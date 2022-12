Clara Bozzano: “No nos imaginamos la política sin Cristina”

La concejal del Frente de Todos (FDT) Clara Bozzano afirmó en una entrevista con el programa político Reporte Especial, en TeleJunín, que mantiene la esperanza de que Cristina sea candidata, al tiempo que aseguró que la inflación ya comenzó a revertirse gracias a una batería de medidas. “Sabemos que no alcanza, pero se está haciendo algo”, afirmó.

Sobre el presupuesto municipal, afirmó que son 7872 millones de pesos, de los cuales “el 40,19 por ciento son fondos municipales; el 53,92 es provincial; y un 6%, nacional”. Y agregó: “En la campaña electoral, Petrecca había manifestado que la cuarta planta de gas se iba a pagar con fondos municipales, pero la realidad es que la pagan todos los vecinos”.

Con respecto a los problemas con la energía eléctrica que vienen generando las tormentas, la edil camporista señaló: “Estamos cansados del pase de pelota, esto no es de ahora. El corte de luz trae aparejado quedarse sin agua. El 60 por ciento de los vecinos de Junín estuvimos 48 horas sin agua. No hay inversión tampoco de la Municipalidad. Este pasamano no es la solución, hay que trabajar en conjunto”.

Y amplió: “El trabajo de poda es fundamental para empezar a erradicar el problema. Los cables subterráneos, según plantea EDEN, no son hoy una realidad para la empresa, porque los costos son enormes y no es viable. En Villa del Parque y Rincón del Cielo, por ejemplo, hicieron un tendido nuevo, pero un árbol que cayó tiró medio tendido. Estuve en Intendente de la Sota, donde los árboles son enormes, dicen que la poda la hacen de costado y no por arriba. Y ya no estoy hablando del servicio eléctrico, sino de la vida de cualquier persona que pase por ahí y un viento fuerte tire el árbol”.

Déficit habitacional

"Hay muchos vecinos que viven en muy malas condiciones, el gran problema que tiene nuestra ciudad definitivamente es el hábitat, no hay viviendas dignas para todos nuestros habitantes, y eso se nota porque adonde voy, las consultas son sobre los hogares que están construyendo Nación y Provincia, las 149 viviendas de Procrear II, las 25 viviendas sociales”, remarcó. Y destacó las obras en las escuelas públicas, con carteles de ‘Escuelas a la Obra’ trabajando en la infraestructura educativa.

Y añadió: “Hay muchas necesidades y poca gestión municipal, tenemos barrios con calles intransitables por falta de mantenimiento, luminarias inexistentes o de la prehistoria con varias manzanas barriales a oscuras, se necesitan más contenedores residuales y un correcto funcionamiento de los CAPS”.

-¿Cómo impacta la decisión de Cristina de no ser candidata?

-Cristina tiene una visión que va más allá, si plantea algo es porque tiene siete escenarios anticipados. Creo que hay una connivencia entre el poder judicial, político y mediático, que a veces va en contra de la democracia. Ella misma lo dice, lo que necesitaban era esto, la inhabilitación para que ejerza cargos públicos. Los fundamentos de la sentencia los desconocemos, porque recién en marzo los van a dar a conocer.

Lo que se plantea de la cadena de responsabilidades no se sostiene, porque por ejemplo el ministro de entonces Julio de Vido no está condenado, hay una cadena de responsabilidad que se corta y que solo afecta a quien era la presidenta. Hay una doble vara permanente. Mauricio Macri no fue citado nunca a declarar por la deuda de 45 mil millones de dólares, un préstamo político, y no sabemos dónde está ese dinero. Hay un estado de vulnerabilidad, porque los que tienen que impartir justicia no la imparten. Cristina, después de tres años de defenderse, siempre da la cara y se planta en lo que ella cree, y muestra su verdad, muestra las pruebas.

No nos imaginamos la política sin Cristina, por eso creo que en esa verborragia de manifestar que no va a ser candidata, ojalá que no sea así, no pierdo la esperanza de que sea candidata. Y si no, creo que va a construir el armado político que nos garantice la victoria el año que viene. En Junín trabajamos muy bien dentro del FDT, el vínculo es muy fluido. Después obviamente la coyuntura electoral puede abrir un montón de escenarios.

-La palabra clave es la inflación, ¿cree que el Gobierno va a poder revertirla?

-Ya se empezó a revertir un poco la inflación, es un problema eterno, sabemos la situación que viven los vecinos, pero también sé que el programa Precios Justos ayuda y rige para muchos productos. Estamos de acuerdo en que no alcanza, pero un millón de jubilados recibieron 10 mil pesos en diciembre de suma fija y un bono de fin de año, se subió el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, es una batería de medidas.

-Pero Ganancias afecta a una minoría, la mayoría de los trabajadores está muy lejos de esos salarios.

-Estamos de acuerdo, lo vivo a diario, recorro los barrios y sé que la gente la está pasando mal, no corro el eje de eso, lo que digo es que se están tomando algunas medidas, que a veces son insuficientes, pero se está haciendo algo.