, el sector comercial tuvo un incremento del 0,9% con relación a igual periodo del año anterior, es decir, que se mantuvo casi neutro, con un incremento en el primer semestre y una tendencia a la baja en los segundos seis meses del año. Bajas que repercutieron notablemente a causa de una inflación constante que no logró equipararse con las ganancias de los trabajadores", explicó a Democracia Carolina Olguín, presidenta del Nucleamiento.

Con respecto a la industria, la entidad advirtió que "uno de los asuntos de urgencia a resolver son las conocidas dificultades para la provisión de materia prima, muchas veces importada, que son siempre consecuencia de escenarios cambiantes y fluctuantes, agarrados siempre al tipo de cambio de la divisa norteamericana".

No obstante, el Nucleamiento afirmó su "pronóstico positivo" para la actividad, de cara a 2023, y repasó algunos de los logros de este año, como el impulso a los Centros Comerciales a Cielo Abierto.

"Uno de los proyectos más exitosos de este año ha sido la concreción de cinco firmas de convenios marco con municipios bonaerenses para la creación de Centros Comerciales a Cielo Abierto, en conjunto con la Federación Económico bonaerense (FEBA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), misión que, si bien tiene su existencia hace ya unos años, hemos potenciado desde el Nucleamiento, para proyectar el crecimiento de los pequeños comerciantes a lo largo y ancho de nuestra región", insistió Olguín.

Entre los municipios alcanzados por la iniciativa, aparecen General Viamonte, General Arenales y 9 de Julio, que en el transcurso de este año suscribieron sus acuerdos para impulsar los centros comerciales.

En Lincoln, por su parte, el Centro Unión Comercio e Industrias salió a pronunciarse en contra de las últimas medidas anunciadas por el gobierno nacional, como el decreto para el pago de un bono de $24.000 para los trabajadores en relación de dependencia y la declaración del feriado por el título mundial logrado por la Selección Argentina en Qatar 2022.

"Con los problemas que hemos tenido en el último tiempo, como la inflación y los incrementos de los costos para las pymes, que no han desaparecido, rechazamos que se haya establecido un feriado nacional en la cercanía de las Fiestas. Hay que reconocer el logro de la Selección, pero el mayor ejemplo lo damos con esfuerzo y trabajo, como estamos acostumbradas las pymes", reflexionó ante Democracia Carolina Rojo, presidenta de la institución linqueña.

Con respecto al bono para el sector privado, la titular de Comercio e Industrias consideró que el gobierno nacional "no discrimina tamaño de pymes y capacidad para pagarlo", por lo que anticipó que un gran número de empleadores "no podrán afrontar esa obligación".

"Estamos de acuerdo en que el trabajador merece un reconocimiento, pero no se discrimina el tamaño de pyme para poder pagarlos. No se ha considerado la situación de cada empleador y son muchas las pequeñas empresas que no pueden hacer frente a esa obligación", sostuvo. Sobre la proyección para 2023, Rojo aseguró: "Esperamos un aumento de consumo en estas fechas especiales, que sirva como atenuante para los efectos negativos que está sufriendo nuestro sector".

En Chacabuco, la Cámara de Comercio e Industria de Chacabuco resumió el año como "realmente malo y las perspectivas para el que viene tampoco son las mejores".

"El año realmente fue malo y las perspectivas para el que viene son malas también. Si bien el gobierno asegura que está bajando la inflación, pero puede ser un indicador o no de una mejora para nuestro sector, todo dependerá de lo que pase en los meses que vienen", afirmó a Democracia Andrés Capuzzi, presidente de la Cámara chacabuquense.

Por otro lado, como publicó recientemente Democracia, un informe de la Secretaría de Producción del municipio, a partir de un relevamiento de más de 1100 firmas comerciales, reveló un incremento de las habilitaciones expedidas hasta noviembre de 2022 (142) con respecto a todo 2021 (137).

Los números se corresponden con la información de la Cámara, que asegura que "hay más asociados este año que el año pasado", aunque aclaran que ese diferencial no basta para explicar una supuesta mejora de la situación del sector.

"Comercios que cierran y que abren hay siempre, es parte de la realidad del sector", afirmó Capuzzi, haciendo hincapié en que la problemática no está en las estadísticas de persianas bajas, sino "en el contexto económico de adversidad".